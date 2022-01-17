За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 7 человек, выявлено 510 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 510 больных коронавирусом. 7 человек скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"510 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8371 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 345 256", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 293 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и 194 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также 12 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Среди умерших: 4 женщины от 64 до 89 лет и 3 мужчины от 75 до 84 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом и 46 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 615 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 327 265 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 265, в Днепровском - 54 и в Деснянском районе - 53 случая", - отметил Кличко.