"Показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся РФ", - Кислица напомнил, какой ложью Россия оправдывала агрессию против Украины
В День памяти защитников Донецкого аэропорта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, как в свое время на заседании Совета Безопасности Россия оправдывала агрессию против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
"Чуркин (тогдашний постпред России при ООН, ныне покойный, – ред.) пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, который обратился к РФ с просьбой использовать подразделения вооруженных сил России в Украине", - отметил Кислица.
По его словам, это был беспрецедентный случай в истории ООН после завершения холодной войны, когда "постоянный член Совета безопасности, точнее захватившая это место страна, совершает такие действия".
"Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года", - цитировал Виталий Чуркин на заседании Совбеза ООН письмо президента-предателя.
Однако впоследствии Дмитрий Песков заявил, что письма Януковича не было, заметил Сергей Кислица. Он привел слова представителя президента РФ: "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось".
"То есть посол Путина на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина – что не было никакого письма", - отметил Кислица.
Незадолго до этих возражений Пескова Чуркин умер - "то ли отравился, то ли сердечный приступ произошел", напомнил украинский дипломат. И подчеркнул: показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся России – "такая судьба ожидает всех убийц и их прислужников".
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ще все попереду
- Вчера на вокзале ко мне подошла старушка и предложила купить "русскую" вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно.
«Ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон - ядерный, он приспособлен к взрывам», - заявил политик.Он также предложил проводить показательные полеты над городами и «удары» бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием. По мнению депутата, это заставит рядовых американцев почувствовать, что угроза ответного удара России на агрессию со стороны США не блеф. Когда граждане Соединенных Штатов это поймут, они надавят на своих политиков.
_Вот такие риторика - и многочисленные преступления вурдалаков! - результат многолетней бездеятельной пассивности Запада, отказавшегося тушить пожар в самом начале! Тупые, безответственные уроды!!
Немцов, казав, що вини в кремлі еданутые.
Як за допомогою БРЕХНІ Росія в 1686р підпорядкувала під себе Київський Патріархат і з якою скаженою піною в роті, РПЦ доказує, що це не так. "Русский мир" розсипається. Тому "Как обустроить Россию" - дуже нагальна тема для Путіна, який до дати 100річчя створення СССР хоче реанімувати "СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУССКОГО МИРА"
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.