"Необходимо, чтобы и голос Европы был четко слышен": Макрон и Ниинисте обсудили ситуацию вокруг Украины
Президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает администрация финского президента.
"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.
Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесному взаимодействию с США.
Ранее сообщалось, что Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.
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