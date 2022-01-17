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Новости Агрессия России против Украины Война
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Политическим лидерам в Украине следует объединиться против агрессии РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию, - посол Британии Симмонс

Политическим лидерам в Украине следует объединиться против агрессии РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию, - посол Британии Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала украинских политических лидеров объединиться против агрессии со стороны РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на свои странице в твиттере.

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В настоящее время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию

Также читайте: Песков заявил, что Россия оставит свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Политическим лидерам в Украине следует объединиться против агрессии РФ и не отвлекаться на внутреннюю поляризацию, - посол Британии Симмонс 01

Автор: 

Великобритания (4982) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+8
клоунов послали во власть не для этого
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17.01.2022 10:46
+8
Смешно,а вазелинский лидер?
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17.01.2022 10:50
+5
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17.01.2022 10:56
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Ну это точно не про нас. Вспомните украинскую поговорку про " гетманов".
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17.01.2022 10:45 Ответить
клоунов послали во власть не для этого
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17.01.2022 10:46 Ответить
Ну если это намёк на ситуацию с Порошенко ,то он не не политический лидер а лидер жуликов и сам жулик и вор .
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17.01.2022 10:48 Ответить
Смешно,а вазелинский лидер?
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17.01.2022 10:50 Ответить
Лідєр дєров.
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17.01.2022 10:52 Ответить
в спам свинособаку
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17.01.2022 10:51 Ответить
Якби послиця уточнила,кому з ким об'єднатись...
І що вона називає "поляризацією" ?????
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17.01.2022 10:51 Ответить
Как-то резануло слово "политический лидер". Где это она таких в Украине увидела?
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17.01.2022 10:53 Ответить
каломой?
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17.01.2022 10:59 Ответить
Такое объединение возможно если бы не кремлевская прослойка.
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17.01.2022 10:54 Ответить
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17.01.2022 10:56 Ответить
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17.01.2022 10:57 Ответить
Ante Gotovina@antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69/status/1482970418009026564 2 ч



Зеленський особисто онлайн відстежує український супутник, миттєво реагує на тікток уханьської проститутки з собачкою та на звільнення Шеви з посади тренера. Однак жодної реакції на обстріли, вбивства, війну, наступ РФ. Тільки регіт, відосіки, відпочинки та бухло. Наобирали.
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17.01.2022 11:15 Ответить
Напоминает фразы о мирных переговорах в Казахстане.
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17.01.2022 10:58 Ответить
Петро Порошенко не політичний лідер, він кримінальний злочинець.
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17.01.2022 11:01 Ответить
Доказывать будут суды и прокуратора с рейтингом в 1 процент доверия.
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17.01.2022 11:02 Ответить
В спам бота,местами слова хоть меняй в предложении тупая свинособака
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17.01.2022 11:03 Ответить
"П.О.Порошенко звинувачується держзраді Російської Федерації!"
- Панове! Ви в Українському суді!
- Зараз підредактуємо!
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17.01.2022 11:14 Ответить
сьгодняшні "політичніпідери"
вже обєднались біля
Бєні
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17.01.2022 11:01 Ответить
В Украине нет разногласий между украинскими политическими лидерами.
Когда посол называет дырявого фсбшного наркомана "политическим лидером", это говорит либо об очень низком уровне дипломатии, либо они уже планируют нарику политическое убежище предоставить на основании того, что он на ворованые деньги у них там в UK недвижимости прикупил.
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17.01.2022 11:10 Ответить
Так би й було,якби обрані до верхівки влади не працювали ПРОТИ України та її народу!
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17.01.2022 11:11 Ответить
Что-то подобное европейские посльі уже говорили , когда Саакашвили травили и гнали из Украиньі по приказу Порошенко . А он всего лишь боролся с коррупцией...
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17.01.2022 11:13 Ответить
Твоя зекрыса вообще саака Грузии выдала-прям на нары,за что их премьер зекрысу благодарил,зесрань)
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17.01.2022 11:27 Ответить
"Идите н@х#р со своими призывами и со своими баснями по поводу того, что мы должны соблюдать единство перед лицом агрессии [президента РФ Владимира] Путина. Если бы Порошенко был настоящим патриотом, он бы сейчас не возвращался в Украину.)) --
--шеф-редактор "Хвыли", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. .
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17.01.2022 11:17 Ответить
ну, тєпєрь понятно, раді чьєво будущєво неплохо кормится тот тіпа інстітут..?
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17.01.2022 11:19 Ответить
Так это была мечта буквально всех шавок в Украине -Порох для них всех глыба на пути к президентству их чмошников)
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17.01.2022 11:30 Ответить
Де там пані посолька побачила політичних лідерів України?
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17.01.2022 11:20 Ответить
гриша, мухосранском занимайся
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17.01.2022 11:27 Ответить
а беня в курсе? клоуна, временно являющимся президентом моей страны, можно не спрашивать.
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17.01.2022 11:27 Ответить
согласен с послом . лидерам нужно объединяться . а вот как с клоунами ( которые у власти ) быть ? им с кем объединяться ?
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17.01.2022 11:30 Ответить
госпожа Посол! с КЕМ "объединяться"? с кумом путина медведчуком и его партнером и подельником порошенкой???
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17.01.2022 11:36 Ответить
дуняша, ты про клоуна четырежды уклониста с женой сдававшей передвижение украинских войск, забыла
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17.01.2022 11:42 Ответить
Цензор- зборище порохоботів
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17.01.2022 11:59 Ответить
сам вигадав, чи методичка підказала?
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17.01.2022 13:36 Ответить
я що, казав, що ти - не гебня?
нашо ти мені всю свою гебняву історію вивалив?
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17.01.2022 13:52 Ответить
щось не дуже довго тобі вдалося чьоткого пацанчіка в собі переховувати
жгі, гебнявий!
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17.01.2022 14:06 Ответить
все життя я клав на гебнявих
і ти не виключення
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17.01.2022 14:12 Ответить
в табло отримаєш ти, кацапе
ця країна не для кацапні
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17.01.2022 14:13 Ответить
Іван Дурко
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17.01.2022 15:26 Ответить
бубочка краще знає, коли вчиняти внутрішні чвари, він же нє лох какой-то!
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17.01.2022 13:33 Ответить
люблю, коли в кацапської гебні підгоряє)))
ето - пєстня!
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17.01.2022 14:15 Ответить
 
 