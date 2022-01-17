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Порошенко в аэропорту действительно пытались вручить повестку в суд. Поздравляем его решение не оставаться за границей, - ГБР

Порошенко в аэропорту действительно пытались вручить повестку в суд. Поздравляем его решение не оставаться за границей, - ГБР

Государственное бюро расследований продолжает расследование "угольного дела".

Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что в сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину.

Также добавили, что 20 декабря 2021 г. в производстве также сообщено о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

"Сегодня нардеп Порошенко вернулся в Украину. В 11 его ожидают в Печерском суде Киева для избрания меры пресечения", - сказала Сапьян.

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Досудебным расследованием было установлено, что фигуранты "действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности терорганизаций, совершая умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины".

"В октябре 2014 года представители высшего политического руководства РФ решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука, который длительное время имеет личные тесные связи с высшим политическим руководством как Украины, так и РФ. В свою очередь, Медведчук, имея политические амбиции согласился на соответствующее предложение РФ.... В течение августа-октября 2014 года правительством Украины и госпредприятиями принимались меры, направленные на деверсификацию источников поставок угля, что могло обеспечить энергетическую безопасность и независимость Украины", – сообщили в Бюро расследований.

Отмечается, что Медведчук взял на себя функции коммуникатора с РФ и представителями террористических организаций, а Порошенко оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, административное влияние.

В то же время Медведчук привлек Кузяру, который имел связи с "ЛДНР", сказали в Бюро.

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"Медведчук и Порошенко оказывали активные действия, административное давление на должностных лиц Минэнерго, НБУ руководства "Центрэнерго" по уплате средств непосредственно руководителям террористических организаций, заключению прямых договоров купли-продажи угля по подконтрольным террористам территориям и организациям уплаты средств. Порошенко и Медведчук необходимость придания операциям вида обычной хозяйственной деятельности", - продолжили в ГБР.

Также отмечается, что Медведчук вел переговоры с РФ, а Порошенко способствовал назначению на должность главы Минэнерго Владимира Демчишина.

"Медведчук и Кузяра обеспечили безопасность руководителям захваченных предприятий, заручившись поддержкой Порошенко. После легализации предприятий с оккупированных территорий 16 декабря между "Центрэнерго" и "Луганскуглем" заключен договор на поставку угля на сумму 22 млн 640 тыс. грн. В тот же день на счета предприятия поступила предоплата в размере 2 млн 264 тыс. грн 31 декабря "Центрэнерго" произвело оплату якобы по адресу "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева" на сумму 10 млн грн в качестве наличных авансовых платежей за предстоящую поставку угольной продукции. По 5 млн грн каждой. 31 декабря средства были доставлены "ЛДНР" и использованы ими для обеспечения деятельности терорганизаций, о чем Медведчук информировал представителей высшего руководства РФ", - рассказали в Бюро.

Также в начале января 2015 года "Центрэнерго" осуществило в пользу "Луганскуголь" еще два платежа по 10 млн грн каждый. 15 января 2015 года "Центрэнерго" выплатило "Луганскуголь" еще два платежа по 10 млн грн. А 15 января между "Центрэнерго" и "Луганским" углем заключен новый договор о поставках угля на ориентировочную сумму 1 млрд 584 млн грн.

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"ГБР приветствует решение нардепа Порошенко не оставаться за границей и принять участие в судебном заседании. ... Дело не является политически мотивированным. ... Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта "Жуляны" пытались вручить Порошенко... процессуальные документы, а именно повестку о вызов на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с привлеченными материалами и предоставить явиться в суд", - добавили в ГБР.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19606) Демчишин Владимир (368) ГБР (3000) Кузяра Сергей (6)


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Топ комментарии
+44
Слухаю виступ Пороха. Ну є ж в Україні політики, які можуть донести свою позицію і відстояти її. Натомість ми 2,5 роки слухаємо плямкання Зеленського та вирвані з контексту нечленороздільні звуки хламідії та іншого зеленого стада. Дуже дякую.
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17.01.2022 10:28
+37
Обісрались, портновскі курви!
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17.01.2022 10:25
+37
Вам не довіряють. В ДБР був незаконний конкурс , де обрали незаконного директора під #злн_пнх.
Карманна прокуратура клована - пнх.
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17.01.2022 10:26
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Обісрались, портновскі курви!
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17.01.2022 10:25 Ответить
смотрите чтобы вам не затошнило от витаний!
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17.01.2022 10:25 Ответить
Вам не довіряють. В ДБР був незаконний конкурс , де обрали незаконного директора під #злн_пнх.
Карманна прокуратура клована - пнх.
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17.01.2022 10:26 Ответить
Чого ви так? Вибирали між дерьмаковським льохою-зіллі, та двома його охоронцями. Вибрали кращого льоху.
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17.01.2022 10:48 Ответить
Боооже, які кончені (с)
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17.01.2022 10:26 Ответить
Как и предполагалось, эта шарашкина контора, в которую понабирали умственно отсталых, обосралась в очередной раз...
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17.01.2022 10:27 Ответить
😁 Все згадую, як вони колекцію картин "заарештовували" і який тупий опер ними керував. 😂
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17.01.2022 10:46 Ответить
🤣💩
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17.01.2022 10:28 Ответить
Слухаю виступ Пороха. Ну є ж в Україні політики, які можуть донести свою позицію і відстояти її. Натомість ми 2,5 роки слухаємо плямкання Зеленського та вирвані з контексту нечленороздільні звуки хламідії та іншого зеленого стада. Дуже дякую.
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17.01.2022 10:28 Ответить
"Впродовж серпня-жовтня 2014 року урядом України та держпідприємствами вживалися заходи спрямовані на деверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність України", - повідомили в Бюро розслідувань.
Они хоть соображают, что вменяют Порошенко?
Після легалізації підприємств з окупованих територій 16 грудня між "Центренерго" та "Луганськвугілля" укладено договір на постачання вугілля.
Земрази, вам еще аукнется!
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17.01.2022 10:29 Ответить
Прекрасно вони все усвідомлюють. Практику абсурдних обвинувачень та відверто лівих "доказів" з подальшим затягуванням справи на роки обкатали на справі Шеремета.
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17.01.2022 10:40 Ответить
ту должны говорить Товарисч Максим Майзер Браунинг Калашников Сошкин Мосин Господа Т-64 Шилка Град.....
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17.01.2022 10:30 Ответить
Максимально что будет это долгое и нудное хождение по судам и максимум домашний арест или 1 миллиард гривен залога. Ничего более. ( типа вы не знаете наши традиции ) Ну и конечно обоюдная шумиха, пиар, война в СМИ, "организованные митинги протеста". Ну в общем обычный наш набор. Каждая из сторон этого "театрального акта" просто хочет подрезать рейтинг оппонента. Ну в общем все как обычно.
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17.01.2022 10:30 Ответить
Дбр - дрыстательное бюро рашистов
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17.01.2022 10:31 Ответить
Пригадую, як дбр описувало в обвинуваченні Антоненка- захопившись величчю арійської раси......
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17.01.2022 10:35 Ответить
кто-то свои влажные фантазии неосторожно выложил ))) пытаясь их прилепить Riffmaster-у )))
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17.01.2022 10:46 Ответить
Такого ж вони і Порошенкові понаписували.
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17.01.2022 10:47 Ответить
Не здивуюся, якщо вкажуть, що Порошенко ще діяв за попередньою змовою з Путіним.
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17.01.2022 10:32 Ответить
Более того, именно кондитер спланировал и организовал захват Крыма и Донбаса - Пыня только исполнитель
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17.01.2022 10:35 Ответить
вам бабка нашептала , чи ви свідомо брешете? Не забувайте, то гріх.
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17.01.2022 10:51 Ответить
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17.01.2022 11:03 Ответить
Це Порошенко напав на Україну і окупував Крим і Донбас. А Путін тут ні до чого, нам ще в РФ серіали продавать, а ви хочете нас поссорить!
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17.01.2022 10:36 Ответить
Якщо справа така чиста, то чого ж генпрокурорка втікла з держави аби її не підписувати ?
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17.01.2022 10:32 Ответить
Бо вона не має наміру втікати до кацапії. 😊
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17.01.2022 10:58 Ответить
він мітить в Ізраель
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17.01.2022 11:01 Ответить
У Бєнядіктвой з цим не склалося. 😁 Грошей не так багат, більше нерухомості і майже вся нерухомість в Україні, і родовід до Мойсея не дотягує.
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17.01.2022 11:28 Ответить
Її втеча продемонструвала якість тієї справи.
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17.01.2022 11:38 Ответить
Безумовно. Бо навіщо втікати, якщо все законно і ти можеш стати героєм принаймні для зебілів? 😊
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17.01.2022 11:45 Ответить
Так зебілів вже немає.
Є самі боти. Мені здається навіть діти підробляють, бо інколи таку пургу несуть і все як під копірку- однакові тези.
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17.01.2022 11:47 Ответить
На Цензорі так, немає, але в житті - є. Вони діляться "Свати-xn" на каналі "Г+Г" і складають близько 16 відсотків дорослих українців.
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17.01.2022 11:57 Ответить
Я навіть не про цензор кажу.
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17.01.2022 12:04 Ответить
При 5-7 президенте всю шелупонь, так называемую дбр нужно будет отправить на Желтые воды, добывать уран и искупать вину перед Ненькой
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17.01.2022 10:34 Ответить
ЗЕвлада,як же ви за*бали людей!!! 🤬🤬🤬
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17.01.2022 10:35 Ответить
Не зрозуміла суть справи. Усі чудово знали в 2014-2015 рокіх, що ми купляємо вугілля в шахтах на окупованій території аж до того самого моменту, доки вони залишалися в українській юрисдикції і не були нацоналізовані росіянами. Порох собі те вугілля купляв? Чи, може, крав гроші при купівлі? Де тут кримінал?
Ми і досі виплачуємо пенсії і пособія людям на окупованих територіях, приймаємо без іспитів і безкоштовно навчаємо їхнії дітей, платимо переселенцям і т.д. То може ми усі пособники і державні зрадники?
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17.01.2022 10:35 Ответить
Умом зесрань не понять, особенно если она с утра вдула пару дорожек
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17.01.2022 10:37 Ответить
Обьічному законопослушному гражданину Украиньі вручили бьі повестку под роспись , какие проблемьі ? Но Порошенко считает себя особьім гражданином , по Оруєллу !
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17.01.2022 10:36 Ответить
Юле... ой.. бл... Пете - волю!

Разбоки между Беней и Петей. Не более того.

Оба эти персонажа успешно дискредитирую олигархический строй. Это,. пожалуй, единственное серьехное достижение за последние 30 лет.
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17.01.2022 10:36 Ответить
И это чмо с буквами UA, передайте там на лахте, палитесь
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17.01.2022 10:54 Ответить
Ты такой смешной ...
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17.01.2022 10:56 Ответить
На швабре так смешно? Привыкши уже)
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17.01.2022 11:14 Ответить
"Привыкши", говоришь? Передай своему шефу, что в Украине так не говорят. Пксть уволит тебя за тупость.

Ну, сиди дальше.
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17.01.2022 11:35 Ответить
Так это по вашему, по-мордовски
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17.01.2022 11:51 Ответить
Однажды зелебедь,зераком зещуку.
У ДБР нема жодних сумнівів у ідентичності П.О.Порошенко,а от у погранслужби - Є!!!
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17.01.2022 10:39 Ответить
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17.01.2022 10:50 Ответить
На нары Сладенького.
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17.01.2022 10:42 Ответить
Кого? Тваво *****?
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17.01.2022 10:54 Ответить
Подоляківські хвойди 10 днів тому.

https://twitter.com/Krokodildetstva/status/1479166804035620871 6 січ. 2022 р.

https://twitter.com/Krokodildetstva Крок-О-Дил.

https://twitter.com/Krokodildetstva @Krokodildetstva

Как насчёт Парри, что храбрый Мародёр 17 января не вернётся?
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17.01.2022 10:42 Ответить
-
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17.01.2022 10:51 Ответить
шото сегодня не видно никого из єтих пассивньіх зельоньіх ********** (не в плане их сексуальной ориентации)
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17.01.2022 10:54 Ответить
А що, було б краще якби не купували вугілля в Лугандонії і Україна замерзла як Алчевськ?
Так в чому тоді винуватість Порошенка, що врятував від холодної смерті країну?
Суки ви зелебенські, приберіть свої зелені руки від Порошенка і не простягуйте, бо відрубають!
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17.01.2022 10:42 Ответить
Значит покупать уголь у террористов правильно? Ну так зачем тогда воевать? Надо договариваться..и где я это слышал))
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17.01.2022 10:46 Ответить
то есть, государственное предприятие, которое платит налог государству - это террористы?!
или шахтёры бесплатно должны были долбить уголь для неоккупированных территорий?!
или память напрочь отшибло, что только после блокирования поставок угля из ОРДЛО костей лушпайкой украинские предприятия были отжаты бандами захера и плотвы? а до того исправно платили налоги в украинскую казну.
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17.01.2022 10:53 Ответить
Тоді ще було неясно, наскільки затягнеться війна. Наші громадяни працювали на шахтах, платили податки і отримували зарплату. Чи ви вже нарікли всіх мешканців окупованих територій терористами ?
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17.01.2022 11:49 Ответить
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17.01.2022 10:43 Ответить
Не стоит переживать за Порошенко. Даже в такой коррумпированной судебной системе, такое дело развалится в суде. Зато это отличная предвыборная компания.
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17.01.2022 10:43 Ответить
Да що ті що інші варюгі, один на пи..див інші хочуть відібрати. Разборкі між бандами.
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17.01.2022 10:43 Ответить
Бачили ми ваші спроби в прямому ефірі, шукайте ваЗелін
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17.01.2022 10:44 Ответить
и шо? снова пещерный суд сегодня будет пытаться натянуть сову на глобус?
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17.01.2022 10:46 Ответить
Враг на пороге, а тут идут внутренние разборки. Не время.
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17.01.2022 10:47 Ответить
Когда враг на пороге, самое время без суда и следствия. А тут цацки-пецки. Суды, повестки.
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17.01.2022 11:03 Ответить
Начинается поединок. Кто кого посадит.
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17.01.2022 10:47 Ответить
Шоу,не более.Надеялись,что ПП не вернется в Украину.Что делать дальше зекомпани не знают
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17.01.2022 10:57 Ответить
Хотели что бы не вернулся, но прекрасно понимали, что скорее всего вернётся.
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17.01.2022 11:08 Ответить
-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях? -Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 10:53 Ответить
Причому в державних підприємств як Луганськвугілля та Антрацит які були віджаті тільки в лютому 2017-го?
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17.01.2022 11:26 Ответить
Чому Петро відмовився брати повістку ? На нього закон не поширюється ?
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17.01.2022 11:46 Ответить
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17.01.2022 14:18 Ответить
 
 