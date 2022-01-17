Порошенко в аэропорту действительно пытались вручить повестку в суд. Поздравляем его решение не оставаться за границей, - ГБР

Государственное бюро расследований продолжает расследование "угольного дела".

Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что в сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину.

Также добавили, что 20 декабря 2021 г. в производстве также сообщено о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

"Сегодня нардеп Порошенко вернулся в Украину. В 11 его ожидают в Печерском суде Киева для избрания меры пресечения", - сказала Сапьян.

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Досудебным расследованием было установлено, что фигуранты "действовали по предварительному сговору и способствовали деятельности терорганизаций, совершая умышленные действия в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины".

"В октябре 2014 года представители высшего политического руководства РФ решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука, который длительное время имеет личные тесные связи с высшим политическим руководством как Украины, так и РФ. В свою очередь, Медведчук, имея политические амбиции согласился на соответствующее предложение РФ.... В течение августа-октября 2014 года правительством Украины и госпредприятиями принимались меры, направленные на деверсификацию источников поставок угля, что могло обеспечить энергетическую безопасность и независимость Украины", – сообщили в Бюро расследований.

Отмечается, что Медведчук взял на себя функции коммуникатора с РФ и представителями террористических организаций, а Порошенко оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, административное влияние.

В то же время Медведчук привлек Кузяру, который имел связи с "ЛДНР", сказали в Бюро.

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"Медведчук и Порошенко оказывали активные действия, административное давление на должностных лиц Минэнерго, НБУ руководства "Центрэнерго" по уплате средств непосредственно руководителям террористических организаций, заключению прямых договоров купли-продажи угля по подконтрольным террористам территориям и организациям уплаты средств. Порошенко и Медведчук необходимость придания операциям вида обычной хозяйственной деятельности", - продолжили в ГБР.

Также отмечается, что Медведчук вел переговоры с РФ, а Порошенко способствовал назначению на должность главы Минэнерго Владимира Демчишина.

"Медведчук и Кузяра обеспечили безопасность руководителям захваченных предприятий, заручившись поддержкой Порошенко. После легализации предприятий с оккупированных территорий 16 декабря между "Центрэнерго" и "Луганскуглем" заключен договор на поставку угля на сумму 22 млн 640 тыс. грн. В тот же день на счета предприятия поступила предоплата в размере 2 млн 264 тыс. грн 31 декабря "Центрэнерго" произвело оплату якобы по адресу "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева" на сумму 10 млн грн в качестве наличных авансовых платежей за предстоящую поставку угольной продукции. По 5 млн грн каждой. 31 декабря средства были доставлены "ЛДНР" и использованы ими для обеспечения деятельности терорганизаций, о чем Медведчук информировал представителей высшего руководства РФ", - рассказали в Бюро.

Также в начале января 2015 года "Центрэнерго" осуществило в пользу "Луганскуголь" еще два платежа по 10 млн грн каждый. 15 января 2015 года "Центрэнерго" выплатило "Луганскуголь" еще два платежа по 10 млн грн. А 15 января между "Центрэнерго" и "Луганским" углем заключен новый договор о поставках угля на ориентировочную сумму 1 млрд 584 млн грн.

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"ГБР приветствует решение нардепа Порошенко не оставаться за границей и принять участие в судебном заседании. ... Дело не является политически мотивированным. ... Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта "Жуляны" пытались вручить Порошенко... процессуальные документы, а именно повестку о вызов на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с привлеченными материалами и предоставить явиться в суд", - добавили в ГБР.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.