Из-за штормового ветра 17 января могут быть проблемы с транспортом и электроснабжением, - ГСЧС
В Украине в понедельник, 17 января, ожидаются сильные порывы ветра.
По информации пресс-службы ГСЧС, 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), информирует Цензор.НЕТ.
"Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - отмечают в ГСЧС.
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Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.
Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.