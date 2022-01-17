Около 40% новых случаев заболевания COVID-19 на Харьковщине приходится на "Омикрон", - ОГА
В Харьковской области снова наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19, примерно 40% новых случаев вызваны штаммом "Омикрон".
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"14 января было направлено 30 проб в Киев и уже мы имеем результаты. Сейчас примерно 40% (случаев заболевания – ред.) – это уже штамм "Омикрон", – сказал Хаустов на аппаратном совещании в ОГА в понедельник.
Он еще раз напомнил о необходимости вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.
По словам Хаустова, в ближайшее время для работников первичного уровня здравоохранения проведут занятия по особенностям оказания помощи больным, заразившимся новым штаммом, и по постковидным состояниям.
"С сегодняшнего дня совместно с Министерством здравоохранения и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первички... по особенностям предоставления помощи больным COVID-19 с новым штаммом. Они продлятся примерно неделю. Затем после этого будут еще отдельные учения по постковидным состояниям", – сказал Хаустов.
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