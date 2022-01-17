"Необходимо, чтобы и голос Европы был четко слышен": Макрон и Ниинисте обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает администрация финского президента.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесному взаимодействию с США.

Ранее сообщалось, что Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.

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