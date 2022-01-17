Украинский воин получил ранения в результате действий российских войск на Донбассе. За сутки зафиксировано 1 нарушение "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

Так, в сторону Екатериновки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

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