Украинский воин получил ранения в результате действий российских войск на Донбассе. За сутки зафиксировано 1 нарушение "тишины", - штаб ООС
За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.
Так, в сторону Екатериновки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
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Як пише у https://www.facebook.com/yurii.skrebets/posts/4874406109321422 Facebook заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець, було поранено військового парамедика Михайла, родом з Рівненщини. Він отримав кульове поранення правої підключичної ділянки під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ з кулемету, в той момент, коли він надавав невідкладну допомогу пораненому воїну. Обох (і воїна і парамедика) доправили до військового шпиталю міста Покров, де бійцю вилучили кулю, а парамедик був доправлений до лікарні Мечникова. Вже тут, у лікарні в нього відкрилася артеріальна кровотеча, яку викликала застрягла у судинах оболонка кулі. Була проведена складна і довготривала операція з вилучення уламку та заклеювання ушкодженої артерії мікроспіралями.
"Наш поранений колега зрозумів, що з ним відбулося, лише коли прокинувся в палаті, та лікарі розповіли йому про чудесне спасіння. Складна операція аж ніяк не погіршила стан бійця. Знову проситься на передову. Але спочатку, друже, одужай!", - пише Скребець.