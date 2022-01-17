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"Власти готовят провокации и в Жулянах, и под судом": активисты и представители "ЕС" собираются на акцию против политических репрессий возле аэропорта "Киев"

Партия "Европейская Солидарность" вместе с общественными активистами, ветеранами войны против российской агрессии готова дать отпор любым провокациям со стороны властей или нанятых ею "титушек".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом в Жулянах, где собираются люди со всех уголков Украины на акцию против политических репрессий и произвола власти, сказал ветеран войны с Россией, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

"За последние два с половиной года мы видим, как страна скатывается в обратном направлении. Мы сюда пришли защитить демократию, свободу слова и правосудия в Украине. Если уж таким образом сейчас по надуманному делу, используя политическое преследование, власть творит то, что мы видим, то завтра она будет это делать с каждым патриотом, с каждым участником войны, и она уже это делает", – говорит Погребиский.

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"Я вижу системное разрушение ценностей, за которые по сути страна и нация боролись все годы войны и Майдана. Мы должны защитить демократию, которую наши ребята защищают на линии фронта", - говорит ветеран.

"Мы будем здесь, мы будем под Печерским судом. Мы знаем, что власть готовит провокации и в Жулянах, и под судом. Здесь присутствуют активисты ОО "Дело громад" и "Солидарная молодежь", партийные делегации из разных областей. Здесь есть ветеранская организация "Res_Publika. Братья По Оружию", которая не допустит никаких провокаций. Так же, как и под Печерским судом. Мы предупреждаем власть - любые провокации будут работать против нее", - предостерег Александр Погребиский.

"С Банковой постоянно, систематически делают подобные провокации против пятого Президента. Это было и в прошлом году, и в позапрошлом. Мы достаточно эффективно противодействовали. Хочу предупредить всех нанятых "титушек": все ваши лица, все ваши данные будут фиксироваться", – предупредил Александр Погребиский.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

аэропорт (1509) Жуляны (83) Киев (25572) Погребинский Михаил (271) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+23
З певним навіть захватом спостерігаю, як Зе привертає максимальну увагу до Пороха і робить усе можливе, щоб залучити до протестів побільше людей.

Як там, про силу дії та протидії? От на що ми не можемо поскаржитися, так це на брак протидії. Але вони це роблять дуже кумедно.

Я так розумію, поставлена задача не допустити людей у Жуляни на завтра на ранок. Саме тому скасували електрички. З київським комунальним транспортом не вийшло - дякую Кличку, до речі.
На дорогах з областей вже зупиняють автобуси; весь тиждень напередодні залякували перевізників, щоб не давали транспорт на Київ.

Де логіка? Незрозуміло. Ну не встигне частина людей у Жуляни - так встигне до суду. Не встигне до суду - точно встигне на Банкову.

Не в тому ж справа, скільки укранців будуть фізично присутні на вулиці.
Тут головне - скільки з нас не допустять перетворення України на росію чи Білорусь. Скільки українців розуміє, що насправді відбувається у країні.
І це далеко не одні "порохоботи". У багатьох колишніх прихильників Вови зелені окуляри розбилися скельцями всередину, і це аж ніяк не додало їм гарного настрою. https://t.me/nuts_roses/477
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17.01.2022 08:26
+9
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17.01.2022 08:29
+8
Злн пнх
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17.01.2022 08:29
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Правила форума Совет форумчан
З певним навіть захватом спостерігаю, як Зе привертає максимальну увагу до Пороха і робить усе можливе, щоб залучити до протестів побільше людей.

Як там, про силу дії та протидії? От на що ми не можемо поскаржитися, так це на брак протидії. Але вони це роблять дуже кумедно.

Я так розумію, поставлена задача не допустити людей у Жуляни на завтра на ранок. Саме тому скасували електрички. З київським комунальним транспортом не вийшло - дякую Кличку, до речі.
На дорогах з областей вже зупиняють автобуси; весь тиждень напередодні залякували перевізників, щоб не давали транспорт на Київ.

Де логіка? Незрозуміло. Ну не встигне частина людей у Жуляни - так встигне до суду. Не встигне до суду - точно встигне на Банкову.

Не в тому ж справа, скільки укранців будуть фізично присутні на вулиці.
Тут головне - скільки з нас не допустять перетворення України на росію чи Білорусь. Скільки українців розуміє, що насправді відбувається у країні.
І це далеко не одні "порохоботи". У багатьох колишніх прихильників Вови зелені окуляри розбилися скельцями всередину, і це аж ніяк не додало їм гарного настрою. https://t.me/nuts_roses/477
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17.01.2022 08:26 Ответить
Коли Бог хоче когось покарати, то забирає в нього розум, проте за умови, якщо він є
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17.01.2022 08:29 Ответить
Моніка робить все, щоб Порох став сьомим президентом.
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17.01.2022 08:34 Ответить
"Цинічні бандери... бандити в мілітарній формі
зі зброєю в руках грабували українців"
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17.01.2022 09:01 Ответить
Інколи мені здається що моніка робить це спеціально. Бо зрозумів в якій воно дупі. І робить все, щоб скоріше піди з посади президента.
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17.01.2022 08:38 Ответить
Может это ***** запланировало: кацапы на границе, пороха закрыть, беспорядки, ввод войск под шумок.
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17.01.2022 08:49 Ответить
Кто будет устраивать беспорядки , тот и подьіграет Путину , єлементарно !
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17.01.2022 08:52 Ответить
Ага. Теперь понял. Нацжоны со свинками - оно?
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17.01.2022 10:19 Ответить
- После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно.

О. Бєндер
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17.01.2022 08:28 Ответить
ЗЕлю - ГЕТЬ!!!
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17.01.2022 08:28 Ответить
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17.01.2022 08:29 Ответить
Спаситель нації прилітає? А якби ще місяців зо три побув за кордоном?
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17.01.2022 08:29 Ответить
Ну не в Буковель же йому їхати на лижах кататися.
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17.01.2022 08:36 Ответить
Злн пнх
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17.01.2022 08:29 Ответить
#злн_пнх
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17.01.2022 08:30 Ответить
Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia».
А что такое, товарищи, значит идея?
Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.
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17.01.2022 08:30 Ответить
Ваш " ідеаліст" в шахмати не грає, у Нью Васюках був проїздом, коли вдаряв автовелопробігом по бездоріжжю, правдА, сидить в цугцвангу вже більше року. І Гришка Распутин и Гришка Отрепьев допомогти не можуть.
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17.01.2022 08:45 Ответить
це хо такий "ваш ідеаліст", Путостук?
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17.01.2022 20:53 Ответить
можно подумать, что нищий народ за свои копейки со всех концов страны ринулся на защиту
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17.01.2022 08:35 Ответить
Я взагалі не розумію чому винуватість чи її відсутність треба доводити на мітингах, а не в суді? Хіба екс гетьман не провів потужні реформи в тому числі і в судовій системі? То для чого цирк?
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17.01.2022 08:39 Ответить
и я о том же, реформы проведены, бояться нечего,если рыло не в пуху
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17.01.2022 08:43 Ответить
реформи скасовано зеблазнем, понапхавшим 300% своїх людей до ГБР та судів.
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17.01.2022 09:02 Ответить
Так що ж це за реформи такі що їх запросто можна скасувати? Що ж це за працівники потужно реформованих органів, які і слова на скасування не сказали? Чим займався екс гетьман п'ять років що доводити свою невинуватість змушений на мітингах?
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17.01.2022 09:13 Ответить
Сказали. Например бывший прокурор зебени, послал Зе с его рисованными делами на пороха нах.
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17.01.2022 10:23 Ответить
ага, мєдіаламери к провокациям готови

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17.01.2022 08:32 Ответить
Так ті що, за обрізаного блазня зараз впрягаєшся? Він же реально вбиває Україну. Ось зараз через відсутність альтернативи таки правильно підтримувати національно орієнтованого шахрая Порошенка. Виходу іншого немає
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17.01.2022 08:35 Ответить
Печёт у "сметунов"?
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17.01.2022 10:24 Ответить
ну шо, дЄрьмаче, сиграєшь навального - твої ж бо хазяви хочуть річницю його арешту бурхливо відсвяткувати..?
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17.01.2022 08:37 Ответить
А с чего ты решил, что это"мєдіаламери к провокациям готови". Где видно из каких они изданий? Или это событие освещать не нужно? Или это дозволено делать только 5му и Прямому?
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17.01.2022 09:26 Ответить
лексеич, не бойтесьпровокаций, за вами судебная реформа и еще 146 реформ, которые вы успешно провели в стране
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17.01.2022 08:34 Ответить
На цей раз потрібно остерігатися, як ніколи. "Зелень" і московити бачать кінець своїх хотєлок-мрій, створити тут малоросію, тому можуть стрільнути.
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17.01.2022 08:34 Ответить
Собственно, именно этого от них все и ждут.

Именно эту ошибку пока еще не повторил за Ялынковичем ЗЕ. Но после крови остановить это будет уже невозможно. И отмыться от крови ЗЕ уже будет не возможно.
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17.01.2022 08:38 Ответить
Да не посадят эту тварь, максимум домашний арест как и его дружку Мертвечуку.
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17.01.2022 08:35 Ответить
да зелёную тварь к сожалению не посадят,по крайней мере сегодня
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17.01.2022 08:41 Ответить
А навіщо Олежка Носков-подоляк ображає Володю Криворізького? Дружками Порошенка і Медведчука ліплять татарови і портнови своїми монтованими плівками, а в реальності якраз Коломойський і Медведчук паритнери - разом у власності мають телеканал "1+1" на якому виступає їх бізнес-проект Володя Криворізький. Не вкурсі? А до цього Володя і його "квартал" виступали на "Інтері" Медведчука. Совпадєніє?
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17.01.2022 08:51 Ответить
"сіловікі" - ето тє хватали-ташіли, шо за парєбріком, хто не зна'

Петр Порошенко возвращается в Украину.

Экс-президент Украины вместе с женой Мариной вылетел рейсом из Варшавы в Киев. Он прибывает в аэропорт «Жуляны» в 10:10, а на 12:00 (время минское) назначен суд.

К слову, в аэропорту уже готовятся встречать Порошенко: приехали не только его сторонники, а и силовики. - https://t.me/charter97_org/59671 https://t.me/charter97_org/59671

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17.01.2022 08:39 Ответить
Цирк ПРодовжується.
Роблять з бариги...ідола.
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17.01.2022 08:40 Ответить
дмитрик ПНХ мелкими прыжками
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17.01.2022 08:48 Ответить
інформцигани Подоляка стали в стойку, будуть зеленим послідом засирати подію. зараз підтягнеться разом з Лігою захисту сексупльних меншин Сірожа Лещ, планчик розробили, курнули нюхнули .....А де буде дивитись прямий репортаж і чухати свою прокоцану репу син лейтенанта Шмідта.
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17.01.2022 08:40 Ответить
лексеич, реформы проведены вами, бояться нечего
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17.01.2022 08:44 Ответить
в черкасской области комик-породист скичко перекрыл трассу двумя фурами
ночью. две фуры поперек. без водителей и полиции.

кстати, а где пропала "сволота"? не слышно и нацпружин. где косатая спряталась?
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17.01.2022 08:45 Ответить
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17.01.2022 08:48 Ответить
Швабоді і Нацсуки бігали кожного дня виключно за Порошенко і підтвердили, що вони також годувалися із корита Бені. Сьогодні їх днем з вогнем ніхто не відшукає. Вони свою чорну справу зробили.
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17.01.2022 08:54 Ответить
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17.01.2022 08:47 Ответить
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17.01.2022 08:49 Ответить
"Крутое пике".
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17.01.2022 09:09 Ответить
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17.01.2022 08:52 Ответить
Сьогодні пішов відлік кінця правління Найвєлічайшого і його малоросійської "зеленоголубомаланської" команди. І вже хто щоб не робив - час не зупинити.
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17.01.2022 08:56 Ответить
тварюки! вы хоть ветеранов в свой маразм не вплетайте!!!
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17.01.2022 08:57 Ответить
то есть, у ветеранов уже и собственные мысли и предпочтения должны отсутствовать?
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17.01.2022 09:05 Ответить
Армия голосовала ПРОТИВ порошенки! а за "руководство" на посту Верховного Главнокомандующего его судить должен Военный Трибунал по статье "измена Родине"!
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17.01.2022 09:10 Ответить
не армія, а тиловики
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17.01.2022 11:57 Ответить
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17.01.2022 08:58 Ответить
Це державний бюджет.
Бюджет "нарідної" влади, та їх паханів, поповнився до рівня "кінця епохи бідності".
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17.01.2022 09:07 Ответить
Брехати не вагони грузити.
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17.01.2022 09:29 Ответить
Тобто прийшли щоб супроводити пана Порошенко до слідчого?
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17.01.2022 09:28 Ответить
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17.01.2022 18:42 Ответить
 
 