Пока мы сильны и объединены, мы можем продолжать диалог с Россией, но всегда будем готовы защитить всех союзников НАТО, - Столтенберг
Именно Россия ответственна за то, чтобы снизить градус напряжения в Украине и избежать дальнейшего обострения конфликта, но продолжать диалог с ней еще возможно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире канадского общественного вещателя CBC рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Агрессор – Россия. Если мы ожидаем от жертвы агрессии деэскалации, то странным образом переворачиваем все с ног на голову", – сказал Столтенберг.
В то же время он добавил, что НАТО до сих пор готово выслушать и обсудить беспокойство Москвы. По убеждению Столтенберга, который во время каденции премьер-министра Норвегии договаривался с Россией о разграничении границ на крайнем севере, прийти к соглашению с Москвой до сих пор возможно. "Самое важное, что я тогда узнал, так это то, что нет противоречия между обороной, силой и диалогом. Пока мы сильны и объединены, мы можем обсуждать с Россией многое. Диалог, беседа, переговоры – признак не слабости, а силы", - подчеркнул генсек.
При этом он отметил, что дальнейшее наступление на украинскую территорию будет для России "большой стратегической ошибкой" и будет стоить РФ многих жизней. "Вооруженные силы Украины гораздо лучше обучены, оборудованы и подготовлены, чем в 2014 году, когда Россия впервые наступала. И, конечно, мы всегда будем готовы сделать всё необходимое для защиты всех союзников НАТО", - подытожил Столтенберг.
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"Эти территории постоянно переходят от одной страны к другой, так как ни одна из держав не может добиться победы. Война ведётся только на спорных территориях - каждая из сверхдержав настолько сильна, что не может быть завоёвана даже объединёнными силами двух других, поэтому державы воздерживаются от крупных наступательных операций."
1984
Воевать только хочеть со всем миром , дикая орда московии 😡
https://twitter.com/Garry51302808/status/1482783043697926144 58 мин
Не вийшло з ПП Ющенка-2.
І це попри консолідовані старання "патріотів","націоналістів", "праволіволібералів", проросійських, "антиросійських".
Як жириновських, так і вакарчуків.
Як ріа новості, так і каналу садового 24.
І вже не вийде. Вони протормозили. Вони втратили час. І ініціативу.
Такое предложение сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров
16.01.2022 22:18
Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.
«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.