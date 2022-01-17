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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Необходимо, чтобы и голос Европы был четко слышен": Макрон и Ниинисте обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает администрация финского президента.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесному взаимодействию с США.

Ранее сообщалось, что Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.

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Автор: 

переговоры (4985) россия (95652) Финляндия (965) Франция (3523) Макрон Эмманюэль (1312) Ниинисте Саули (69)


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Топ комментарии
+2
Голос Європи ми вже 8 років чуємо. Краще сиділи би мовчки французи з німцями, вони про "братську" любов Московії не знають.
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17.01.2022 08:49
+2
Францию с Германией 7 лет слушаем и до сих пор не понятно на чьей они стороне. Как на словах за Украину, а как на деле оборонительное оружие дать Украине то кричат не злите Россию" Так , что слышать?!
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17.01.2022 09:13
+1
Да ну ? Не хочешь , не слушай "голос Европьі". Слушай шансон...
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17.01.2022 09:06
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Голос Європи ми вже 8 років чуємо. Краще сиділи би мовчки французи з німцями, вони про "братську" любов Московії не знають.
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17.01.2022 08:49 Ответить
Да ну ? Не хочешь , не слушай "голос Европьі". Слушай шансон...
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17.01.2022 09:06 Ответить
Вьі из одной бригадьі с Назаром , ботва ? 😜
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17.01.2022 11:15 Ответить
Францию с Германией 7 лет слушаем и до сих пор не понятно на чьей они стороне. Как на словах за Украину, а как на деле оборонительное оружие дать Украине то кричат не злите Россию" Так , что слышать?!
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17.01.2022 09:13 Ответить
Украина Топ-тема Мировых СМИ...
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17.01.2022 09:22 Ответить
Финляндия после покупки 64 истребителей F-35 и по факту вступления в блок НАТО...обосрала крысиную РАБссию по самые туреецкие Байрактары... ********* в шоке
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17.01.2022 09:26 Ответить
Макарону вже французи абрєзаніє приготували ,в районі шиї-традиційно гільйотиною!
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17.01.2022 09:42 Ответить
Моє бачення Європе наступне: десятиліттями торгували з РФ, накачали їх трильйонами євро і продовжують качати - і при цьому бачили що ті гроші йдуть не на підняття рівня життя населення і вичищування сортирів ,а на зброю, силовіків, вєлічіє і війни з сусідами. І робили вигляд що їх це нестосується. Тобто по суті наклали велику купу на нашому подвір'ї і тепер хочуть щоб ця купа в нас і надалі лежала бо їм буде некомфортно ,якщо гамно потече на їх подвір'я. Дуже підленько і так по європейськи...Але дамбу прорве і ненадійтесь
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17.01.2022 09:48 Ответить
 
 