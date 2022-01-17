В России намекают, что разместят ядерное оружие вблизи США, если не будет уступок по расширению НАТО, - NYT

В России намекают на возможность размещения ядерных ракет вблизи территории США, если страны Запада пойдут на уступки по вопросу расширения НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в воскресной публикации The New York Times.

Президент Путин хочет расширить сферу влияния России в Восточной Европе и заручиться письменными обязательствами США и НАТО о том, что Альянс не будет расширяться за счет постсоветских стран. В противном случае, говорили представители российской стороны в кулуарах прошедших на прошлой неделе переговоров, Москва прибегнет к мерам, которые будут остро ощущаться в Европе и США.

Прозвучали намеки - впрочем, не до конца сформулированные - что ядерное оружие может быть размещено недалеко от побережья США, что до пяти минут сократит время полета ракет до Вашингтона.

Читайте также: Вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет, - Волкер

Эти намеки, указывает NYT, совпадают с оценками американской разведки по поводу возможных намерений России относительно развертывания ядерных сил, в частности тактического ядерного оружия или нового арсенала гиперзвуковых ракет.

Кроме того, отмечается в публикации, армия российских хакеров может посеять хаос в электросетях Европы и США.

В то же время, комментирует издание, все это может быть блефом Путина – частью кампании устрашения и способом привлечь к себе внимание Байдена, который считает основным соперником США экономически развитый Китай, а не Россию.