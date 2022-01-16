Реестр с данными украинских автовладельцев не поврежден вследствие кибератаки на правительственные сайты, - Госспецсвязь
Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден вследствие кибератаки на государственные информационные ресурсы, произошедшей в ночь на 14 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
Специалисты продолжают расследовать кибератаку. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
"Удалось установить, что вследствие кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру", – говорится в сообщении.
В то же время команда специалистов CERT-UA прорабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) по использованию злоумышленниками для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы вредоносного программного обеспечения, замаскированного под "шифровальщик", но который имеет деструктивный характер. В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой преждевременно. О результатах исследования будет поставлено в известность сразу после завершения анализа соответствующих технических данных.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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@VforVinogradova
Во Франции ограбили виллу губернатора Красноярского края, когда он ненадолго отлучился в Красноярск.
Осталось собрать всего 80 голосов! Люди, подключайтесь
https://petition.president.gov.ua/petition/131288
тепер по ньому вичисляють транспорт, що людей везе в Жуляни
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1482789996964855820 1 ч
В ответ
https://twitter.com/LeeJunFan40 @LeeJunFan40
хочу вам сказати ,що цi "слуги" крадуть бiльше нiж Шапкокрад+ГетьМан РАЗОМ взятi !!! Вся Держава в СХЕМАХ,СКРУТКАХ +Велике Крадiвництво!
Кстати, сотрудники Департамента информатизации, телекоммуникации и защиты информации в приватных разговорах сообщают, что, вопреки заявлениям власти, утечка персональных данных порядка 20 тыс украинцев произошла. Но сотрудникам департамента запретили обнародывать эту информацию. - https://t.me/Sharpreview/6964