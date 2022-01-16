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Новости Война
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Правительство Канады советует гражданам избегать поездок в Украину из-за риска вторжения России

Правительство Канады советует гражданам избегать поездок в Украину из-за риска вторжения России

Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину из-за наращивания российских войск вблизи украинских границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рекомендации правительства Канады для путешественников.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", – говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Киев, где встретится с украинскими чиновниками и канадскими военными инструкторами.

Читайте также: Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД

Автор: 

Канада (2088) россия (95652)


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Топ комментарии
+22
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16.01.2022 23:11
+13
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16.01.2022 23:27
+11
Нашли , кого просить ,оно шакал ************ ,мечтает путлеру в очко посмотреть и ,вообще не видит никакой агрессии ,а партнеры , Данилов убеждает всех ,занимаются"дезинформацией и панику провоцируют " Порношуту ***** условие поставил -избавиться от Порошенко ,
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16.01.2022 23:18
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16.01.2022 23:08 Ответить
Та какое там вторжения ,путин-***** на понт берёт ,но после того как все это поймут ***** писец .
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16.01.2022 23:09 Ответить
Ему нечего терять.
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16.01.2022 23:18 Ответить
Ну конеШно это нам терять нечего а ему ой как много терять а он терять не хочет .
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16.01.2022 23:25 Ответить
У товарища ху%ла Альцегеймер. Что ему терять, кроме рассудка?
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16.01.2022 23:33 Ответить
Ну так он и хочет чтобы все так думали ..
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16.01.2022 23:42 Ответить
Может быть. Но не стоит недооценивать психоз.
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16.01.2022 23:58 Ответить
бандиту, убийце и вору, укравшему триллионы долларов и спрявшему их на западе, а так же все его дружки, имеющие "виллы в Италии" - им нечего терять?
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16.01.2022 23:29 Ответить
"Что эти виллы и и триллионы когда у тебя мозг превращается в манную кашу, но мир ты так и не завоевал".
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16.01.2022 23:36 Ответить
"завоёвывать мир" это в другую сторону
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16.01.2022 23:47 Ответить
Если все кого он видит, пресмыкаются перед ним, то какие могут быть еще "мячты"?
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16.01.2022 23:59 Ответить
и все эти "пресмыкатели" - великие завоеватели мира?
эти персонажи такое же бандитско-воровское говно!
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17.01.2022 00:39 Ответить
Представь себе что так они о себе думают и у них есть ядерное оружие.

В конце концов у нас есть хрипато гнусавая тварь, про которую "граждане Украины" тоже думают что оно гарант Конституции и глава государства.
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17.01.2022 00:53 Ответить
Терять нечего? А ты предсавь на минуту что такое ФСБ, МО, ГРУ, Госдума,Совет Федераций, Правительство, МВД и тд. + чиновники ( князья!!!) на местах и у ВСЕХ родственники ПОЖИВАЮТ на Западе. Не думаю что им всем будет комфортно если ипанутый дед будет продолжать быковать и начнет войнушку.
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17.01.2022 05:15 Ответить
Ну и что станется с ихними детьми? Их, что казнить будут? Денег на детей и внуков с правнуками они отложили, а для них власть дороже денег. Будет власть, будут и деньги. Неправильно Вы рассуждаете. Во первых они не хранят яйца в одной корзине. Поэтому если войнушка начнётся они наварятся, а если не начнётся то тоже наварятся скупая подешевевшие Украинские акции по дешевке. Вы посмотрите как Украинские евробонды за пол года на фоне слухов о войне упали в два раза до 75$.
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17.01.2022 06:32 Ответить
Уважаю логичных людей. Это и есть цель Запада. Под шумок разоворов о войне идет скупка подешевевшей Украины новыми панами.
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17.01.2022 07:56 Ответить
да не понт
это наше недорозумение как страус голову в песок спрятал или в курсе уже всего и чемоданы пакует чтоб первым бежать как паниковский
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16.01.2022 23:23 Ответить
Та понты дешёвые ,***** завклубом ,жулик и вор,но не воин и там где по рылу дадут никогда не пойдёт а в Украине по рылу так надают ,что мама не горюй ..
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16.01.2022 23:27 Ответить
как и наш конферансье Вы ждете от него принятие каких то решений за 2,5 года что увидели экономика в трубе энергетика в трубе налогов наплодили как блох народ стригут под ноль все продал все вывезли как пир во время чумы полны дилетант в гос управлении угрохал стран даже без вторжения весной невесело бутет
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16.01.2022 23:35 Ответить
Ну не скажи ,по сравнению с тем что сделали Пэтя с Сеней и Гросей, сейчас практически рай .
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16.01.2022 23:44 Ответить
По тонкому льду ходите, сударь) И все-таки Гройсман был неплох, но коррупция главного пэтриота страны, славного хетьмана подрезала много инициатив премьера.
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17.01.2022 00:16 Ответить
да, кабаев понимает, что украинская армия будет сопротивляться, поэтому оно может устроить бомбардировку, как в Чечне, разбомбить города или на Чернобыль кинуть бомбу.. понятно, что тогда рашке конец, сразу начнут деребанить рашку, особенно Китай, но украинцам от этого не легче..
надо предотвратить войну, в которой не будет победителей, потому что это будет много жертв..
дело в том, что кабаев не верит в санкции запада, оно думает, что прокатит, как с Крымом..
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17.01.2022 00:55 Ответить
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16.01.2022 23:27 Ответить
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16.01.2022 23:11 Ответить
Якщо бути більш точним то на МОСКОВСЬКА ТАТАРІЯ
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16.01.2022 23:16 Ответить
16 січня 1919 р. Директорія УНР оголосила Московщині війну у відповідь на заяву московсько-більшовицьких агресорів, що військ РСФСР в Україні нема, а проти Директорії воює армія «українського радянського уряду, який є цілком незалежний».
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16.01.2022 23:19 Ответить
Київська ще не закликала. Тільки проєкт рішення є.
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16.01.2022 23:28 Ответить
Доречі це робить не зеля. В законі України про географічні назви нема нічого про перейменування чогось поза межами України. Спочатку треба внести зміни до закону.
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16.01.2022 23:38 Ответить
масквабад..
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17.01.2022 00:55 Ответить
а где же бубочка, то из теслы не вылазил ролики пилил с ехидной самодовольной улыбочкой, то в запой с отдыхом ушел
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16.01.2022 23:17 Ответить
Нашли , кого просить ,оно шакал ************ ,мечтает путлеру в очко посмотреть и ,вообще не видит никакой агрессии ,а партнеры , Данилов убеждает всех ,занимаются"дезинформацией и панику провоцируют " Порношуту ***** условие поставил -избавиться от Порошенко ,
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16.01.2022 23:18 Ответить
порношут? -

щось новеньке - таке раніше не зустрічалося, хоч і дуже вірне визначення...
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16.01.2022 23:33 Ответить
Мы не востребованы. Ни тебе великой войны, ни великой депрессии.
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16.01.2022 23:32 Ответить
Странные какие-то. Лучше бы советовали не ехать из-за того, что могут задавить на пешеходном переходе. Шанс этого гораздо выше.
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16.01.2022 23:48 Ответить
Они там были и будут всегда. Байден оказывает Украине медвежью услугу ради своего пиара, рисуя Украину как страну находящуюся на грани войны. Никаких инвестиций, капиталы начнут убегать, не будет контрактов. Понятно что Украина будет поддерживать эту игру, потому что Украине нужно внимание, но какую цену она за это заплатит.
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17.01.2022 00:12 Ответить
Капиталы уже убегают и бонды уже подешевели в 2 раза. Так, что даешь приватизацию! Даешь скупать дешевую Украину!
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17.01.2022 08:02 Ответить
Когда самолет сбили таких предупреждений не делали
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17.01.2022 00:25 Ответить
Хотят ли рюсские войны...

Спросите вы у Астаны...

Донецк спросите и Луганск...

Тбилиси с Минском и Дамаск...

Но, только не у их вождей...

Спросите вы у тех людей...

Что над могилами стоят...

Где их любимые лежат...

Крысы мавзолейные...,вы не народ...,вы убийцы....
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17.01.2022 00:30 Ответить
Воспитали очередного Гитлера, смеялись, когда Дудаев говорил, что Россия не остановится на Чечне. Теперь о рисках войны предупреждают. Ура, чего там. Путина опять на обложку Тайм.
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17.01.2022 06:41 Ответить
 
 