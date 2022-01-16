Реестр с данными украинских автовладельцев не поврежден вследствие кибератаки на правительственные сайты, - Госспецсвязь

Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден вследствие кибератаки на государственные информационные ресурсы, произошедшей в ночь на 14 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Специалисты продолжают расследовать кибератаку. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"Удалось установить, что вследствие кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

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В то же время команда специалистов CERT-UA прорабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) по использованию злоумышленниками для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы вредоносного программного обеспечения, замаскированного под "шифровальщик", но который имеет деструктивный характер. В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой преждевременно. О результатах исследования будет поставлено в известность сразу после завершения анализа соответствующих технических данных.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

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