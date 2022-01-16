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Из-за штормового ветра 17 января могут быть проблемы с транспортом и электроснабжением, - ГСЧС

Из-за штормового ветра 17 января могут быть проблемы с транспортом и электроснабжением, - ГСЧС

В Украине в понедельник, 17 января, ожидаются сильные порывы ветра.

По информации пресс-службы ГСЧС, 17 января ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ​​порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), информирует Цензор.НЕТ.

"Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - отмечают в ГСЧС.

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Автор: 

непогода (816) погода (2819) ГСЧС (4978)


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Топ комментарии
+25
Ураган отримав назву "Порошенко"?
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16.01.2022 20:08
+25


Олег Леусенко

@leusenko1·

https://twitter.com/leusenko1/status/1482769352587989008 47 мин

Шакали Зеленського затримали автобус із Донеччини, люди їхали привітати Порошенка. Менти масово виставляють пости перед Києвом. Скасували електрички, тролейбус, потяг УЗ Київ-Краматорськ. Зеленський не влада, а маріонетковий режим, що панічно боїться наступного президента України
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16.01.2022 20:27
+22
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16.01.2022 20:12
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Чого такий кіпіш за непогоду? Долетить петрусь. Йому тут нікого боятись. Особливо особисто взірцево потужно відреформованого суду.
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16.01.2022 20:56 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/511783240134155/?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.

Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.
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16.01.2022 20:57 Ответить
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16.01.2022 21:02 Ответить
И с погодой договорились ? Сколько она получила в конверте ?
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16.01.2022 21:05 Ответить
Де вас знаходить Подоляк, через одного ніщєброди - постійно чужі кошти рахують
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16.01.2022 21:17 Ответить
Я думал к полночи появятся сообщения об урагане Торнадо и закрытии всех аэропортов кроме Краматорского
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17.01.2022 00:23 Ответить
Умеют же педроботы испохабить обычную новость о погоде
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17.01.2022 08:56 Ответить
За столько лет и не отточить мастерство!
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17.01.2022 10:00 Ответить
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