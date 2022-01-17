Завод одноклассницы Зеленского, жены "слуги народа" Завитневича, стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков "КрАЗа". ФОТО

"Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ-63221. Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич, ныне его доля в компании принадлежит супруге Натальи Завитневич. Александр Завитневич знаком с Владимиром Зеленским с 90-х годов. Его жена Наталья была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это однокласники Наташа и Вова. После школы они вместе играли в КВН. Потом она вышла замуж за другого, за Сашу. С Вовой ладили, душа в душу, хоть Саша был больше по военным железякам, а Вовка по творческой химии. И когда Вова стал президентом – Сашу назначили главным нардепом по оборонным железякам. И он такой: "АвтоКрАЗ делает го*но!" А "АвтоКрАЗ" такой послушал критику – и начал использовать для своих грузовиков железяки, которые делает... завод Наташи. Реально. "Слуга народа" переписал свой завод по производству оборонных железяк на бывшую одноклассницу президента. И продукция завода оказалась востребованной на заводе, который получил огромный заказ на грузовики для Пентагона", - рассказал журналист.

"На военных грузовиках "КрАЗ" начал зарабатывать завод главы оборонного комитета ВР от "Слуги народа", – пишут Наші гроші.

"Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ-63221. Об этом в программе "Security talks" рассказал начальник экспериментального цеха ЧАО "АвтоКрАЗ" Валентин Овдиенко, сообщает "Милитарный".

Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич. В настоящее время он возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке. А его доля в компании принадлежит супруге Натальи Завитневич. Другим совладельцем завода является Георгий Козенко из Кривого Рога, десять лет назад он являлся директором "АрселорМиттал Кривой Рог".

Какую часть стоимости "КрАЗа" составляет литье от завода Завитневича, пока неизвестно.

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"Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства [АвтоКрАЗ], литейную продукцию мы получаем: часть из Харькова, часть из Смелы для производства именно тяжелых узлов. Автомобиль 63221 находится в процессе сборки. Оригинальность этого автомобиля в том, что на нем применен двигатель Cummins, вся тормозная система Полтавского автоагрегатного завода (принадлежит самому "АвтоКрАЗу". – Ред.), вся система охлаждения от Сумского авторемонтного завода (принадлежит сумчанину Владимиру Нилову. - Ред.)", – отметил начальник экспериментального цеха "АвтоКрАЗа".

В 2021 году КрАЗ провалил заказы Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины. За это Завитневич критиковал завод.





Цех сборки машин на АвтоКрАЗе. Автомобильное шасси КрАЗ-63221 – высокой проходимости, предназначенное для монтажа вооружения и военной техники, установок специального и промышленного назначения, а также буксировки прицепа всеми видами дорог, по бездорожью и по любой местности.

"Однако после той критики на заводе "АвтоКрАЗ" заявили о портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков. В него входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта. И теперь стало известно о причастности завода Завитневича к будущим доходам "АвтоКрАЗа" , – пишет издание.

Александр Завитневич знаком с Владимиром Зеленским с 90-х годов. Его жена Наталья, владеющая "Смелянским заводом", была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН. Об этом нардеп рассказал в интервью BBC News Украина.

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Одноклассники Владимир Зеленский и Наталья Завитневич.

На вопрос журналистов ВВС не боится ли Завитневич обвинений в лоббировании интересов "Смелянского литейного завода", нардеп ответил: "Все будет происходить на электронных площадках Prozorro. Поэтому все предприятия будут в конкурентной среде".

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ"контролирует миллиардер Константин Жеваго, находящийся в розыске по уголовному делу по банкротству банка "Финансы и кредит". Жеваго живет в Дубае и связанные с ним компании через суд взыскивают с "АвтоКрАЗа" долги на 6 млрд грн.