Правительство Канады советует гражданам избегать поездок в Украину из-за риска вторжения России
Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину из-за наращивания российских войск вблизи украинских границ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рекомендации правительства Канады для путешественников.
"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", – говорится в сообщении.
Напомним, на следующей неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Киев, где встретится с украинскими чиновниками и канадскими военными инструкторами.
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эти персонажи такое же бандитско-воровское говно!
В конце концов у нас есть хрипато гнусавая тварь, про которую "граждане Украины" тоже думают что оно гарант Конституции и глава государства.
это наше недорозумение как страус голову в песок спрятал или в курсе уже всего и чемоданы пакует чтоб первым бежать как паниковский
надо предотвратить войну, в которой не будет победителей, потому что это будет много жертв..
дело в том, что кабаев не верит в санкции запада, оно думает, что прокатит, как с Крымом..
щось новеньке - таке раніше не зустрічалося, хоч і дуже вірне визначення...
Спросите вы у Астаны...
Донецк спросите и Луганск...
Тбилиси с Минском и Дамаск...
Но, только не у их вождей...
Спросите вы у тех людей...
Что над могилами стоят...
Где их любимые лежат...
Крысы мавзолейные...,вы не народ...,вы убийцы....