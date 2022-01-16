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Новости Война
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Блинкен и Ле Дриан обсудили решимость быстро реагировать в случае усиления агрессии России против Украины

Блинкен и Ле Дриан обсудили решимость быстро реагировать в случае усиления агрессии России против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен имел телефонный разговор с главой МИД Франции, председательствующей в Совете ЕС, Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, посвященных продолжающейся российской агрессии против Украины и о наших совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Блинкен в твиттере.

Блинкен и Ле Дриан обсудили решимость быстро реагировать в случае усиления агрессии России против Украины 01

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В пресс-службе Госдепартамента США отметили, что госсекретарь Блинкен во время разговора "подтвердил твердую преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией и обсудил готовность США быстро и решительно реагировать на любое дальнейшее вторжение России в Украину".

Стороны также обсудили усилия по продвижению демократического процесса в Ливии.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) россия (95652) Ле Дриан (88) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
А порношут в нирване
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16.01.2022 19:56
+5
похоже, самое время Блинкину и с дедушкой Си поговорить.
без лишнего шума, тихо.
Китаю точно не надо катаклизмов сейчас, своих проблем ком наваливается.
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16.01.2022 19:38
+5
Кто бы что не говорил, но они отказав России в 2014 в продаже Мистралей очень сильно потеряли, так что при необходимости готовы идти на финансовые потери ради принципов.
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16.01.2022 19:54
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Фрація дуже крутий партнер, там треба усе дуже ретельно обговорити і бажано не чипати расєю з путєним...
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16.01.2022 19:29 Ответить
Кто бы что не говорил, но они отказав России в 2014 в продаже Мистралей очень сильно потеряли, так что при необходимости готовы идти на финансовые потери ради принципов.
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16.01.2022 19:54 Ответить
это единственное, чем они отличились за всю жизнь....
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16.01.2022 20:17 Ответить
Ну если сама Украина продолжает торговать с Россией, то чего ждать от далекой Франции?
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16.01.2022 20:32 Ответить
Еще один кацап-провокатор под ВПНом.

ПТН ПНХ! Крым это Украина!
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16.01.2022 21:54 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Отмороженные бандиты из гэбни во главе с уродливым ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное препарируемое население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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16.01.2022 21:12 Ответить
Ничего Франция не потеряла , "Мистрали" мгновенно перепродали Египту , а Россия задвинула в дальний угол планьі морской операции под Одессой. Да и в Сирии пришлось "Кузю" с позором вводить и вьіводить ! Олланду респект !
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16.01.2022 21:16 Ответить
Франция потеряла авторитет как поставщик оружия, да и продала Мистрали со значительной скидкой. Ну и да, русским пришлось импровизировать.
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16.01.2022 21:56 Ответить
Франция приобрела авторитет , как страна , не продающее оружие сомнительньім покупателям.
И ни цента Франция на сделке с Египтом не потеряла . Не нужно повторять глупости роспропагандьі , для ватников . 😜
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16.01.2022 22:03 Ответить
А в чем пропаганда то? Они потеряли, т.к. Мистрали строились под потребности России и под Египет пришлось переделывать, но это вообще сейчас неважно.

Потеряла авторитет среди покупателей французского оружия - всяких шейхов и прочих диктаторов. Они теперь знают что твердый и оплаченный контракт еще не гарантия получения товара от Франции. А авторитет среди Западных стран на хлеб не намажешь, вон США как им отплатило с подлодками для Австралии. Короче там свои конкурентные терки.
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16.01.2022 22:08 Ответить
"Мистрали" передельівать не пришлось , не лукавьте ! Франция полностью вернула РФ полученную предоплату и даже заплатила небольшие штрафньіе санкции за время "пользования" российскими деньгами , все законно , прозрачно и честно . Египет полностью оплатил корабли , без скидок , деньгами , которьіе ему предоставили те самьіе шейхи . 😃
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16.01.2022 22:15 Ответить
Я не лукавлю, а просто запомнил так, как написал. Ну ок, пусть будет по вашему, мне лень искать инфу 7-летней давности для опровержения. Ну и это не отменяет поступка французов - они же не знали, что смогут позже впарить эти суда кому-то другому, да еще без потерь, как вы утверждаете.
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16.01.2022 22:20 Ответить
Египет пользовался советскими системами оружия так что было в порядке.
Сменили таблички на русском языке.
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17.01.2022 02:44 Ответить
А порношут в нирване
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16.01.2022 19:56 Ответить
Чого це ти так про макрона, дружина у нього старенька але ще тримається...)))
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16.01.2022 21:15 Ответить
похоже, самое время Блинкину и с дедушкой Си поговорить.
без лишнего шума, тихо.
Китаю точно не надо катаклизмов сейчас, своих проблем ком наваливается.
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16.01.2022 19:38 Ответить
якби був президентом Порошенко,то він би сам переговорив з СІ.як не як,а 15млрд.товарооборот з Китаєм-головний партнер України.
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16.01.2022 21:03 Ответить
мы не знаем, как бы повел себя Порошенко
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16.01.2022 21:05 Ответить




WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1482761737862631427 28 мин



Putin will host the Iranian president for "talks" next week. Two weeks later he will visit Xi in China, also for "talks". And after all those "talks" with other dictators, Putin will invade Ukraine.

Путин примет иранского президента для «переговоров» на следующей неделе. Через две недели он посетит Си в Китае, также для "переговоров". И после всех этих «разговоров» с другими диктаторами Путин оккупирует Украину.

Michael McCaul, ranking member of the House Foreign Affairs Committee: "I've seen the (Russian) plans, in the classified space. They are very specific, the most specific I've seen...They're very aggressive in the timetable. I think you're going to see this play out very quickly."

Майкл МакКол, высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам: «Я видел (российские) планы в секретном пространстве. Они очень конкретные, самые конкретные, которые я видел… Они очень агрессивны в плане расписание. Я думаю, вы очень быстро увидите, как это разыграется».
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16.01.2022 19:39 Ответить
Путин примет иранского президента для «переговоров» на следующей неделе. Через две недели он посетит Си в Китае, также для "переговоров". И после всех этих «разговоров» с другими диктаторами Путин оккупирует Украину

это будет так, если Си не скажет Пу - не гони беса, сам наворотил, сам и выкручивайся.
Я сильно интегрирован в мир и не буду нарываться на проблемы в экономике Китая из-за твоих дел
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16.01.2022 19:58 Ответить
франция опять призвала к диалогу с расеей
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16.01.2022 19:39 Ответить
The Rains of Castamere (Game of Thrones)
- Cover in English and Ukrainian - Дощі Кастамера

https://www.youtube.com/watch?v=SxXRNptUhSE
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16.01.2022 19:41 Ответить
Уявляю швидкість_реакції: ...нумо швиденько розглянемо котрий з 18-ти варіянтів реагування/санкцій запустити...!
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16.01.2022 19:45 Ответить
И через месяца три дебатов примут «мудрое» решение: нельзя провоцировать Путина, это их с Украиной внутренний конфликт. Плавали, знаем. Чёрная вашингтонская жопа ещё в 2014 показала, чего стоят их слова.
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16.01.2022 20:55 Ответить
Обожнюю цю піцню
Гімн ОУН-УПА "Зродились ми великої години"
https://www.youtube.com/watch?v=NE21KhN3qa0
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16.01.2022 19:46 Ответить
Здорово!
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16.01.2022 19:59 Ответить
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16.01.2022 19:56 Ответить
В разі загострення з боку роісі потрібне одне - вбивати за Україну,а вмирати тільки як що доля така! Кацап - не людина,це загарбник,якому спокійно на цьому світі не живеться! Смерть люта за кришкою труни і забуття вічне кацапській тварині!
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16.01.2022 19:57 Ответить
У кремлі сидять не кацапи. так само і на Банковій. Це важливий нюанс.
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17.01.2022 02:46 Ответить
Мокшанські свинопси ми ніколи не будемо братами!
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI
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16.01.2022 19:57 Ответить
как не печально, но быстрая реакция просто не возможна. на заваді стоїть інертна масса їх політичних інституцій. в своїх планах війни параша на це й ставить.
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16.01.2022 20:01 Ответить
Практически никто не сомневается, что одуревшая Мокшандия на Украину, избравшую европейский путь развития, нападет. И польётся много крови. Но забравшаяся Европа, запустившая к себе миллионы зверушек и посадившая их на шею европейцам, продолжает делать с раиссей бизнес на крови.

торая мировая их ничему не научила.
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16.01.2022 20:08 Ответить
73% так никогда не признаются даже себе, что путлер не сам вломился в их дом, а они ради прикола, по собственной дурости оставили открытой дверь для обезумевшего маньяка.
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16.01.2022 20:42 Ответить
Ты не расписывайся за всех
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16.01.2022 21:31 Ответить
Не следует забьівать , что Франция обладает собственньім ядерньім оружием , которого вполне хватает , чтобьі обнулить Расею .
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16.01.2022 21:19 Ответить
Обсудили решимость. Рукалицо.
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16.01.2022 23:00 Ответить
Мюнхен 1938-2022 во всей красе
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16.01.2022 23:12 Ответить
 
 