Политическим лидерам в Украине следует объединиться против агрессии РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию, - посол Британии Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала украинских политических лидеров объединиться против агрессии со стороны РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на свои странице в твиттере.
"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В настоящее время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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І що вона називає "поляризацією" ?????
https://twitter.com/antegotovina69/status/1482970418009026564 2 ч
Зеленський особисто онлайн відстежує український супутник, миттєво реагує на тікток уханьської проститутки з собачкою та на звільнення Шеви з посади тренера. Однак жодної реакції на обстріли, вбивства, війну, наступ РФ. Тільки регіт, відосіки, відпочинки та бухло. Наобирали.
- Панове! Ви в Українському суді!
- Зараз підредактуємо!
вже обєднались біля
Бєні
Когда посол называет дырявого фсбшного наркомана "политическим лидером", это говорит либо об очень низком уровне дипломатии, либо они уже планируют нарику политическое убежище предоставить на основании того, что он на ворованые деньги у них там в UK недвижимости прикупил.
--шеф-редактор "Хвыли", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. .
нашо ти мені всю свою гебняву історію вивалив?
жгі, гебнявий!
і ти не виключення
ця країна не для кацапні
ето - пєстня!