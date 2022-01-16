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Реестр с данными украинских автовладельцев не поврежден вследствие кибератаки на правительственные сайты, - Госспецсвязь

Реестр с данными украинских автовладельцев не поврежден вследствие кибератаки на правительственные сайты, - Госспецсвязь

Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден вследствие кибератаки на государственные информационные ресурсы, произошедшей в ночь на 14 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Специалисты продолжают расследовать кибератаку. В частности, была проработана ситуация по потере доступа к информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"Удалось установить, что вследствие кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден. Уже в ближайшее время он должен возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

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В то же время команда специалистов CERT-UA прорабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) по использованию злоумышленниками для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы вредоносного программного обеспечения, замаскированного под "шифровальщик", но который имеет деструктивный характер. В течение пятницы действительно были зафиксированы единичные случаи активности подобного программного обеспечения, однако связывать их с основной кибератакой преждевременно. О результатах исследования будет поставлено в известность сразу после завершения анализа соответствующих технических данных.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

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Автор: 

киберпреступление (762) реестр (326) Госспецсвязь (177)


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Топ комментарии
+7
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16.01.2022 22:20
+7
ето нє ядєрний пєпєл - ето путлєровская Воркута сєйчас

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16.01.2022 22:24
+6
А вам кто-то верит? Кто-то вообще верит зелёной власти???
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16.01.2022 22:28
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16.01.2022 22:03 Ответить
Нужно перевести на английский и распространить на Западе. Может там зачешутся и поймут с кем имеют дело. Ато на Западе *рузкие* ассоциируются с большим кошельком денег и волосатой рукой которая их разбрасывает направо и налево.
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16.01.2022 22:20 Ответить
ето нє ядєрний пєпєл - ето путлєровская Воркута сєйчас

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16.01.2022 22:24 Ответить
Диана Виноградова
@VforVinogradova
Во Франции ограбили виллу губернатора Красноярского края, когда он ненадолго отлучился в Красноярск.
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17.01.2022 02:46 Ответить
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

Осталось собрать всего 80 голосов! Люди, подключайтесь

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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16.01.2022 22:03 Ответить
Лучше сразу письмо Данилову написать. Он быстрее отреагирует.
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16.01.2022 22:16 Ответить
реєстр не пошкоджений - він злитий куди треба
тепер по ньому вичисляють транспорт, що людей везе в Жуляни
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16.01.2022 22:08 Ответить
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16.01.2022 22:09 Ответить
😂
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16.01.2022 22:22 Ответить
Ага. Еще на недвижку потеряйте данные. Вот вам и електронные хранилища. Один вирус и всем миром бегайте доказывайте что ты не дурак. Пока были бумажные документы то все было как в аптеке. Сейчас даже фотографий не сохранилось за последние 20 лет. Нафотографировал на телефон и выбросил вместе с телефоном или с компьютером который ни с того ни с сего накрылся.
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16.01.2022 22:18 Ответить
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16.01.2022 22:20 Ответить
огласите пожалуйста весь список нэ пошкодженого. шоб люди хоч знали, звідки вони можуть чекати біди.
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16.01.2022 22:21 Ответить
Они сомневаются, но похоже придется заново всем вакцинироваться и проходить срочную военную службу.
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16.01.2022 22:40 Ответить
А вдруг Путин узнает о моем горбатом "Запорожце"! Я не переживу этой трагедии!!!😲😲
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16.01.2022 22:24 Ответить
счастье то какое - штрафы не обнулились. еще бы
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16.01.2022 22:26 Ответить
А вам кто-то верит? Кто-то вообще верит зелёной власти???
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16.01.2022 22:28 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1482789996964855820 1 ч



В ответ
https://twitter.com/LeeJunFan40 @LeeJunFan40

хочу вам сказати ,що цi "слуги" крадуть бiльше нiж Шапкокрад+ГетьМан РАЗОМ взятi !!! Вся Держава в СХЕМАХ,СКРУТКАХ +Велике Крадiвництво!
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16.01.2022 22:30 Ответить
Значит поврежден
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16.01.2022 22:42 Ответить
🍁 СБУ закрыла портал "Дия" после кибератаки на правительственные сайты Украины. Сейчас с него нельзя скачать какие либо документы.

Кстати, сотрудники Департамента информатизации, телекоммуникации и защиты информации в приватных разговорах сообщают, что, вопреки заявлениям власти, утечка персональных данных порядка 20 тыс украинцев произошла. Но сотрудникам департамента запретили обнародывать эту информацию. - https://t.me/Sharpreview/6964
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16.01.2022 22:52 Ответить
если он не поврежден, то почему исчезли страховки из ДИЯ?
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16.01.2022 23:32 Ответить
Зелень придумала эту псевдоатаку, чтоб оправдать сотрудничество с рашей. Все фейк, как подготовка какого-то переворота, покушение на Шифера, перемирие, борьба с коррупыией, уголовное дело на Мертвячука и т.п
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17.01.2022 00:13 Ответить
 
 