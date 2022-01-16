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Новости Война
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Пока мы сильны и объединены, мы можем продолжать диалог с Россией, но всегда будем готовы защитить всех союзников НАТО, - Столтенберг

Пока мы сильны и объединены, мы можем продолжать диалог с Россией, но всегда будем готовы защитить всех союзников НАТО, - Столтенберг

Именно Россия ответственна за то, чтобы снизить градус напряжения в Украине и избежать дальнейшего обострения конфликта, но продолжать диалог с ней еще возможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире канадского общественного вещателя CBC рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Агрессор – Россия. Если мы ожидаем от жертвы агрессии деэскалации, то странным образом переворачиваем все с ног на голову", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что НАТО до сих пор готово выслушать и обсудить беспокойство Москвы. По убеждению Столтенберга, который во время каденции премьер-министра Норвегии договаривался с Россией о разграничении границ на крайнем севере, прийти к соглашению с Москвой до сих пор возможно. "Самое важное, что я тогда узнал, так это то, что нет противоречия между обороной, силой и диалогом. Пока мы сильны и объединены, мы можем обсуждать с Россией многое. Диалог, беседа, переговоры – признак не слабости, а силы", - подчеркнул генсек.

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При этом он отметил, что дальнейшее наступление на украинскую территорию будет для России "большой стратегической ошибкой" и будет стоить РФ многих жизней. "Вооруженные силы Украины гораздо лучше обучены, оборудованы и подготовлены, чем в 2014 году, когда Россия впервые наступала. И, конечно, мы всегда будем готовы сделать всё необходимое для защиты всех союзников НАТО", - подытожил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9999) россия (95652) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
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16.01.2022 21:20
+5
Зе-Чмо

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16.01.2022 21:40
+3
"Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один московит говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья." - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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16.01.2022 22:21
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16.01.2022 21:20 Ответить
на подлодной водочькє...

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16.01.2022 21:48 Ответить
Ещё раз говорит о том что НАТО нападет на РФ, когда полежит РФ на территорию стран НАТО.
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16.01.2022 21:22 Ответить
Що????
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16.01.2022 21:23 Ответить
НАТО не хочет воевать с Россией
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16.01.2022 21:26 Ответить
а с кєм хочєт ваєвать нато?
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16.01.2022 21:30 Ответить
Да есть тут такие, давай НАТО ану обнули РФ
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16.01.2022 21:32 Ответить
свинопес що такоя рф?
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16.01.2022 21:37 Ответить
Гугл в помощь
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16.01.2022 21:40 Ответить
Ты не знаешь с кем воевать собрался, дурень?
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16.01.2022 21:45 Ответить
А с другой стороны Западу не выгодно распад РФ
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16.01.2022 21:24 Ответить
Все по Оруэллу:
"Эти территории постоянно переходят от одной страны к другой, так как ни одна из держав не может добиться победы. Война ведётся только на спорных территориях - каждая из сверхдержав настолько сильна, что не может быть завоёвана даже объединёнными силами двух других, поэтому державы воздерживаются от крупных наступательных операций."
1984
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16.01.2022 21:48 Ответить
НАТО не желает с кем - либо воевать , по этому нет смысла даже дисскутировать на эту тему !

Воевать только хочеть со всем миром , дикая орда московии 😡
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16.01.2022 22:01 Ответить
Garry@Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808/status/1482783043697926144 58 мин

Не вийшло з ПП Ющенка-2.
І це попри консолідовані старання "патріотів","націоналістів", "праволіволібералів", проросійських, "антиросійських".
Як жириновських, так і вакарчуків.
Як ріа новості, так і каналу садового 24.
І вже не вийде. Вони протормозили. Вони втратили час. І ініціативу.
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16.01.2022 21:37 Ответить
Зе-Чмо

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16.01.2022 21:40 Ответить
soglasen, a kto te 73% stada, kto golosoval po prikolu?
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16.01.2022 21:50 Ответить
Складывается, что янелох, реально психически больной. Я когда смотрю его видосики, гляжу на эту разжиревшую харю, с наиграной улыбочкой и интимным голоском, у меня волосы дыбом стают от осознания, что я вижу президента Украины. Ему в самый раз в думу параши, к тем психопатам.
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16.01.2022 22:15 Ответить
Фу! Зачем Вы смотрите этот трэш? Любите пощекотать себе нервы?))
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16.01.2022 22:33 Ответить
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16.01.2022 23:34 Ответить
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16.01.2022 21:46 Ответить
Параше не надо бояться НАТО. Штаты в состоянии стереть и парашу, и Китай с лица Земли без помощи НАТО. Поэтому }{уйлу надо уже благоустраивать свой "рай" и расселять в нём парашников.
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16.01.2022 21:47 Ответить
Ядерного оружия уже 30 лет назад в общей массе у всех было столько ,что можно было планету уничтожить десятки раз целиком ,но на это никто на самом деле не пойдёт ,по ряду причин у тех же кремлёских чиновников типа лаврова и песка дети и вся недвижимость за границей и в том числе в штатах и Британии
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16.01.2022 22:02 Ответить
Забудьте то, что писали совки 30 лет назад. Нынешние возможности Штатов позволяют выиграть ограниченную ядерную войну с любым противником. Если бы это было не так, они бы не тратили сейчас приличные деньги на новые "умные" B61-12, которые будут способны нести F-35. А они только их аж 480 шт. заказали.
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16.01.2022 22:59 Ответить
Ui, a tut pljunul Jens ***** i rashke v mordu, vedj to chto sobiratelj jemelj rjuskih i jevo drugan aifonchik otdali Norge bljshije teritoriji shelfa da ostrova i peredvinuli granicu v storonu rashki, v danij moment eto tochno pljuvok v mordu rashki i jejo scarju.
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16.01.2022 21:48 Ответить
В Госдуме козломордии предложили на опережение ударить по США ядерным оружием
Такое предложение сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров
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16.01.2022 21:50 Ответить
Наверное у этого федорова нет детей и недвижимости за бугром.
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16.01.2022 22:34 Ответить
Хуже. У него нет ума! Он думает жопой!
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16.01.2022 22:58 Ответить
Очередному мордорскому дураку захотелось минутной славы.
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16.01.2022 23:35 Ответить
"Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды." - Маркиз Астольф де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.) "La Russie en 1839".
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16.01.2022 22:16 Ответить
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают сaмoгo лживoгo, пoдлoгo, жecтoкoгo, вмecтe c ним yбивaют, гpaбят, нaсилyют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор. . История с царем-германцем Николой 2 Гольштейн Готторпским, по указу которого бежали в бой с японцами, поляками и германцами, с криками "За Веру, ЦАРЯ, Отечество", потом обвинили во всех грехах и расстреляли своего любимого царя-Батюшку, вместе с любимой царицей-Матушкой и детьми, включая малолетних, с прислугой и доктором Боткиным, расчленили тела, пытались уничтожить в кислоте, скинув костные останки в заброшенную шахту. А недавно РПЦ признала его святым - самое яркое подтверждение слов Михаила Евграфовича. История будет повторяться и повторяться: историю дураки не учат и история не учит дураков.
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16.01.2022 22:17 Ответить
"Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой" - Василий Шукшин, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. (цитата из "Рабочих записей" Шукшина, 1969 г.)
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16.01.2022 22:18 Ответить
че то столтенберг замедлил с реакцией на захват балалайни Казахстана,не забываем,что расия оставила военные базы вокруг Байконура,по самым скромным подсчетам в Казахстане находится около 15 тысяч расейских воинов.
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16.01.2022 22:19 Ответить
. "В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!" - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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16.01.2022 22:20 Ответить
"Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один московит говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья." - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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16.01.2022 22:21 Ответить
В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
16.01.2022 22:18

Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.

«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.
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16.01.2022 22:41 Ответить
После такого хана будет рашке.
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16.01.2022 23:36 Ответить
 
 