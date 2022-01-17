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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели

За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 16 января в Украине:

  • зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 7);
  • 23286 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу - 4217 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 213 человек;
  • летальных случаев - 78;
  • выздоровело – 2 520 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число случаев COVID-19 в мире приближается к 329 млн, умерли уже более 5,5 млн человек. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3759530 человек;
  • выздоровело - 3 556 162 человека;
  • летальных исходов – 98 361;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. Всего проведено 29 372 377 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели 03

Автор: 

Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством



Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.

Детали

Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.

Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".

Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans
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17.01.2022 08:34 Ответить
 
 