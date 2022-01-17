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Эстония готова разместить на своей территории тысячи военных быстрого реагирования НАТО, - канцлер Минобороны страны Сальма

Эстония готова разместить на своей территории тысячи военных быстрого реагирования НАТО, - канцлер Минобороны страны Сальма

В Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кущи Сальма, которого цитирует ERR.

"Мы ясно видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если для солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время будут оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Напомним, в феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО с участием тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге.

НАТО (9999) Эстония (1429)


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Приклад зворотнього "пекельного борошна". Пана Сальма звуть Кусті. В називному відмінку Кусті Сальм. Виправте, будь ласка
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17.01.2022 09:52 Ответить
Не виправлять, бо вони на ванільному "майдані".
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17.01.2022 10:39 Ответить
Вы все еще не хотите близости к НАТО? Тогда мы идем к вам!
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17.01.2022 09:52 Ответить
Ми теж готові розмістити. Можна на Банковій.
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17.01.2022 10:12 Ответить
МОЛОДЦЫ !****************** ,КАК УСАМУ БЕН ЛАДЕНА !!!!
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17.01.2022 10:18 Ответить
Эстонцы не дураки.
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17.01.2022 10:25 Ответить
Лютий плюс. За найменшу шкоду і здійснену загрозу країнам Балтії НАТО повинно розтоптати ворога.
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17.01.2022 10:41 Ответить
 
 