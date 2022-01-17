В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели

За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 16 января в Украине:

зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 7);

23286 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу - 10930 человек, дополнительную дозу получили 105 человек, бустерную дозу - 4217 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 213 человек;

летальных случаев - 78;

выздоровело – 2 520 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 3759530 человек;

выздоровело - 3 556 162 человека;

летальных исходов – 98 361;

проведено ПЦР-тестирование – 17 182 817.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. Всего проведено 29 372 377 прививок", - рассказали в Минздраве.





