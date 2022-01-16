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Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД

Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД

В Украине в понедельник, 17 января, будут находиться с визитами министры иностранных дел Германии и Канады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу МИД Украины.

Отмечается, что визиты обоих должностных лиц – федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли – осуществляются по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Сообщается, что визит Анналены Бербок состоится в тридцатую годовщину возобновления дипломатических отношений между странами и "цель - подтвердить поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России".

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"Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках "нормандского формата" и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства", - отметили в МИД.

Визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли будет двухдневным. Она будет находиться в Украине 17-18 января.

"Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укреплению сектора безопасности Украины. Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визовой сферах", - отметили в ведомстве.

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Автор: 

Германия (6978) Канада (2088) МИД (6966) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (348)


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Йозеф Кнехт


Події,які обов'язково має коментувати президент України: день народження Білик, галюцинації Жана Беленюка, злети та падіння Андрія Шевченка.
Події, які президент України не має коментувати за жодних обставин: війська росії на кордоні, вбивства людей в Казахстані, жо#а в країні

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16.01.2022 20:52
+8
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16.01.2022 20:50
+7
Джабба ЗЕ
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16.01.2022 21:08
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16.01.2022 20:50 Ответить






Йозеф Кнехт


Події,які обов'язково має коментувати президент України: день народження Білик, галюцинації Жана Беленюка, злети та падіння Андрія Шевченка.
Події, які президент України не має коментувати за жодних обставин: війська росії на кордоні, вбивства людей в Казахстані, жо#а в країні

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16.01.2022 20:52 Ответить
Джабба ЗЕ
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16.01.2022 21:08 Ответить
Німеччина в першу чергу має застосувати попереджувальні санкції проти РФ ( ми не запустим Північний потік -2 поки ви порушують договір про звичайні сили в Європі) аби запобігти просування РФ на територію України. Згідно договору вищевказаного країна може концентрувати на кордоні іншої країни чисельність військ більше чим урегульовано договором
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16.01.2022 20:52 Ответить
Ну немка опять чисто ритуальный визит совершит.Пока будет в Киеве,будет говорить,что да надо поддержать Украину,как вернется в Мюнхен,будет говорить,что надо налаживать диалог в масквой,без росии ничего нельзя принять по ее мнению.
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16.01.2022 20:55 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Отмороженные гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.

Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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16.01.2022 21:09 Ответить
К сожалению теперь уже не только с рашей ,но и Белоруссией и в принципе всех кто в этом союзе с кремлём б так как их в случае полномасштабки против Украины ,их будут задействовать по любому ,важно что бы это для наших союзников особенно в Европе срочно дошло
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16.01.2022 21:49 Ответить
на рахунок кладовища в центрі Москви це абсолютно вірно, його спорудили атеїсти, вірніше язичники і продовжують забавлятися. Нетлінні мощі, однако. Невзоров просто таки катком пройшовся по скрепам в останньому наповалі
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16.01.2022 22:55 Ответить
Дивуюсь, НАТО нас не буде готовим прийняти як мінімум років 20. Тому нащо ми безперервно говоримо, що ми йдемо в НАТО. І ще й в конституції записали. Розумна влада не буде говорити про свої плани ворогу. В НАТО треба йти тихо.
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16.01.2022 20:56 Ответить
Олеже давай припустимо я НАТО (організація) і ти бажаєш вступити в мою організацію. Навіщо ви мені потрібні. Росія не нападає на НАТО. По-друге, у вас з Росією свої територіальні суточки. А по-третє, беручи дві вищевказані причини я не бажаю воювати з РФ.
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16.01.2022 21:01 Ответить
це відсторонена позиція, з 1997 року всі, хто відчував раніше і тепер загрозу від супостата вступили в НАТО, а хто не відчував а бачив лишке братишек той не йшов і не йде. Принципово нато -оборонний союз, тому вступ України в НАТО, це автоматично визнавати що рейх є супостатом, агресором. Якщо не бачите агресора (рожеві окуляри чи походження не дає) бувайте здорові. А куди йти по дружбу - нема такої держави як Україна для Вольдемара. Щось там збрехав про леніна, бо сам став леніністом - малює червоні лінії по світу. В нього все в червоних лініях, навіть небо. Червоний колір -це символ загрози і буде кипіти "разум возмущенний и в смертний бой вести готов" Хочете руку помощи від Вольдемара - вперед, пожміть її там в колумбаріїї На Москве-реке возле его печек-лавочек.
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16.01.2022 23:09 Ответить
Допустим ты не НАТО а типичный ка́зламордый

Нахрена ты тут нужен. Для чего в цирке у дрессировщика тигров пистолет. Для того чтобы , если что, пристрелить взбесившегося зверя. Так и НАТО, защита от бесноватых казламордых
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17.01.2022 05:27 Ответить
в НАТО берут страны с развитой демократией и рыночной экономикой
Украину не возьмут до соотв изменений, это связано и с безопастностью самого альянса.
Но сейчас не до шуток, надо поднимать весь мир, пора трезветь перед международным бандитом
а нам надо реформировать страну
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16.01.2022 21:02 Ответить
Согласен полностью нужно реформировать страну. Но ни одна реформа не будет удачной пока не решится первый этап реформы - достаточный уровень (европейские стандарты) зарплаты людей той системы (например - военная, правоохранительная, образовательная, здравоохранение) в которой они работают.
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16.01.2022 21:07 Ответить
Вот в цьому я згоден Україна повинна йти в НАТО тихо.
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16.01.2022 21:03 Ответить
желательно, что бы поток2 немцы решили не запускать до освобождения крыма и донбасса
это будет серьезный шаг
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16.01.2022 20:57 Ответить
Первоочередным для страны является строительство дорог и вакцинация. Зачем наращивать обороноспособность страны сходу запускать в серийное производство новейшие виды вооружения, активизировать умы КБ если в случае чего нас защитит "Озабоченность Запада".
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16.01.2022 21:05 Ответить
Согласен с вами полностью. Нужно просто было поставить задачу восстановить КБ и предприятия Укроборонпром. Обеспечить защищённым финансированием, контрразведывательных обеспечением и охраной.
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16.01.2022 21:18 Ответить
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16.01.2022 21:28 Ответить
Думаю, що США може сказати, що вони дадуть гарантії щодо неприйняття України в НАТО, а Україна має видалити з Конституції наміри вступу в НАТО, якщо московія згодиться повернути Крим і захоплені райони Донбасу під контроль України. Кордони закріплені Хельсінським договором 1975 року і чим би вони себе не виправдовували, а виправдань захоплень не існує.
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16.01.2022 21:42 Ответить
Да нам и не надо будет идти в НАТО если такими действиями будет видно, что москва проявит добрую волю к нам.
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16.01.2022 21:45 Ответить
яка добра воля. Ви торкаетесь простих людських поступків. А коли у іншої сторони немає можливості робити будь-які свідомі поступки а лише інстинкти " хватательній, питательній и е.....й" то про який плюралізм може йти мова.
Коли Горбі прикидувався ягнятком, це не заважало танками душити литовців і т.д. А через що таки виникло НАТО. Німецьке питання. Під час війни Рузвельт стояв на Версалі -5 самостійних держав. Черчіль був проти - знову настане питання об"єднання і війна. Сталін за зони окупації а обєднання в майбутньому, а де Голля америкоси просто викинули. В Потсдамі порішали, кордони, репарації, Берлін на сектора. А після створення ООН Сталін став проти і для проверки на вшивость організував блокаду Західного сектора -більше року возили літаками навіть вугілля. півмавши облизня сталін повернув погляд на корею,. А ті створили оборонний союз і який назвали НАТО,бо ніхто вже не довіряв інтернаціоналістам із Сходу. А Вольдемар бачачи, що втрачає все почав знову малювати червоні лінії, скрепи вернулись. Ні хрена в нього не вийде.
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16.01.2022 23:29 Ответить
Я все це знаю. Але треба запропонувати такий варіант. Я впевнений, що нас він би влаштував набагато краще ніж те що є і те що може бути.
Інша справа, що вони на це не підуть. Нам треба свої аргументи, а вони нехай викручуються. Тоді всім буде краще видно хто є хто. Треба щоб дипломатія працювала.
Скажете, що і так видно. Не усім видно. Треба щоб було видно як можна більшій кількості людей, особливо щоб у росіян з'являлись сумніви.
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17.01.2022 00:32 Ответить
Ерунду вы пишите ! Ерунду потому что это нереально! Параша как саранча и одним полем ее не удовлетворишь
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17.01.2022 05:33 Ответить
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16.01.2022 21:56 Ответить
 
 