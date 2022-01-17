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Новости Коронавирус и карантин
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Число случаев COVID-19 в мире приближается к 329 млн, умерли уже более 5,5 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Число случаев COVID-19 в мире приближается к 329 млн, умерли уже более 5,5 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 января в мире зарегистрировали 1941970 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3 992 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 328 827 870 случаев инфицирования, из них 3 220 785 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 557 760 человек, из них 3 992 за минувшие сутки.

Число случаев COVID-19 в мире приближается к 329 млн, умерли уже более 5,5 млн человек 01

Побороли болезнь и вылечились 267,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Число случаев COVID-19 в мире приближается к 329 млн, умерли уже более 5,5 млн человек 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 36-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 17-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 13-я в мире и 6-я в Европе.

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17.01.2022 08:17 Ответить
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17.01.2022 09:07 Ответить
 
 