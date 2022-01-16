Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД
В Украине в понедельник, 17 января, будут находиться с визитами министры иностранных дел Германии и Канады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу МИД Украины.
Отмечается, что визиты обоих должностных лиц – федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли – осуществляются по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Сообщается, что визит Анналены Бербок состоится в тридцатую годовщину возобновления дипломатических отношений между странами и "цель - подтвердить поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России".
"Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках "нормандского формата" и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства", - отметили в МИД.
Визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли будет двухдневным. Она будет находиться в Украине 17-18 января.
"Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укреплению сектора безопасности Украины. Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визовой сферах", - отметили в ведомстве.
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Йозеф Кнехт
Події,які обов'язково має коментувати президент України: день народження Білик, галюцинації Жана Беленюка, злети та падіння Андрія Шевченка.
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Отмороженные гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Нахрена ты тут нужен. Для чего в цирке у дрессировщика тигров пистолет. Для того чтобы , если что, пристрелить взбесившегося зверя. Так и НАТО, защита от бесноватых казламордых
Украину не возьмут до соотв изменений, это связано и с безопастностью самого альянса.
Но сейчас не до шуток, надо поднимать весь мир, пора трезветь перед международным бандитом
а нам надо реформировать страну
это будет серьезный шаг
Коли Горбі прикидувався ягнятком, це не заважало танками душити литовців і т.д. А через що таки виникло НАТО. Німецьке питання. Під час війни Рузвельт стояв на Версалі -5 самостійних держав. Черчіль був проти - знову настане питання об"єднання і війна. Сталін за зони окупації а обєднання в майбутньому, а де Голля америкоси просто викинули. В Потсдамі порішали, кордони, репарації, Берлін на сектора. А після створення ООН Сталін став проти і для проверки на вшивость організував блокаду Західного сектора -більше року возили літаками навіть вугілля. півмавши облизня сталін повернув погляд на корею,. А ті створили оборонний союз і який назвали НАТО,бо ніхто вже не довіряв інтернаціоналістам із Сходу. А Вольдемар бачачи, що втрачає все почав знову малювати червоні лінії, скрепи вернулись. Ні хрена в нього не вийде.
Інша справа, що вони на це не підуть. Нам треба свої аргументи, а вони нехай викручуються. Тоді всім буде краще видно хто є хто. Треба щоб дипломатія працювала.
Скажете, що і так видно. Не усім видно. Треба щоб було видно як можна більшій кількості людей, особливо щоб у росіян з'являлись сумніви.