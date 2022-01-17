"Власти готовят провокации и в Жулянах, и под судом": активисты и представители "ЕС" собираются на акцию против политических репрессий возле аэропорта "Киев"
Партия "Европейская Солидарность" вместе с общественными активистами, ветеранами войны против российской агрессии готова дать отпор любым провокациям со стороны властей или нанятых ею "титушек".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом в Жулянах, где собираются люди со всех уголков Украины на акцию против политических репрессий и произвола власти, сказал ветеран войны с Россией, депутат Киевсовета Александр Погребиский.
"За последние два с половиной года мы видим, как страна скатывается в обратном направлении. Мы сюда пришли защитить демократию, свободу слова и правосудия в Украине. Если уж таким образом сейчас по надуманному делу, используя политическое преследование, власть творит то, что мы видим, то завтра она будет это делать с каждым патриотом, с каждым участником войны, и она уже это делает", – говорит Погребиский.
"Я вижу системное разрушение ценностей, за которые по сути страна и нация боролись все годы войны и Майдана. Мы должны защитить демократию, которую наши ребята защищают на линии фронта", - говорит ветеран.
"Мы будем здесь, мы будем под Печерским судом. Мы знаем, что власть готовит провокации и в Жулянах, и под судом. Здесь присутствуют активисты ОО "Дело громад" и "Солидарная молодежь", партийные делегации из разных областей. Здесь есть ветеранская организация "Res_Publika. Братья По Оружию", которая не допустит никаких провокаций. Так же, как и под Печерским судом. Мы предупреждаем власть - любые провокации будут работать против нее", - предостерег Александр Погребиский.
"С Банковой постоянно, систематически делают подобные провокации против пятого Президента. Это было и в прошлом году, и в позапрошлом. Мы достаточно эффективно противодействовали. Хочу предупредить всех нанятых "титушек": все ваши лица, все ваши данные будут фиксироваться", – предупредил Александр Погребиский.
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Як там, про силу дії та протидії? От на що ми не можемо поскаржитися, так це на брак протидії. Але вони це роблять дуже кумедно.
Я так розумію, поставлена задача не допустити людей у Жуляни на завтра на ранок. Саме тому скасували електрички. З київським комунальним транспортом не вийшло - дякую Кличку, до речі.
На дорогах з областей вже зупиняють автобуси; весь тиждень напередодні залякували перевізників, щоб не давали транспорт на Київ.
Де логіка? Незрозуміло. Ну не встигне частина людей у Жуляни - так встигне до суду. Не встигне до суду - точно встигне на Банкову.
Не в тому ж справа, скільки укранців будуть фізично присутні на вулиці.
Тут головне - скільки з нас не допустять перетворення України на росію чи Білорусь. Скільки українців розуміє, що насправді відбувається у країні.
І це далеко не одні "порохоботи". У багатьох колишніх прихильників Вови зелені окуляри розбилися скельцями всередину, і це аж ніяк не додало їм гарного настрою. https://t.me/nuts_roses/477
зі зброєю в руках грабували українців"
О. Бєндер
Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia».
А что такое, товарищи, значит идея?
Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.
Именно эту ошибку пока еще не повторил за Ялынковичем ЗЕ. Но после крови остановить это будет уже невозможно. И отмыться от крови ЗЕ уже будет не возможно.
Петр Порошенко возвращается в Украину.
Экс-президент Украины вместе с женой Мариной вылетел рейсом из Варшавы в Киев. Он прибывает в аэропорт «Жуляны» в 10:10, а на 12:00 (время минское) назначен суд.
К слову, в аэропорту уже готовятся встречать Порошенко: приехали не только его сторонники, а и силовики. - https://t.me/charter97_org/59671 https://t.me/charter97_org/59671
Роблять з бариги...ідола.
ночью. две фуры поперек. без водителей и полиции.
кстати, а где пропала "сволота"? не слышно и нацпружин. где косатая спряталась?
Бюджет "нарідної" влади, та їх паханів, поповнився до рівня "кінця епохи бідності".