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В столице из-за обрыва контактной линии остановились троллейбусы в направлении аэропорта "Киев", куда должен прилететь Порошенко. КАРТА

В столице из-за обрыва контактной линии остановились троллейбусы в направлении аэропорта

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К, курсирующих из центра города в район аэропорта "Киев".

Об этом сообщает Киевпасстранс, передает Цензор.НЕТ.

"Задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К по ул. Соломенская-Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ​​ответственная служба предприятия. Движение троллейбусов организовано по маршруту троллейбуса №9", - рассказали в Киевпасстрансе.

Данные маршруты курсируют из центра столицы в район аэропорта "Киев".

Также смотрите: Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев". ФОТОрепортаж

"На улице Соломенской произошел обрыв контактной линии. Движение троллейбусов приостановлено", - сообщил Киев Оперативный.

В столице из-за обрыва контактной линии остановились троллейбусы в направлении аэропорта Киев, куда должен прилететь Порошенко 01

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января. 

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

авария (1285) Киев (25572) Киевпастранс (121) троллейбус (13)


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Топ комментарии
+47
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17.01.2022 08:53
+32
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17.01.2022 08:52
+30
Загибайте пальцы,в который раз это продажное чмо переобуваться будет. Не,не,лешенька,надо ответить,за то что ты усиленно помогал строить как ,,членкамандыярмака,,. Тебя за язык никто не тянул-- сам хвастался в каждой передаче
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17.01.2022 09:08
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Вот бы по статье "теракт" возбудить дело за это!

Намеренное разрушение стратегической инфраструктуры!
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17.01.2022 17:19 Ответить
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