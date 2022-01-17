Около 40% новых случаев заболевания COVID-19 на Харьковщине приходится на "Омикрон", - ОГА

В Харьковской области снова наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19, примерно 40% новых случаев вызваны штаммом "Омикрон".

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"14 января было направлено 30 проб в Киев и уже мы имеем результаты. Сейчас примерно 40% (случаев заболевания – ред.) – это уже штамм "Омикрон", – сказал Хаустов на аппаратном совещании в ОГА в понедельник.

Он еще раз напомнил о необходимости вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко второй раз заболел коронавирусом

По словам Хаустова, в ближайшее время для работников первичного уровня здравоохранения проведут занятия по особенностям оказания помощи больным, заразившимся новым штаммом, и по постковидным состояниям.

"С сегодняшнего дня совместно с Министерством здравоохранения и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первички... по особенностям предоставления помощи больным COVID-19 с новым штаммом. Они продлятся примерно неделю. Затем после этого будут еще отдельные учения по постковидным состояниям", – сказал Хаустов.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксировано 5 072 новых случаев заражения, 2 520 человек выздоровели