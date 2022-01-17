В Кремле отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО на своей территории: "Это доказательство того, что нагнетает не РФ"
Просьба Эстонии усилить присутствие НАТО на ее территории и активность Швеции говорит о том, что именно Запад, а не Россия нагнетают напряженность в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спикер президента Дмитрий Песков.
Канцлер Минобороны Эстонии 17 января заявил о готовности принять около 5000 военнослужащих альянса.
"По просьбе Эстонии и так далее о размещении дополнительных контингентов у себя на территории - это как раз и является доказательством обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - сказал Песков.
16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризисную ситуацию у границы с Украиной вызвала Россия, и именно ей нужно начать деэскалацию.
Напомним, что ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране.
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Эсты - они таакиие.
Белая горячка.... подобный бред напоминает мне ОП и слуг УРОДА с бубочкой... Они такую же муть несут обдолбанную.
Вспоминается анекдот про зону:
- Сбор на обед состоится возле южных ворот
Все зеки ломанулись к южным воротам
- Внимание, южные ворота на ремонте. Сбор на обед состоится возле северных ворот
Все зеки ломанулись на противоположный конец лагеря
- Внимание, северные ворота далеко, поэтому сбор на обед состоится возле западных ворот
Все зеки кинулись искать где эти ******* западные ворота.
- Внимание, за беготню по лагерю обед отменяется!
Жаль что Монголия не в НАТО
и он коньки отбросит.