Песков заявил, что Россия оставит свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО

Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, "созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО" к рубежам страны.

"НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", — указал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса.

Говоря о прошедших консультациях, Песков указал, что российская сторона настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Напряженность вокруг Украины сейчас слишком высока, а это "чрезвычайно опасно для нашего континента", пояснил он.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не собирается безразлично наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное", - сказал он.

"Россия не может с этим больше мириться", – сказал Песков.