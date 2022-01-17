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Новости Война
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В России намекают, что разместят ядерное оружие вблизи США, если не будет уступок по расширению НАТО, - NYT

В России намекают, что разместят ядерное оружие вблизи США, если не будет уступок по расширению НАТО, - NYT

В России намекают на возможность размещения ядерных ракет вблизи территории США, если страны Запада пойдут на уступки по вопросу расширения НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в воскресной публикации The New York Times.

Президент Путин хочет расширить сферу влияния России в Восточной Европе и заручиться письменными обязательствами США и НАТО о том, что Альянс не будет расширяться за счет постсоветских стран. В противном случае, говорили представители российской стороны в кулуарах прошедших на прошлой неделе переговоров, Москва прибегнет к мерам, которые будут остро ощущаться в Европе и США.

Прозвучали намеки - впрочем, не до конца сформулированные - что ядерное оружие может быть размещено недалеко от побережья США, что до пяти минут сократит время полета ракет до Вашингтона.

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Эти намеки, указывает NYT, совпадают с оценками американской разведки по поводу возможных намерений России относительно развертывания ядерных сил, в частности тактического ядерного оружия или нового арсенала гиперзвуковых ракет.

Кроме того, отмечается в публикации, армия российских хакеров может посеять хаос в электросетях Европы и США.

В то же время, комментирует издание, все это может быть блефом Путина – частью кампании устрашения и способом привлечь к себе внимание Байдена, который считает основным соперником США экономически развитый Китай, а не Россию.

Автор: 

россия (95652) СМИ (3837) США (26827) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+31
Боже, ну какие придурки...валить их надо. И самое простое - уничтожить экономически. Денег еще потом все заработают. Но бешеный шакал хотя бы сдохнет.
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17.01.2022 00:59
+28
выгребная яма может разместить свою ядрённое оружие только затопив рядом со штатами свои подводные лоханки
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17.01.2022 00:58
+24
Ойц! Лаврову це не сподобається, у нього донька громадянка США та живе у клятій пєндосії.

Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
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17.01.2022 01:16
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Правила форума Совет форумчан
выгребная яма может разместить свою ядрённое оружие только затопив рядом со штатами свои подводные лоханки
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17.01.2022 00:58 Ответить
В 2022 году может начаться массовая гонка вооружений среди лидирующих военных сил, включая Россию, США, Китай, ЕС и Индию, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.Ежегодные "шокирующие предсказания"Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво, считает Saxo Bank. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, например, надводные корабли, которые не будут иметь возможности защититься от гиперзвуковой атаки.С другой стороны, отмечают в банке, новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.
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17.01.2022 08:41 Ответить
Усе балисцыциские рокеты *************. На узлете ипашат.
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17.01.2022 10:46 Ответить
Боже, ну какие придурки...валить их надо. И самое простое - уничтожить экономически. Денег еще потом все заработают. Но бешеный шакал хотя бы сдохнет.
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17.01.2022 00:59 Ответить
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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17.01.2022 01:00 Ответить
На Чукотці?
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17.01.2022 01:01 Ответить
на подлодной водочькє да з атомним моторчіком...
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17.01.2022 08:04 Ответить
Значить суперп-пупер-нано-гіпер-мікро кацапські технології з рогозінського танку ніфуя не долітають. Скільки там лярдів було витрачено?
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17.01.2022 01:03 Ответить
эти заявления расчитаны на американский и европейский плебс, который начнёт дискуссии, типа, "накуя нам треннировать Украину и Грузию, если взамен мы получим ядерные бимбы рядом с нашими домами??"
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17.01.2022 01:22 Ответить
Негоже так с избирателями, бросьте эти элитистские замашки. Плебс у нас за Байденовские подачки голосует ему не до путинских раке. А вот среднему классу есть что терять и ему никто внятно не объяснил зачем вооружать Украины. Это мы понимаем зачем потому что есть заинтересованность а средний американец не понимает и проголосует соответственно
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17.01.2022 06:59 Ответить
Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США. Джерело:
А як це можуть хакери зробити? Електромережі що до інтернету підключені?
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17.01.2022 01:13 Ответить
За це кажуть ж не кацапи.
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17.01.2022 01:21 Ответить
это как в той карикатуре:
ученный: - нам удалось разрушить 10% раковой клетки в лабораторных условиях
журналист: - открыто лекарство от рака!!!
учённый: - мы не открыли лекарство, мы приблизились к будущему, когда это станет возможным
журналист: учённые открыли машину времени!!!
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17.01.2022 01:27 Ответить
Значить NYT і інші балаболи.То навіщо їх взагалі слухати?
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17.01.2022 01:30 Ответить
Западный мир не может никак понять, почему "чмошный продавец силоса" так агрессивно ведёт себя со своими покупателями!! отсюда столько теорий, предположений и нерасторопных шагов
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17.01.2022 01:34 Ответить
Захід реально веде себе недолуго . Хоча колись протистояв совку.
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17.01.2022 01:49 Ответить
вам так кажется, из-за того что вы боитесь выгребную яму, а западный мир смотрит на неё как на ************** дегенерата
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17.01.2022 01:51 Ответить
У всіх нормальних людей є якийсь страх. А захід не може просто дивитися, бо це і їх зачіпить.
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17.01.2022 02:03 Ответить
я не против страха! страх это хорошо и правильно! главное, не теряйте самообладания
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17.01.2022 02:06 Ответить
Можуть хакнути сервери міністерств енергетики ЄС та США, їхніх електростанцій тощо.
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17.01.2022 07:12 Ответить
Ці натяки, вказує NYT, збігаються з оцінками американської розвідки щодо ймовірних намірів Росії стосовно розгортання нових ядерних сил, зокрема тактичної ядерної зброї або нового арсеналу гіперзвукових ракет. Джерело:
А що в москалів є арсенал гіперзвукових ракет?
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17.01.2022 01:14 Ответить
Ойц! Лаврову це не сподобається, у нього донька громадянка США та живе у клятій пєндосії.

Американці можуть починати боятися лише тоді, коли з Америки втече остання лічінка останнього депутата госдури.
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17.01.2022 01:16 Ответить
Там один "полудурок" в Госдумі запропонував нанести превентивний ядерний удар по ядерному полігону в Неваді щоб пояснить США що вони не жартують! Пора і США "пожартувать" - побудувать посеред полігону ранчо і поселить туди дочку Лаврова
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17.01.2022 06:10 Ответить
Посадити доньку на ракету))
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17.01.2022 07:14 Ответить
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17.01.2022 12:34 Ответить
молодца мокши сделайте это, и сразу вам киздец, ПОЛНЫЙ.
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17.01.2022 01:22 Ответить
jeshcho toljko 8 let nazad ***** da ostoljnije kremlini glogolili, mol jenki i NATO hochet zatenutj mackvu v novuju gonko vooruzhenije, no mol im eto ne poluchitsia. Vedj mackoviti znajet chem eto zakonchilos proshlij raz.
Tochno, tochno, net nikakoi gonki zhdjoms toljko ishod i razborki nasrasije uzhe.
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17.01.2022 01:30 Ответить
Тю ****, та хай розташовують.
Я десь уже казав, ерефія нагадує божевільного сусіда-ґалькоґоліка, у якого вдома є багато балонів із газом і стара граната. От він засів у своїй квартирі з тарганами, навів іржавий обріз на двері, другою клешнею тримає РГД-5 і всіх шантажує - "ща весь дом рвану найух! тока рыпнитесь! и бояры мне по-бырому организуйте, бо ща точняк рвану тута всё, падла буду!"
Нюанс полягає в тому, що спецназ S.W.A.T. вміє акуратно знешкоджувати таких мудаків - і цей дебіл навіть не розуміє, що штурмувати хату в лоба через двері ніхто не буде. Зроблять усе так, що він навіть не встигне зрозуміти, що помер.

Приблизно так і з москальською ракетною дубіною. Доволі примітивна зброя, розрахована на класичний армагедон із масовими балістичними ударами. Ясен перець, апокаліптичну термоядерну ******* ніхто влаштовувати не буде. Для превентивного знешкодження ракетної зброї НАТО вже розробили і продовжують розробляти спеціальну машинерію і тактики її застосування. Кацапи навіть не одразу зрозуміють, що вони залишились беззбройними.
Тому нехай розташовують хоч на з@лупі, дурні позбавленці
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17.01.2022 01:35 Ответить
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17.01.2022 04:05 Ответить
А если на ишаке ядерную бомбу привезут. Ну или в грузовом контейнере с консервами с доставкой по нужному адресу. Или пару тройку подлодок затопят у американского побережья с ядерными бомбами, а потом по радиосигналу рванут их всех, пока они пристально на экран РЛС смотрят?
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17.01.2022 09:14 Ответить
Про затоплені бімби - це ще у Хрущова була така ідея, щоб у випадку ґапокаліпсису їх підірвати і знести усе східне узбережжя США колосальним цунамі.
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17.01.2022 13:43 Ответить
Когда наконец американцы поймут--их дешевле и эффективней бить сразу в рыло. Оне только это понимают
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17.01.2022 01:49 Ответить
не будут сразу в рыло бить ибо ювенальная юстиция!
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17.01.2022 01:54 Ответить
Со времени нападения кацапии на Грузию прошло немало времени. Если за десятилетие ,,ювенальная юстиция,, не сработала,то это гавно,а не юстиция.
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17.01.2022 02:14 Ответить
Вся ця істерія із НАТО шоу для бідних, не більше. Санкції-це і є тема перемовин.
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17.01.2022 02:02 Ответить
Скоріш уже б Штати повторили фокус Рейгана з нафтою в часи пізнього совка, та пустили б по світу 140М жебраків мокшан.
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17.01.2022 02:04 Ответить
А где же сегодня столько нефти можно взять? Тут ведь ситуация совсем перевернулась, это же рашка шантажирует снизить объёмы продаж своих углеводородов, и цены уже и так растут как на дрожжах.
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17.01.2022 09:48 Ответить
А смысл? Ну ударишь ты на пару минут раньше чем получишь ответку.... Апокалипсис гарантирован. А диточок своих и внуков не жалко?
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17.01.2022 02:13 Ответить
Нету уже СССР, значит нету и никаких советских стран.
И Россия это не СССР.
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17.01.2022 02:21 Ответить
вольдемар долго чертил циркулем, брал в руки даже курвиметр высчитывая подлетное время и предельный радиус. И таки нашел ? Это Мадуро, больше некому, на Гаити колдунов вуду многовато, Гондурас -название не благозвучно не поймут, любимый остров Остапа Бендера, где он хотел быть губернатором, далековато. А может на Мадейре, вооруженных сил нету, но вина много. Только от Мадуро могут долететь в Америку шапки-ушанки и покрыть всю територию США.
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17.01.2022 02:33 Ответить
Так лапті і без пристрїв навігації і деталей для кораблів скоро залишаться.
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17.01.2022 02:44 Ответить
Крім того, зауважується в публікації, армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.

Так і просяться в чебурнет
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17.01.2022 02:47 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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17.01.2022 06:18 Ответить
Пукин сделал пукъ
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17.01.2022 03:40 Ответить
.... это будут наноракеты
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17.01.2022 03:46 Ответить
а бить лаптем по трибуне ООН будут? А то мне это что-то напоминает.
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17.01.2022 03:54 Ответить
Походу, все идет к тому, шо НАТО согласится за условную 1 гривну разместить на моем участке свои Першинги.
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17.01.2022 04:01 Ответить
Больше Треша "Дорогие Росияне"! Берега потеряны - куда плыть непонятно, почему бы не утопится?)
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17.01.2022 04:14 Ответить
Найкраща відповідь, це розміщення ядерних ракет НАТО в Україні націлених на цапів.
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17.01.2022 04:21 Ответить
К тому все идет. Иначе лаптеунты не угомонятся.
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17.01.2022 05:10 Ответить
Кста: мож пригодится в борьбе с беспилотниками , как и ваапше с летательными аппаратами... Каарочи, запустил с компа хай-эндовскую FLAC берлагу(усь ротел1570, кентоны CL590.2DC) через специальное для хай-энда стабилизированное питание, параллельно умный телек работает(без звука)... В 2-х метрах от этой берлаги глажу футболку Рибук (искуственная ткань). снимаю с гладильной доски перевернуть другой стороной для глажки футболку и слышу электростатический треск в футболке. Синхронно глюконул начальный хай-эндовский контент, с телевизором, как и глюконула програма лептопа... Я повторил процедуру, чтобы убедиться. Сразу идея возникла : обычный снаряд напичкать каким-нить антистатическим веществом, которое при ба-бахе в воздухе от большой скорости и трении о воздух наэлектризовалось бы похлеще чем футболка, а таких снарядиков запустить в воздух над предполагаемым местом появления летательных аппаратов сколько влезет. Летательный аппарат ,Попадая в облако электростатически заряженных частиц вызывает разряд этих электростатических частиц. В летательном аппарате глючит программа... Хочу заметить , что мое железо довольно-таки хорошо защищено от помех. Но от футболки глючит.так, что пришлось полностью выключать из сети и по новой включать и по новой набирать необходимый алгоритм. Пришлось глажку перенести в другую комнату.
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17.01.2022 04:25 Ответить
программа
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17.01.2022 05:14 Ответить
Шамов! Проти такої штуки вже давно придумали "протиотруту" Я ще салабоном був у ШМАС а нам уже розказували про методи боротьби з накопиченням електростатичних зарядів на літальних апаратах Зараз та цілі системи працюють для цього! РОзказували тому що нас готували як механіків АО (електриків)
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17.01.2022 06:24 Ответить
Пиндосы прытумали рокету шамп для сжигания иликтроники, против каторай я имел протыатруту исчё у 90 гаду. ПС. Илектраимпульсную бамбу прытумали исчё капитсса и сахарович.
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17.01.2022 10:38 Ответить
Карібський кризіс не дадуть повторити, нехай не фантазують, бо Китай знову "пальчиком пригрозить".
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17.01.2022 06:33 Ответить
Цікаво - а чи є у росіян таке місце де вони своїх солдат можуть сфотографувать зі зброєю на фоні американської території? У американців таке місце є - на фоні фортеці Івангорода - у естонському місті Нарва
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17.01.2022 06:48 Ответить
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17.01.2022 07:32 Ответить
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17.01.2022 07:33 Ответить
Ти там був? І я не був А от брат мій двоюрідний там служив Казав - "що у нас що у них - камінь і мох! І до ближнього більш-менш нормального населеного пункту - сотні кілометрів!"
А от від Нарви до СПБ - менше сотні кілометрів! І купа заводів ВПК і мільйони "духовноскрепних" під ударом
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17.01.2022 08:50 Ответить
Чорнобильський " прапор" касабам в дупу.
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17.01.2022 07:04 Ответить
Немецкие ученые призвали правительство Германии «коренным образом» изменить политику в отношении России. Письмо 73-х экспертов по Восточной Европе и России, инициированное историком Андреасом Умландом, адресовано парламенту и правительству ФРГ и опубликовано в немецкой прессе на фоне кризиса вокруг Украины по итогам прошедших на этой неделе переговоров представителей Москвы с США, НАТО и ОБСЕ по «гарантиям безопасности» для властей РФ.

«Кремль нагло демонстрирует претензии на свое исключительное право отстаивать свои интересы на территории других суверенных государств. В обход международных правил, договоров и организаций Москва охотится на своих врагов по всему миру. Кремль пытается подорвать политические процессы, верховенство закона и социальную сплоченность в других странах, среди прочего, с помощью кампаний ненависти и хакерских атак. »

«Германия сыграла ключевую роль в предотвращении вступления Грузии и Украины в НАТО. В 2019 году федеральное правительство пыталось добиться повторного допуска российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя Москва не выполнила ни одного из условий для этого символического действия.»

«Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику.»

«В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в ​​Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. …За хорошими речами в Берлине должны, наконец, последовать и практические шаги, куда более эффективные, чем раньше».
https://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20220116-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-73-%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84 https://www.rfi.fr/ru/европа/20220116-письмо-73-х-германия-эксперты-призыв-к-властям-фрг-изменение-политики-в-отношении-рф
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17.01.2022 07:21 Ответить
лавров и пукин своим дочуркам ядерные шахидские пояса на дни рожденья подарят?
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17.01.2022 07:26 Ответить
Ооо, давайте, и поскорее забудем это эфемерное образование на север от Украины
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17.01.2022 07:46 Ответить
Беларусь уже скоро забудем.
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17.01.2022 08:11 Ответить
А Кубу и Венесуэлу спросили, оно им надо?
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17.01.2022 07:54 Ответить
Умом рашистов не понять
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17.01.2022 08:16 Ответить
Такими понтами кацапы неумолимо приближают нефтяное эмбарго....
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17.01.2022 08:34 Ответить
Ильюша Медведев, Лиза Пескова,Коля Мизулин, Антоша Астахов, Андрюша Якунин, Катя Лаврова и многие другие будут наводить Искандера и Цирконы по геолокация своих айфонов, как герои второй мировой: - вызываю огонь на себя
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17.01.2022 08:44 Ответить
Коля Мізулін живе у Швейцарії і захоплюється саме тим що проклинає його мама в Госдумі - "тулиться в задницю"!
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17.01.2022 08:55 Ответить
З https://lurkmore.to/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 тематичної статті на лурці :

Штрафы (sic!) за развод. Видимо, для того, чтобы супруги ещё больше любили друг друга, а еще не заключившие союза не торопились со столь важным решением.
И всё бы ничего, в Госдуре и не такое случается, но во время очередного интервью это ваше Эхо Мацы задало героине статьи интересный вопрос: а как она относится к недавнему разводу со своей благоверной, сюрприз-сюрприз, Владимира Владимировича «Наше всё» Путина?! Итог был предсказуем: вырвавшийся из глубин мизулинского подсознания наружу Человек-совок тут же проявил чудеса толерантности и низкопоклонства:

Никакого расхождения поведения супругов Путиных с проектом концепции государственной семейной политики, который я презентовала на координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, нет. … на мой взгляд, они подали пример цивилизованного развода, уважения друг к другу и сохранения по отношению друг к другу личных обязательств и заботы, если вдруг тем более что случится

Комментарии излишни.
Quod licet Jovi, non licet bovi, так-то. Мол, вы, унтерменши, себя-то с небожителями не равняйте.

Цікаво, якщо цю мегеру спитати про її ЛГБТ-синулю, що вона відповість? "Да, порется в дымоход, но несравненно чище и человечнее"?
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17.01.2022 13:55 Ответить
У нас тоже есть ядерное оружие!!! У нас есть Атомные Электростанции!!!
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17.01.2022 10:09 Ответить
Прышлют якуцкава ваятеля и он наваяить.
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17.01.2022 10:31 Ответить
Хреново вас на "Лахті" інструктують - він і для Росії цього року нічого не побудував!
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17.01.2022 13:48 Ответить
А США ПУСТЬ ДАЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ, ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ, ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ, ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ !)
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17.01.2022 11:36 Ответить
А ХЙЛА НА УРАЛ И В БУНКЕР ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕННО !!!
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17.01.2022 11:37 Ответить
Россияне серьезно больны - какая страна в Латинской Америке разрешит им разместить у себя ядерное оружие ? Никто не разрешит - побоятся США.
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17.01.2022 11:42 Ответить
А если США разместят свои ядерные силы допустим , в Украине под Хмельницким или Ровно!! как вы думаете, У пуйла-***** и Таракана Лукашенко штаны будут полные гавна или нет?? Можете не сомневаться,, что им даже памперсы не помогут!! Придурки коммунистическо-российско фашисткие!!
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17.01.2022 12:02 Ответить
А если США разместят свои ядерные силы допустим , в Украине под Хмельницким или Ровно!!
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Усіма кінцівками ЗА!
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17.01.2022 13:46 Ответить
 
 