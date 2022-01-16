Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД

В Украине в понедельник, 17 января, будут находиться с визитами министры иностранных дел Германии и Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу МИД Украины.

Отмечается, что визиты обоих должностных лиц – федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли – осуществляются по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Сообщается, что визит Анналены Бербок состоится в тридцатую годовщину возобновления дипломатических отношений между странами и "цель - подтвердить поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России".

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"Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках "нормандского формата" и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства", - отметили в МИД.

Визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли будет двухдневным. Она будет находиться в Украине 17-18 января.

"Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укреплению сектора безопасности Украины. Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визовой сферах", - отметили в ведомстве.

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