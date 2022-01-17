Песков заявил, что Россия оставит свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО
Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, "созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО" к рубежам страны.
"НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", — указал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса.
Говоря о прошедших консультациях, Песков указал, что российская сторона настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Напряженность вокруг Украины сейчас слишком высока, а это "чрезвычайно опасно для нашего континента", пояснил он.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не собирается безразлично наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное", - сказал он.
"Россия не может с этим больше мириться", – сказал Песков.
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что бы утихомирить РФ надо любыми способами забрать у РФ ядерное оружие - и настанет мир
То есть для противодействия 200 НАТОвцам, РФ пригнали 100 000. Получается один НАТОвский солдат, стоит 500 сруске витязей
а поскольку в силиконовой долине работают бывшие много граждан РФ, то штат должен переводить ежегодно на счет сбербанка 10% выручки.
он утверждает, что для нападения по военным правилам надо пару миллионов войск.
а если москва совершит атаку, он скажет - ну, ошибся, с кем ни бывает, как с гуся вода
а украине кровью харкать
Документы давно уже не жгут. Шредеры отлично справляются и не оставляют следов.
Боюсь, с географией у нацистских скотов проблема: в НАТО завтра вступят Финляндия и Швеция, а они под Украину приперлись сдерживать...
Их в хвост и гриву топчет Турция, а они под Харьковом понты дешевые колотят!