"Мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины", - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев намерен обсудить обновление двусторонних отношений и укрепление потенциала Украины.

Об этом говорится в ее заявлении в преддверии поездки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство, мы не только продолжаем выполнять свои обязательства – сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений является хорошим поводом для обновления. Для меня это прежде всего означает укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинской энергетики, развитии рынка зеленого водорода и предложении поддержки киберзащиты", - заявила Бербок, который приедет в Киев 17 января.

Глава МИД Германии 18 января отправится в Москву и планирует там обсудить "длинный список конфликтных вопросов".

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"Как новое федеральное правительство мы хотим основательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более темную тень на возможности сотрудничества, что принесло бы пользу людям наших двух стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все хуже в России", - сказала Бербок.