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Новости Агрессия России против Украины Война
31 042 29

"Показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся РФ", - Кислица напомнил, какой ложью Россия оправдывала агрессию против Украины

В День памяти защитников Донецкого аэропорта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, как в свое время на заседании Совета Безопасности Россия оправдывала агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Чуркин (тогдашний постпред России при ООН, ныне покойный, – ред.) пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, который обратился к РФ с просьбой использовать подразделения вооруженных сил России в Украине", - отметил Кислица.

По его словам, это был беспрецедентный случай в истории ООН после завершения холодной войны, когда "постоянный член Совета безопасности, точнее захватившая это место страна, совершает такие действия".

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"Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года", - цитировал Виталий Чуркин на заседании Совбеза ООН письмо президента-предателя.

Однако впоследствии Дмитрий Песков заявил, что письма Януковича не было, заметил Сергей Кислица. Он привел слова представителя президента РФ: "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось".

"То есть посол Путина на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина – что не было никакого письма", - отметил Кислица.

Незадолго до этих возражений Пескова Чуркин умер - "то ли отравился, то ли сердечный приступ произошел", напомнил украинский дипломат. И подчеркнул: показания Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся России – "такая судьба ожидает всех убийц и их прислужников".

Автор: 

ООН (4177) Совбез ООН (1112) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+16
нинішній чуркін зветься рябко(в)
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17.01.2022 08:01
+14
Чуркін вже сидить на концерті кабздуна.Попереду аншлаг...
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17.01.2022 08:02
+13
Нинішній чуркін - це 99% всього населення московії.
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17.01.2022 08:08
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нинішній чуркін зветься рябко(в)
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17.01.2022 08:01 Ответить
Нинішній чуркін - це 99% всього населення московії.
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17.01.2022 08:08 Ответить
и подохнет он точно так же как чуркин-оригинал: то ли отравится, то ли от сердечного приступа. у ***** руки уже по затылок в крови, одним чуркиным больше, одним меньше - для него никакой разницы.
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17.01.2022 08:09 Ответить
Чуркін вже сидить на концерті кабздуна.Попереду аншлаг...
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17.01.2022 08:02 Ответить
Что-то я туплю, не понимаю что именно должно произойти? Чем вранье Чуркина и/или Пескова на чем либо отразится? Доверия к словам русских и так нет, даже их през врет что дышит, так что может быть еще от вранья двух пешек?
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17.01.2022 08:03 Ответить
- Вторая стадия кражи гуся. Третья стадия начнётся после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

ще все попереду

- Вчера на вокзале ко мне подошла старушка и предложила купить "русскую" вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно.
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17.01.2022 08:34 Ответить
Постпред Украиньі Сергеев в 2014г мастерски заставлял Чуркина "искать пятьій угол" во время дебатов в СБ ООН. Жаль , что Порошенко его бьістренько убрал , заменив на невнятного старпера .
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17.01.2022 08:08 Ответить
це що Кислиця невнятний старпер ?
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17.01.2022 08:13 Ответить
Все познается в сравнении , и по сравнению с Сергеевьім - таки да !
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17.01.2022 09:09 Ответить
Я извиняюсь, но вполне возможно, что ты не владеешь полнотой информации, чтобы делать выводы - зря или не зря президент Украины меняет представителя Украины в ООН
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17.01.2022 08:20 Ответить
Цей фінт таки ввійде в історію ООН. Це був експромт самого Лаврова, ну Чуркін не міг знати про наявність такого листа, це йому лавров прислав для "посилення позиції". А потім Путін таки дав задню і крайнім визначили Чуркіна -" за втрату політичної пильності" а дальше .... Чув, що слідство витребувало копію цього листа саме з секретаріату ООН а Вітя Ростовський ще щось пробував пояснити, що в нього стріляли і він був у страшно хворобливому стані. А вже в Україні гопкомпанія Порткова не змогла нівелювати цей доказ. А повпред України під час виступу Чуркіна таки роздраконив його і той "влетів по полной". Повпред України в ООН разом з Єлисеєвим достойні дипломати і гідно представляють державу. А от Прийстайко хоч і представляє Україну в НАТО але не чутно зовсім, пані Стефанишина займається поширенням "дежурних фраз" аля Єрмака. З чого б це таке бліде представництво.
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17.01.2022 08:12 Ответить
https://sprotyv.info/politica/v-gosdume-rf-predlozhili-na-operezhenie-udarit-po-ssha-yadernym-oruzhiem В Госдуме РФ предложили на опережение ударить по США ядерным оружием

«Ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон - ядерный, он приспособлен к взрывам», - заявил политик.Он также предложил проводить показательные полеты над городами и «удары» бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием. По мнению депутата, это заставит рядовых американцев почувствовать, что угроза ответного удара России на агрессию со стороны США не блеф. Когда граждане Соединенных Штатов это поймут, они надавят на своих политиков.

_Вот такие риторика - и многочисленные преступления вурдалаков! - результат многолетней бездеятельной пассивности Запада, отказавшегося тушить пожар в самом начале! Тупые, безответственные уроды!!
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17.01.2022 08:16 Ответить
Тому ця "бензоколонка" за останні 30 років і влаштовувала поки що локальні "пожежі".
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17.01.2022 08:29 Ответить
це за межами здорового глузду, там до виборів була пара тройка містечкових умалишенних на чолі з потомственним жидом Жириновським - містечковим сумашедшим із Костополя, а зараз їх полку прибуло . Валька пол стакана зараз там на фоні цих кадрів - зірка політичної думки.
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17.01.2022 08:32 Ответить
Правду! И это абсолютно антисмешно.
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17.01.2022 08:39 Ответить
_Выше был коммент (позывной автора коммента не запомнил) о том, что правду говорил Немцов, мол, они там еданутые. Модер, будучи антиукраинской мразью, этот коммент стёр!
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17.01.2022 09:02 Ответить
Повторюю для "антиукраїнської модераторної мерзоти"
Немцов, казав, що вини в кремлі еданутые.
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17.01.2022 20:55 Ответить
Дафай! Дафай!
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17.01.2022 13:16 Ответить
Трохи історії. Тривалий час інтереси СРСР в ООН представляв той самий Вишинський, після прокураторства він був тривалий час заступником Молотова в НКИД. І ось після смерті Сталіна виникла движуха в Кремлі, був арештований Берія, і Вишинський помер. Його підлеглі, які потім стали зірками політичного телебачення в один голос твердили, що нічого незвичайного не було а в сейфі був знайдений пістолет, але з нього не стріляли. Колоритною фігурою був Вишинський -був у засланні разом із Сталіним, видав ордер на арешт Леніна в липні 1917 року, організатор перших трьох Московських процесів... і пішов разом із Сталіним. теж таки серцевий напад. Хоча хто знає, поліція не мала права проводити розслідування.
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17.01.2022 08:25 Ответить
Чуркин уже с Кобзоном и мотороллой давно заждались туПина....
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17.01.2022 08:37 Ответить
Звичайно, сердцева недостатність....... Пам'ятаю, двоє працівників РУСАДИ протягом кількох днів склеїли лапті з таким діагнозом! А от Родченков встиг втекти і розказав про допінг-лабораторію Путлера!!
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17.01.2022 08:46 Ответить
Бачиш москаля з вiдкритим ротом - 3/14здить!
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17.01.2022 08:48 Ответить
Брехня паРаши уже очевидна всему миру. Дипломаты из вежливости и єтики слушают этот бред понимая всю фальш кремля - это такая совковая политика Ху..йла. Ватников тержат в тонусе владык мира чтобы урка карлик удерживался на троне, там цари и демократией не пахнет, а выборы это фейк для запада.
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17.01.2022 09:08 Ответить
Брехня, перекручування і підтасовка історичних фактів - це той набір інструментів, за допомогою яких був збудований "РУССКИЙ МИР".
Як за допомогою БРЕХНІ Росія в 1686р підпорядкувала під себе Київський Патріархат і з якою скаженою піною в роті, РПЦ доказує, що це не так. "Русский мир" розсипається. Тому "Как обустроить Россию" - дуже нагальна тема для Путіна, який до дати 100річчя створення СССР хоче реанімувати "СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РУССКОГО МИРА"
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17.01.2022 09:18 Ответить
Журналісти , припініть , будь ласка , використовувати в новинах міфічні назви країн ( тридев'яте царство , тридесяте государство , россія , царство царя Салтана і т.п. ) .
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .
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17.01.2022 09:32 Ответить
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17.01.2022 13:22 Ответить
Недаром москалі вбили свого дипломата...
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17.01.2022 10:51 Ответить
ООН
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол с табличкой (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя.
Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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17.01.2022 10:55 Ответить
 
 