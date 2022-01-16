Блинкен и Ле Дриан обсудили решимость быстро реагировать в случае усиления агрессии России против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен имел телефонный разговор с главой МИД Франции, председательствующей в Совете ЕС, Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, посвященных продолжающейся российской агрессии против Украины и о наших совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Блинкен в твиттере.

Читайте также: Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину

В пресс-службе Госдепартамента США отметили, что госсекретарь Блинкен во время разговора "подтвердил твердую преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией и обсудил готовность США быстро и решительно реагировать на любое дальнейшее вторжение России в Украину".

Стороны также обсудили усилия по продвижению демократического процесса в Ливии.