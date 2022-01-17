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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины", - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев намерен обсудить обновление двусторонних отношений и укрепление потенциала Украины.

Об этом говорится в ее заявлении в преддверии поездки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство, мы не только продолжаем выполнять свои обязательства – сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений является хорошим поводом для обновления. Для меня это прежде всего означает укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинской энергетики, развитии рынка зеленого водорода и предложении поддержки киберзащиты", - заявила Бербок, который приедет в Киев 17 января.

Глава МИД Германии 18 января отправится в Москву и планирует там обсудить "длинный список конфликтных вопросов".

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"Как новое федеральное правительство мы хотим основательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более темную тень на возможности сотрудничества, что принесло бы пользу людям наших двух стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все хуже в России", - сказала Бербок.

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визит (3088) Германия (6978) россия (95652) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+7
Хватит заниматься говорильней ,поставки оружия и денег в Украину должны идти нескончаемым потоком .
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17.01.2022 10:46
+2
"Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок "- це пісєц.
Анна+лена, а прізвище: Baer- ведмідь, бок- козел!
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17.01.2022 10:58
+2
Статья из немецкой Bild:

Анналена Баербок отправляется в медвежью берлогу"

У нового министра иностранных дел ФРГ деликатная миссия - через всего лишь два месяца после вступления в должность.

В понедельник министр иностранных дел Анналена Баербок (41, Зеленые) отправляется в Киев. Вечером она продолжит путь в Москву - в медвежью берлогу на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым (71).

Лаврова опасаются на дипломатической сцене. В 2019 году он вступил в открытый обмен ударами с предшественником Баербок Хайко Маасом (55, СДПГ), а в прошлом году демонстративно унизил посланника ЕС по иностранным делам Хосепа Борреля (74).

Может ли новичок Бэрбок сравниться с ветераном Лавровым (он в должности уже почти 20 лет)?

Никогда еще страх перед большой войной с Россией не был так высок в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко (50) в интервью BILD: "Украина возлагает большие надежды на Анналену Баербок. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить российское вторжение. Нам нужно оборонительное оружие и жесткие санкционные угрозы на случай нападения".

Но у Баербок есть проблема: ее партнер по коалиции, СДПГ. Ведущие социал-демократы торпедируют единую линию федерального правительства против Путина, хотят придерживаться газопровода "Северный поток 2" даже в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Поэтому Йенс Плётнер, советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца (СДПГ) (друга Шредера), будет сопровождать Баербок в поездке Киев-Москва.
(т.е. она что то вроде балабола Кулебы. за которого всё решает Ермак)
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17.01.2022 11:33
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Хватит заниматься говорильней ,поставки оружия и денег в Украину должны идти нескончаемым потоком .
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17.01.2022 10:46 Ответить
мммммм....
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17.01.2022 10:53 Ответить
Зброя головне. Гроші то таке. Все одно зброю за них купувати....
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17.01.2022 12:42 Ответить
Очевидно, что Россия - это угроза миру, угроза мировой безопасности, то есть нынешние российские правители являются таковыми. Причины этого глубокие, исторические. Уже давно сложилась такая традиция, что в России в основном к власти приходят различные подлецы, агрессивные, лживые, хамоватые типы, но при этом крайне завистливые из-за завышенной самооценки, и поэтому приторно, по-петушачьи хвастливые. Причём ведут себя по-крысячьи, скрытно гадят миру, а когда их прищучивают, отскакивают с визгливыми криками в свою нору - якобы "ничего не было", особенно сейчас это часто происходит.
Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
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17.01.2022 13:34 Ответить
Если смотреть глубже то сегодняшняя МоЦковия гораздо большую угрозу представляет сама для себя нежели для Мира .
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17.01.2022 13:40 Ответить
Ух ты какой!
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17.01.2022 15:17 Ответить
А чи так насправді?
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17.01.2022 10:47 Ответить
"Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок "- це пісєц.
Анна+лена, а прізвище: Baer- ведмідь, бок- козел!
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17.01.2022 10:58 Ответить
Статья из немецкой Bild:

Анналена Баербок отправляется в медвежью берлогу"

У нового министра иностранных дел ФРГ деликатная миссия - через всего лишь два месяца после вступления в должность.

В понедельник министр иностранных дел Анналена Баербок (41, Зеленые) отправляется в Киев. Вечером она продолжит путь в Москву - в медвежью берлогу на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым (71).

Лаврова опасаются на дипломатической сцене. В 2019 году он вступил в открытый обмен ударами с предшественником Баербок Хайко Маасом (55, СДПГ), а в прошлом году демонстративно унизил посланника ЕС по иностранным делам Хосепа Борреля (74).

Может ли новичок Бэрбок сравниться с ветераном Лавровым (он в должности уже почти 20 лет)?

Никогда еще страх перед большой войной с Россией не был так высок в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко (50) в интервью BILD: "Украина возлагает большие надежды на Анналену Баербок. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить российское вторжение. Нам нужно оборонительное оружие и жесткие санкционные угрозы на случай нападения".

Но у Баербок есть проблема: ее партнер по коалиции, СДПГ. Ведущие социал-демократы торпедируют единую линию федерального правительства против Путина, хотят придерживаться газопровода "Северный поток 2" даже в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Поэтому Йенс Плётнер, советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца (СДПГ) (друга Шредера), будет сопровождать Баербок в поездке Киев-Москва.
(т.е. она что то вроде балабола Кулебы. за которого всё решает Ермак)
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17.01.2022 11:33 Ответить
Думаю , ні старий кінь багато курить і тому у нього вісяк. Так що її "майстерність" може виявитись тільки в мінНєті!
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17.01.2022 12:39 Ответить
Врете вы тйотя. Врете .
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17.01.2022 11:37 Ответить
Да ладно, а завтра в Москве вы не будете на переговорах говорить об Украине?
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17.01.2022 11:41 Ответить
Давно пора переходить от переговоров к реальной поддержке.
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17.01.2022 12:55 Ответить
Та справа не у Бербок-а Зелені Йолопи також не ведуть з ****** ніяких перемовин?
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17.01.2022 17:40 Ответить
"Ми не ведемо перемовини про Україну в обхід України", - глава МЗС Німеччини а північний потік 2 теж з Украіною домовлялись.
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17.01.2022 19:35 Ответить
Как-то "не верю".
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17.01.2022 19:59 Ответить
ана+лена=падруга нев**бена
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17.01.2022 20:12 Ответить
Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
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18.01.2022 09:45 Ответить
 
 