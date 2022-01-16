Если окажется, что за кибератаками против Украины стоит Россия, США с союзниками ответят, - советник Байдена Салливан

США в начале следующей недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале следующей недели у нас будет что объявить в сфере дипломатии", – сказал он в интервью телеканалу CBS.

В то же время он выразил уверенность в силах США действовать - в независимости от того, выберет ли Россия путь дипломатии или эскалации; советник упомянул и единство трансатлантического сообщества в сложившейся ситуации. Также Салливан сообщил о продолжающихся активных консультациях с союзниками и партнерами, уточнив, что, в частности, со своим украинским коллегой он общался семь раз за последнее время.

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Кроме того, Салливан отметил, что уже некоторое время назад звучали предупреждения о возможном использовании Россией кибератак в рамках эскалации ситуации вокруг Украины. Салливан сказал, что США оказывают Украине техническую помощь в связи с подобной потенциальной угрозой. В то же время, по его словам, организаторы кибератаки против украинских государственных ведомств пока не выявлены.

"И конечно, если окажется, что Россия совершает кибератаки против Украины, и это продолжится, то мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом", - сказал он.

Он добавил, что американская администрация работает и с частным сектором в случае кибератак как в Украине, так и в США.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

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При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.