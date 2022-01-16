Правительство Канады советует гражданам избегать поездок в Украину из-за риска вторжения России

Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину из-за наращивания российских войск вблизи украинских границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рекомендации правительства Канады для путешественников.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", – говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Киев, где встретится с украинскими чиновниками и канадскими военными инструкторами.

Читайте также: Министры иностранных дел Германии и Канады будут обсуждать с Кулебой противодействие РФ, - МИД