"Показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся РФ", - Кислица напомнил, какой ложью Россия оправдывала агрессию против Украины

В День памяти защитников Донецкого аэропорта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, как в свое время на заседании Совета Безопасности Россия оправдывала агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Чуркин (тогдашний постпред России при ООН, ныне покойный, – ред.) пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, который обратился к РФ с просьбой использовать подразделения вооруженных сил России в Украине", - отметил Кислица.

По его словам, это был беспрецедентный случай в истории ООН после завершения холодной войны, когда "постоянный член Совета безопасности, точнее захватившая это место страна, совершает такие действия".

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"Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года", - цитировал Виталий Чуркин на заседании Совбеза ООН письмо президента-предателя.

Однако впоследствии Дмитрий Песков заявил, что письма Януковича не было, заметил Сергей Кислица. Он привел слова представителя президента РФ: "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось".

"То есть посол Путина на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина – что не было никакого письма", - отметил Кислица.

Незадолго до этих возражений Пескова Чуркин умер - "то ли отравился, то ли сердечный приступ произошел", напомнил украинский дипломат. И подчеркнул: показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся России – "такая судьба ожидает всех убийц и их прислужников".