В России намекают, что разместят ядерное оружие вблизи США, если не будет уступок по расширению НАТО, - NYT
В России намекают на возможность размещения ядерных ракет вблизи территории США, если страны Запада пойдут на уступки по вопросу расширения НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в воскресной публикации The New York Times.
Президент Путин хочет расширить сферу влияния России в Восточной Европе и заручиться письменными обязательствами США и НАТО о том, что Альянс не будет расширяться за счет постсоветских стран. В противном случае, говорили представители российской стороны в кулуарах прошедших на прошлой неделе переговоров, Москва прибегнет к мерам, которые будут остро ощущаться в Европе и США.
Прозвучали намеки - впрочем, не до конца сформулированные - что ядерное оружие может быть размещено недалеко от побережья США, что до пяти минут сократит время полета ракет до Вашингтона.
Эти намеки, указывает NYT, совпадают с оценками американской разведки по поводу возможных намерений России относительно развертывания ядерных сил, в частности тактического ядерного оружия или нового арсенала гиперзвуковых ракет.
Кроме того, отмечается в публикации, армия российских хакеров может посеять хаос в электросетях Европы и США.
В то же время, комментирует издание, все это может быть блефом Путина – частью кампании устрашения и способом привлечь к себе внимание Байдена, который считает основным соперником США экономически развитый Китай, а не Россию.
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Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
А як це можуть хакери зробити? Електромережі що до інтернету підключені?
ученный: - нам удалось разрушить 10% раковой клетки в лабораторных условиях
журналист: - открыто лекарство от рака!!!
учённый: - мы не открыли лекарство, мы приблизились к будущему, когда это станет возможным
журналист: учённые открыли машину времени!!!
А що в москалів є арсенал гіперзвукових ракет?
Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
Tochno, tochno, net nikakoi gonki zhdjoms toljko ishod i razborki nasrasije uzhe.
Я десь уже казав, ерефія нагадує божевільного сусіда-ґалькоґоліка, у якого вдома є багато балонів із газом і стара граната. От він засів у своїй квартирі з тарганами, навів іржавий обріз на двері, другою клешнею тримає РГД-5 і всіх шантажує - "ща весь дом рвану найух! тока рыпнитесь! и бояры мне по-бырому организуйте, бо ща точняк рвану тута всё, падла буду!"
Нюанс полягає в тому, що спецназ S.W.A.T. вміє акуратно знешкоджувати таких мудаків - і цей дебіл навіть не розуміє, що штурмувати хату в лоба через двері ніхто не буде. Зроблять усе так, що він навіть не встигне зрозуміти, що помер.
Приблизно так і з москальською ракетною дубіною. Доволі примітивна зброя, розрахована на класичний армагедон із масовими балістичними ударами. Ясен перець, апокаліптичну термоядерну ******* ніхто влаштовувати не буде. Для превентивного знешкодження ракетної зброї НАТО вже розробили і продовжують розробляти спеціальну машинерію і тактики її застосування. Кацапи навіть не одразу зрозуміють, що вони залишились беззбройними.
Тому нехай розташовують хоч на з@лупі, дурні позбавленці
И Россия это не СССР.
Так і просяться в чебурнет
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
А от від Нарви до СПБ - менше сотні кілометрів! І купа заводів ВПК і мільйони "духовноскрепних" під ударом
«Кремль нагло демонстрирует претензии на свое исключительное право отстаивать свои интересы на территории других суверенных государств. В обход международных правил, договоров и организаций Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается подорвать политические процессы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, среди прочего, с помощью кампаний ненависти и хакерских атак. »
«Германия сыграла ключевую роль в предотвращении вступления Грузии и Украины в НАТО. В 2019 году федеральное правительство пыталось добиться повторного допуска российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва не выполнила ни одного из условий для этого символического действия.»
«Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику.»
«В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. …За хорошими речами в Берлине должны, наконец, последовать и практические шаги, куда более эффективные, чем раньше».
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220116-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-73-%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84 https://www.rfi.fr/ru/европа/20220116-письмо-73-х-германия-эксперты-призыв-к-властям-фрг-изменение-политики-в-отношении-рф
Штрафы (sic!) за развод. Видимо, для того, чтобы супруги ещё больше любили друг друга, а еще не заключившие союза не торопились со столь важным решением.
И всё бы ничего, в Госдуре и не такое случается, но во время очередного интервью это ваше Эхо Мацы задало героине статьи интересный вопрос: а как она относится к недавнему разводу со своей благоверной, сюрприз-сюрприз, Владимира Владимировича «Наше всё» Путина?! Итог был предсказуем: вырвавшийся из глубин мизулинского подсознания наружу Человек-совок тут же проявил чудеса толерантности и низкопоклонства:
Никакого расхождения поведения супругов Путиных с проектом концепции государственной семейной политики, который я презентовала на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, нет. … на мой взгляд, они подали пример цивилизованного развода, уважения друг к другу и сохранения по отношению друг к другу личных обязательств и заботы, если вдруг тем более что случится
Комментарии излишни.
Quod licet Jovi, non licet bovi, так-то. Мол, вы, унтерменши, себя-то с небожителями не равняйте.
Цікаво, якщо цю мегеру спитати про її ЛГБТ-синулю, що вона відповість? "Да, порется в дымоход, но несравненно чище и человечнее"?
...
Усіма кінцівками ЗА!