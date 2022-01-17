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Новости Коронавирус и карантин
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Около 40% новых случаев заболевания COVID-19 на Харьковщине приходится на "Омикрон", - ОГА

Около 40% новых случаев заболевания COVID-19 на Харьковщине приходится на

В Харьковской области снова наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19, примерно 40% новых случаев вызваны штаммом "Омикрон".

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"14 января было направлено 30 проб в Киев и уже мы имеем результаты. Сейчас примерно 40% (случаев заболевания – ред.) – это уже штамм "Омикрон", – сказал Хаустов на аппаратном совещании в ОГА в понедельник.

Он еще раз напомнил о необходимости вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

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По словам Хаустова, в ближайшее время для работников первичного уровня здравоохранения проведут занятия по особенностям оказания помощи больным, заразившимся новым штаммом, и по постковидным состояниям.

"С сегодняшнего дня совместно с Министерством здравоохранения и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первички... по особенностям предоставления помощи больным COVID-19 с новым штаммом. Они продлятся примерно неделю. Затем после этого будут еще отдельные учения по постковидным состояниям", – сказал Хаустов.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели

Харьковщина (5577) коронавирус (17042)


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- Ну ага, а еще поциент поел селедки
- Ну это жесть
- Так с топором закусил, вон он
- Ну да, извините, а то я не вижу топор в башке поциента
("чокаются", выпивают)
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17.01.2022 11:56 Ответить
Эксперты ВОЗ: Бустерные дозы не являются жизнеспособной стратегией борьбы с COVID-19. Нужны новые вакцины
https://guardian.ng/news/repeated-covid-boosters-not-a-viable-strategy-who/
https://londondaily.com/who-experts-criticize-repeated-booster-strategy
Альберт Бурла, директор "Pfizer" - ляпнул что то не то.
https://cont.ws/@slavikapple/2180319
Европейские регуляторы предупреждают об опасностях частых ковид-бустеров, связанных с рисками для иммунной системы.
https://cont.ws/@slavikapple/2180307
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17.01.2022 13:35 Ответить
Цифры тупо с потолка... Можно подумать, что у каждого больного прямо идентифицируют конкретный штамм! Возможно, где-то такое и есть и то сомнительно, но уж точно не у нас...
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17.01.2022 15:29 Ответить
Мы знаем. Когда слугам народа нужно было разлететься на каникулы,эпидемия прекратилась, даже если с явными симптомами люди обращались к семейным врачам. Сейчас, новая вводная. Любой чих рассматривать как ковид, так как вакцины ПФАЙЗЕР закуплены до 2024 года.
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17.01.2022 17:19 Ответить
 
 