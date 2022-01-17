"Власти готовят провокации и в Жулянах, и под судом": активисты и представители "ЕС" собираются на акцию против политических репрессий возле аэропорта "Киев"

Партия "Европейская Солидарность" вместе с общественными активистами, ветеранами войны против российской агрессии готова дать отпор любым провокациям со стороны властей или нанятых ею "титушек".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом в Жулянах, где собираются люди со всех уголков Украины на акцию против политических репрессий и произвола власти, сказал ветеран войны с Россией, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

"За последние два с половиной года мы видим, как страна скатывается в обратном направлении. Мы сюда пришли защитить демократию, свободу слова и правосудия в Украине. Если уж таким образом сейчас по надуманному делу, используя политическое преследование, власть творит то, что мы видим, то завтра она будет это делать с каждым патриотом, с каждым участником войны, и она уже это делает", – говорит Погребиский.

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"Я вижу системное разрушение ценностей, за которые по сути страна и нация боролись все годы войны и Майдана. Мы должны защитить демократию, которую наши ребята защищают на линии фронта", - говорит ветеран.

"Мы будем здесь, мы будем под Печерским судом. Мы знаем, что власть готовит провокации и в Жулянах, и под судом. Здесь присутствуют активисты ОО "Дело громад" и "Солидарная молодежь", партийные делегации из разных областей. Здесь есть ветеранская организация "Res_Publika. Братья По Оружию", которая не допустит никаких провокаций. Так же, как и под Печерским судом. Мы предупреждаем власть - любые провокации будут работать против нее", - предостерег Александр Погребиский.

"С Банковой постоянно, систематически делают подобные провокации против пятого Президента. Это было и в прошлом году, и в позапрошлом. Мы достаточно эффективно противодействовали. Хочу предупредить всех нанятых "титушек": все ваши лица, все ваши данные будут фиксироваться", – предупредил Александр Погребиский.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.