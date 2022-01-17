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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели
За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За сутки 16 января в Украине:
- зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 7);
- 23286 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу - 4217 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 213 человек;
- летальных случаев - 78;
- выздоровело – 2 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3759530 человек;
- выздоровело - 3 556 162 человека;
- летальных исходов – 98 361;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.
С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. Всего проведено 29 372 377 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.
Детали
Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.
Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".
Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".
https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans