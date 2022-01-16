РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7077 посетителей онлайн
Новости
6 895 59

Если окажется, что за кибератаками против Украины стоит Россия, США с союзниками ответят, - советник Байдена Салливан

Если окажется, что за кибератаками против Украины стоит Россия, США с союзниками ответят, - советник Байдена Салливан

США в начале следующей недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале следующей недели у нас будет что объявить в сфере дипломатии", – сказал он в интервью телеканалу CBS.

В то же время он выразил уверенность в силах США действовать - в независимости от того, выберет ли Россия путь дипломатии или эскалации; советник упомянул и единство трансатлантического сообщества в сложившейся  ситуации. Также Салливан сообщил о продолжающихся активных консультациях с союзниками и партнерами, уточнив, что, в частности, со своим украинским коллегой он общался семь раз за последнее время.

Читайте также: Пока мы сильны и объединены, мы можем продолжать диалог с Россией, но всегда будем готовы защитить всех союзников НАТО, - Столтенберг

Кроме того, Салливан отметил, что уже некоторое время назад звучали предупреждения о возможном использовании Россией кибератак в рамках эскалации ситуации вокруг Украины. Салливан сказал, что США оказывают Украине техническую помощь в связи с подобной потенциальной угрозой. В то же время, по его словам, организаторы кибератаки против украинских государственных ведомств пока не выявлены.

"И конечно, если окажется, что Россия совершает кибератаки против Украины, и это продолжится, то мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом", - сказал он.

Он добавил, что американская администрация работает и с частным сектором в случае кибератак как в Украине, так и в США.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Читайте также: Кибератака на Украину свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, - Бильдт

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95652) США (26827) Салливан Джейк (256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
16.01.2022 23:21
+11
Скорей всего,хуло сделал кибератаку с територии белоруси,руками белорусов.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:39
+8
Самые лучшие санкции,это блокировка счетов, депортация,и лишение гражданства родственников, и друзей кремлевской шоблы.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему "срала"? совсем недавно эфэсбэ, с подсрачника штатов, прекратило деятельность хакерской группировки, которая терроризировала штаты! видимо есть за что подёргать
показать весь комментарий
16.01.2022 22:43 Ответить
Думаю все проще, ФСБшники просто позвонили им и сказали ,что нужно на время залечь на дно..😁
показать весь комментарий
16.01.2022 23:24 Ответить
не важно, куда залечь, важно, что с подсрачника штатов это сделано и хакерская группировка - не работает!
показать весь комментарий
16.01.2022 23:31 Ответить
кибератака не должна состояться,
если на её применение в качестве ответа сразу идёт
ещё более мощная кибератака ...
на роSSию
показать весь комментарий
16.01.2022 22:36 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2022 23:21 Ответить
Скорей всего,хуло сделал кибератаку с територии белоруси,руками белорусов.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:39 Ответить
Агрофюреру уже пофиг - он и так под санкциями по самые не балуй.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:07 Ответить
Ну если не кацапы---то тогда молдаване! Больше же некому!
показать весь комментарий
16.01.2022 22:43 Ответить
Нє, Мозамбік стоїть за атаками... Забембали вже своєю загальмованістю...
показать весь комментарий
16.01.2022 22:44 Ответить
Что еще сильнее Озаботятся?
показать весь комментарий
16.01.2022 22:44 Ответить
Перестануть в рашку айфони продавати ?
показать весь комментарий
16.01.2022 22:44 Ответить
В тому числі.

Вашингтон готов запретить экспорт в страну-агрессор любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это коснется мобильных телефонов, компьютеров, бытовой техники - в том числе и произведенной на территории третьих стан с использованием американских технологий.

С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.

https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
показать весь комментарий
16.01.2022 23:01 Ответить
Особливо розсмішила згадка Убунти. Якщо з Віндою Andriid, MacOS ще зрозуміло - комерційні ОС, за розробкою яких стоять американські компанії, які виконають накази Уряду США про санкції проти кацапів. А от як блокувати весь зоопарк дистрибутивів Linux в кацапстані, які в більшості своїй розповсюджуються безкоштовно за ліцензією GNU GPL, і які розробляються ентузіастами по всьому світу? Релізи Убунти виходять двічі на рік. А що вже говорити про роллінг-дистрибутиви на зразок ArchLinux, Manjaro, які по суті вечь час знаходяться в стані безперервного оновлення. Так в кацапів вже є свої напрацювання в розробці Linux-подібих ОС: Astra Linux, Rosinka і т.д. Є свої дзеркала, звілки кацапи можуть підключати репозиторії для завантаження установочних пакетів. Навіть свої гівнопроцесори Baikal навіть є (правда, на архітектурі ARM, виготовлені по 28-нм тезґхпроцесу на заводі TSMC в Азії), від серверів на базі яких навіть відмовився їх православний "сбєрбанкъ". Я не про те, що кассабів неможливо задушити санкціями. Я про те, що це буде реалізовано точно не серез Linux-подібні ОС
показать весь комментарий
17.01.2022 00:34 Ответить
Расследуйте сами, а то зеленая мразь киздит, что это якобы Беларусь.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:47 Ответить
Не. За поребриком уже сказали, что это не они.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:48 Ответить
Существенный прогресс за 7 лет от "сильной обеспокоенности" до " надлежащего ответа".
показать весь комментарий
16.01.2022 22:48 Ответить
Пустая болтовня
Эти ни на что не способны.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:48 Ответить
После атаки на США никакого ответа не было, а тут они вдруг "ответят". Соплежуи. (Про наших клоунов я вообще молчу).
показать весь комментарий
16.01.2022 22:50 Ответить
РОСІЯ - СЕРІЙНИЙ ГВАЛТІВНИК. ПОЛІЗЕ - ДАМО ПО ЯЙЦЯХ.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на "захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".

У Twitter посольства РФ у Великій Британії опублікували думку Лаврова про те, що "НАТО стало чисто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу".

"Уясни собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях" - відповів Сікорський.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:51 Ответить
В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
16.01.2022 22:18

Предупредительный удар российским ядерным оружием по полигону США в штате Невада предложил нанести депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. По его мнению, такой шаг необходим, поскольку американцы не понимают языка переговоров, и уверены в своей безнаказанности, планируя агрессивные действия по продвижению оружия НАТО к российским границам.

«Запуск нашей ракеты по штату Невада, даже ядерный взрыв там, на полигоне, для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев, не предупредив их, конечно. Чтобы они не рванули в ответ» - сказал Евгений Федоров.
Такой сценарий, по мнению депутата, приведет «к формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией». Это, по его словам, докажет американским гражданам, что угроза ответного удара со стороны России на действия США и НАТО не является блефом, и заставит их повлиять на власти изнутри страны.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:51 Ответить
Набутылкин почуял неладное, уже не пепел а пук
на полигоне, и тот для быдлонаселения
показать весь комментарий
16.01.2022 23:08 Ответить
А мне вот интересно. Цивилизованный мир, видя какие же **@нутые на ПАРАШИИ не просто набутылочники, а в госДуре! с их паханом всяпарашным и далее будут обеспечиваться, или что-то хотя бы потихоньку будут делать, как-то перманентно действовать?
показать весь комментарий
17.01.2022 00:42 Ответить
Обеспокоиваться* вместо обеспечиваться. Т9
показать весь комментарий
17.01.2022 00:44 Ответить
Ще один вдарений "ніжками Буша", дикунство якесь!
показать весь комментарий
17.01.2022 06:40 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina "Ядерный" удар по Кремлю: как США накажут Путина за новую войну и что получит Украина

Американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу входят только Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Рассматриваются технологические ограничения, которые могут быть направлены против "любимых отраслей промышленности Путина", в том числе аэрокосмической и оружейной. Санкции затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону, космические системы, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Санкции против самого Путина. Американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

Отключение от SWIFT, также идет речь об отключении России от международных платежных систем и запрете на операции с российским госдолгом. Отключение РФ от SWIFT эксперты называют "ядерной санкцией", которая будет иметь катастрофический эффект для российской экономики. Это сразу отбрасывает страну на несколько сотен лет назад.

В качестве еще одного метода давления на РФ рассматривается запрет конвертации рубля в иностранную валюту. Международные платежи осуществляются, в основном, в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать возможность конвертации, это все равно, что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у России зависимость от импорта даже продуктовая - чуть ли не на 60-70%. То есть это апокалипсис.

Отдельным пунктом предусмотрены санкции против "Северного потока-2" - под них может попасть любая организация, занимавшаяся его строительством или планированием, а также эксплуатацией. Еще один пункт дает президенту США право ввести санкции против лиц, имеющих отношение к сырьевой отрасли.

Если в объявленном виде новые санкции примут - исчезнет все. Весь импорт окажется под запретом. С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто - производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния.

https://antikor.com.ua/articles/511320-jadernyj_udar_po_kremlju_kak_ssha_nakahut_putina_za_novuju_vojnu_i_chto_poluchit_ukraina
показать весь комментарий
16.01.2022 22:54 Ответить
Самые лучшие санкции,это блокировка счетов, депортация,и лишение гражданства родственников, и друзей кремлевской шоблы.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:10 Ответить
Ні, шоблу треба відловити та тримати у заручниках з ножем біля горла
показать весь комментарий
17.01.2022 00:10 Ответить
"Если окажется", "то ответим". Не надоело подставлять щёки }{уйлу и "отвечать"?
Параша должна быть уничтожена внезапным молниеносным и глобальным ударом.
А в общей её радиоактивной пыли и те хакеры лет через 1000 археологами найдутся.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:55 Ответить
Болтун старый, и за кибератаку на США не ответил.
показать весь комментарий
16.01.2022 22:56 Ответить
Почему сразу росия, может єто Бангладеш или Камерун?
показать весь комментарий
16.01.2022 22:58 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2022 23:02 Ответить
Тікай Люся, тікай!
показать весь комментарий
17.01.2022 06:41 Ответить
Люся вирішила відновити цнотливість.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:16 Ответить
бла бла 8 лет
показать весь комментарий
16.01.2022 23:03 Ответить
Если, не дай бог, ордынский сапог переступит границу Украины, в ту же минуту, украинские воины должны перенести военные действия на территорию москалей.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:08 Ответить
І ось 101-ше останнє китайське попередження.. :Р
показать весь комментарий
16.01.2022 23:09 Ответить
Нет, плть. это марсиане были!

Блинкен также "ответит", как сделал санкции против Севпотока - потому что он и байда балаболы
показать весь комментарий
16.01.2022 23:11 Ответить

ну почему же обязательно марсиане? может, Зинка?

вот и мЯнистр от ЗеБилов Фёдоров сомневался, что виновата рассея.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:27 Ответить
Яку оцінку? "Озаботяться"?
показать весь комментарий
16.01.2022 23:13 Ответить
Вот этими вашими "если", "когда" и "то", - х@йло и пользуется!
показать весь комментарий
16.01.2022 23:33 Ответить
Майкрософт уже работает в Украине.
показать весь комментарий
16.01.2022 23:36 Ответить
Америка стала вытеснять своим СПГ -
сраный кацапский газ из Европы !
Respect USA !
показать весь комментарий
16.01.2022 23:52 Ответить
Доки німець підгавкує *****-нічого не вийде
показать весь комментарий
17.01.2022 00:05 Ответить
Чем больше угроз, тем меньше дел. Как обычно.
показать весь комментарий
17.01.2022 00:14 Ответить
Кибератака против украинских правительственных сайтов может являться одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины. Такое мнение выразил в сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Говоря о кибератаке, шведский политик подчеркнул, что «это серьезно».

«Как кажется, … кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы», - написал шведский политик.

Как сообщалось, компания Microsoft заявила о выявлении вредоносного ПО в десятках пораженных систем в Украине, которые охватывают государственные, некоммерческие и информационно-технологические организации.
показать весь комментарий
17.01.2022 00:33 Ответить
отключите им интернет уагахахаа
показать весь комментарий
17.01.2022 02:13 Ответить
Салливан заявил о том , что семь раз вел переговорьі с "украинским коллегой" . Как фамилия коллеги ? 😜
показать весь комментарий
17.01.2022 06:17 Ответить
Цей Салоіван ще той фрукт.
показать весь комментарий
17.01.2022 06:43 Ответить
Фрукт ? А шо так слабенько , назови сразу кличку агента ФСБ или СВР ! Иначе зрада ненатуральная 😃
показать весь комментарий
17.01.2022 06:55 Ответить
Адресуйте свій запит ЦРУ і ФБР, а моя думка, що цей "фрукт" проводить політику і "нашим і вашим", іначе не проводив би переговори з, як ви висловилися, "українським колегою".
показать весь комментарий
17.01.2022 08:53 Ответить
А как с "Бидоном" , может , там основная зрада ? Стоит стукнуть в ФБР ? 😃
показать весь комментарий
17.01.2022 09:01 Ответить
Можна, навіть головою.
показать весь комментарий
17.01.2022 09:04 Ответить
тыктотакойнеттыктотакойтыктотакойнеттыктотакой....
показать весь комментарий
17.01.2022 07:32 Ответить
Не констатувати треба факт кібератаки, а щось робити щоби цього більше не повторилося.
СБУ треба не контрабандою та корупцією займатися, для цього у нас органів більше ніж треба, а займатися захистом держави, для чого вона і утворена.
Наймайте приватних айтішників, якщо в державних структурах бездарності на цих посадах, типу чоловіка Венедиктової.
Якщо нічого не робити то паРашстан угробить увесь наш кіберпростір.
І пора нашим вождям уже відходити від святкувань та тверезіти, бо свята закінчилися, а ворог стоїть на порозі.
показать весь комментарий
17.01.2022 08:50 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 09:36 Ответить
Саліван нічого не зробить. Хіба бздоне.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:14 Ответить
 
 