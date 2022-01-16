Пока мы сильны и объединены, мы можем продолжать диалог с Россией, но всегда будем готовы защитить всех союзников НАТО, - Столтенберг

Именно Россия ответственна за то, чтобы снизить градус напряжения в Украине и избежать дальнейшего обострения конфликта, но продолжать диалог с ней еще возможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире канадского общественного вещателя CBC рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Агрессор – Россия. Если мы ожидаем от жертвы агрессии деэскалации, то странным образом переворачиваем все с ног на голову", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что НАТО до сих пор готово выслушать и обсудить беспокойство Москвы. По убеждению Столтенберга, который во время каденции премьер-министра Норвегии договаривался с Россией о разграничении границ на крайнем севере, прийти к соглашению с Москвой до сих пор возможно. "Самое важное, что я тогда узнал, так это то, что нет противоречия между обороной, силой и диалогом. Пока мы сильны и объединены, мы можем обсуждать с Россией многое. Диалог, беседа, переговоры – признак не слабости, а силы", - подчеркнул генсек.

Читайте также: Россия больше не может мириться с тем, как НАТО заходит на территорию Украины, - Песков

При этом он отметил, что дальнейшее наступление на украинскую территорию будет для России "большой стратегической ошибкой" и будет стоить РФ многих жизней. "Вооруженные силы Украины гораздо лучше обучены, оборудованы и подготовлены, чем в 2014 году, когда Россия впервые наступала. И, конечно, мы всегда будем готовы сделать всё необходимое для защиты всех союзников НАТО", - подытожил Столтенберг.