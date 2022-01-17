В Кремле отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО на своей территории: "Это доказательство того, что нагнетает не РФ"

Просьба Эстонии усилить присутствие НАТО на ее территории и активность Швеции говорит о том, что именно Запад, а не Россия нагнетают напряженность в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спикер президента Дмитрий Песков.

Канцлер Минобороны Эстонии 17 января заявил о готовности принять около 5000 военнослужащих альянса.

"По просьбе Эстонии и так далее о размещении дополнительных контингентов у себя на территории - это как раз и является доказательством обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - сказал Песков.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризисную ситуацию у границы с Украиной вызвала Россия, и именно ей нужно начать деэскалацию.

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Напомним, что ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране.