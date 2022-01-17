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Завод одноклассницы Зеленского, жены "слуги народа" Завитневича, стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков "КрАЗа". ФОТО

"Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ-63221. Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич, ныне его доля в компании принадлежит супруге Натальи Завитневич. Александр Завитневич знаком с Владимиром Зеленским с 90-х годов. Его жена Наталья была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это однокласники Наташа и Вова. После школы они вместе играли в КВН. Потом она вышла замуж за другого, за Сашу. С Вовой ладили, душа в душу, хоть Саша был больше по военным железякам, а Вовка по творческой химии. И когда Вова стал президентом – Сашу назначили главным нардепом по оборонным железякам. И он такой: "АвтоКрАЗ делает го*но!" А "АвтоКрАЗ" такой послушал критику – и начал использовать для своих грузовиков железяки, которые делает... завод Наташи. Реально. "Слуга народа" переписал свой завод по производству оборонных железяк на бывшую одноклассницу президента. И продукция завода оказалась востребованной на заводе, который получил огромный заказ на грузовики для Пентагона", - рассказал журналист.

"На военных грузовиках "КрАЗ" начал зарабатывать завод главы оборонного комитета ВР от "Слуги народа", – пишут Наші гроші.

"Смелянский литейный завод" стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗ-63221. Об этом в программе "Security talks" рассказал начальник экспериментального цеха ЧАО "АвтоКрАЗ" Валентин Овдиенко, сообщает "Милитарный".

Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич. В настоящее время он возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке. А его доля в компании принадлежит супруге Натальи Завитневич. Другим совладельцем завода является Георгий Козенко из Кривого Рога, десять лет назад он являлся директором "АрселорМиттал Кривой Рог".

Какую часть стоимости "КрАЗа" составляет литье от завода Завитневича, пока неизвестно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы". ВИДЕО

"Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства [АвтоКрАЗ], литейную продукцию мы получаем: часть из Харькова, часть из Смелы для производства именно тяжелых узлов. Автомобиль 63221 находится в процессе сборки. Оригинальность этого автомобиля в том, что на нем применен двигатель Cummins, вся тормозная система Полтавского автоагрегатного завода (принадлежит самому "АвтоКрАЗу". – Ред.), вся система охлаждения от Сумского авторемонтного завода (принадлежит сумчанину Владимиру Нилову. - Ред.)", – отметил начальник экспериментального цеха "АвтоКрАЗа".

В 2021 году КрАЗ провалил заказы Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины. За это Завитневич критиковал завод.

Завод одноклассницы Зеленского, жены слуги народа Завитневича, стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗа 01
Завод одноклассницы Зеленского, жены слуги народа Завитневича, стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗа 02

Цех сборки машин на АвтоКрАЗе. Автомобильное шасси КрАЗ-63221 – высокой проходимости, предназначенное для монтажа вооружения и военной техники, установок специального и промышленного назначения, а также буксировки прицепа всеми видами дорог, по бездорожью и по любой местности.

"Однако после той критики на заводе "АвтоКрАЗ" заявили о портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков. В него входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта. И теперь стало известно о причастности завода Завитневича к будущим доходам "АвтоКрАЗа" , – пишет издание.

Александр Завитневич знаком с Владимиром Зеленским с 90-х годов. Его жена Наталья, владеющая "Смелянским заводом", была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН. Об этом нардеп рассказал в интервью BBC News Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Братство квартала": около 30 человек, связанных с семьей Зеленских и "Кварталом 95", назначены на высокие должности и стремительно развивают карьеры. ВИДЕО

Завод одноклассницы Зеленского, жены слуги народа Завитневича, стал поставщиком запчастей для обновленных грузовиков КрАЗа 03

Одноклассники Владимир Зеленский и Наталья Завитневич.

На вопрос журналистов ВВС не боится ли Завитневич обвинений в лоббировании интересов "Смелянского литейного завода", нардеп ответил: "Все будет происходить на электронных площадках Prozorro. Поэтому все предприятия будут в конкурентной среде".

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ"контролирует миллиардер Константин Жеваго, находящийся в розыске по уголовному делу по банкротству банка "Финансы и кредит". Жеваго живет в Дубае и связанные с ним компании через суд взыскивают с "АвтоКрАЗа" долги на 6 млрд грн.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) кумовство (35) АвтоКрАЗ (11) Юрий Николов (96) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+66
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17.01.2022 12:19
+49
Всьому свій час
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17.01.2022 12:44
+47
Не волнуйся, там еще штук 30 одноклассников есть. Потом дойдет до белорусов.
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17.01.2022 12:21
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Правила форума Совет форумчан
а что лучше у рассиян или белорусов заказівать?
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17.01.2022 12:15 Ответить
Не волнуйся, там еще штук 30 одноклассников есть. Потом дойдет до белорусов.
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17.01.2022 12:21 Ответить
Всьому свій час
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17.01.2022 12:44 Ответить
Звісно, у них краще електроенергію купувати, а запчастини у типа слуг народу.
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17.01.2022 12:22 Ответить
а у кого мыгаз покупаем всю дорогу?
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18.01.2022 06:07 Ответить
"всю дорогу" .... кацапе, не светись тут. Не твое собачье дело.
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19.01.2022 16:07 Ответить
это твоя мамаша собакабкоторая тебя в вонючей канаве высрала по пьяни. за базаром следи,поцреот диванный
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20.01.2022 11:10 Ответить
А ведь у нас было производство своих надежный именно боевых машин, и намного дешевле

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»

https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
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17.01.2022 12:23 Ответить
Лучше - проводить честные тендеры! Под дурочка косишь?
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17.01.2022 12:29 Ответить
А шо, есть только два варианта: Брать у "россиян, белорусов" или коррупционное "брать у своих"?
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17.01.2022 12:44 Ответить
у КрАЗу є свій ливарний цех достатньої потужності і нема реальної потреби замовляти литво на стороні
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17.01.2022 15:14 Ответить
Да пусть хоть черт лысый будет в совладельцах завода - лишь бы продукция была надежной.
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17.01.2022 12:16 Ответить
І дійсно. Какая разніца...
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17.01.2022 12:18 Ответить
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17.01.2022 12:19 Ответить
Рабинович, Кива, Путин сойдут? Целый полк лысых чертей.
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17.01.2022 12:22 Ответить
Я еще говорил про надежность продукции.
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17.01.2022 12:25 Ответить
Путин гарантирует надежность... А вообще да. Речь идет об оборонной промышленности и было бы недурно убрать оттуда все, что касается непотизма, кумовства и иже с ними. Потому как в таких условиях качество гарантированно будет низким. Кроме этого, в статье про надежность продукции не сказано ни слова. речь о другом: о повальном кумовстве и коррупции, а не о качестве.
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17.01.2022 12:35 Ответить
Судя по ответам, требуется уточнение: патриотизм владельца есть необходимое условие надежности.
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17.01.2022 12:28 Ответить
Наразі необхідна умова - близькість до ЗЕ.
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17.01.2022 13:05 Ответить
Та зелёные упыри нормально прибарахлятся, внукам хватит, чем они и успешно занимаются, просто грабят, как и бородатая бабушка
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17.01.2022 12:17 Ответить
Внезапно...
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17.01.2022 12:17 Ответить
Кумовство подолано.
DONE.
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17.01.2022 12:17 Ответить
Так воно було подолано ще за попередньої влади. "Янелох" тільки традиційно підхопив "досягнення".
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17.01.2022 12:26 Ответить
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17.01.2022 12:33 Ответить
Вот всем кто хочет знать что такое быть олигархом - вот это вот и значит. Когда ты обогащаешься за счет админ ресурса.
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17.01.2022 12:17 Ответить
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17.01.2022 12:17 Ответить
скупой платит дважды, дурак трижды, лох всегда!
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17.01.2022 22:58 Ответить
Ето другоє.
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17.01.2022 12:17 Ответить
Ви не розумієте, це простий збіг.
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17.01.2022 12:18 Ответить
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17.01.2022 12:18 Ответить
А ви помітили, що весь бізнес захоплюють кварталівці ?
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17.01.2022 12:19 Ответить
Как в России, где все друзья Путина миллиардеры, но Путин победил семибоярщину в виде Гусинского, Ходорковского, Березовского и прочих. Хотя в нашем случае не исключено что они просто подставные лица Коломойского или кого еще.
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17.01.2022 12:20 Ответить
Здається, що ми торуємо той самий шлях.
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17.01.2022 12:22 Ответить
Ирония в том, что те кто там против злых олигархов не видят, что олигархия это на самом деле то что творит Путин, Зеленский в том числе. Они такие же олигархи. Хотя не исключаю, что это не Зеленский, но суть не меняется. Это олигархическое правление. Власть конвертуется в бизнес.
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17.01.2022 12:28 Ответить
невигадуй, порошенко теж забирав бізнес під себе
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17.01.2022 12:55 Ответить
пруфы в ситудию!!!! Какой бизнес забрал Порох под себя?
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17.01.2022 13:52 Ответить
Це складно не помітить.
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17.01.2022 13:12 Ответить
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17.01.2022 12:20 Ответить
Зато кум Порошенка бла-бла-бла....
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17.01.2022 12:20 Ответить
Згадую югіка генпрокурором.Славні були часи!Скільки ригів пересаджав!
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17.01.2022 12:45 Ответить
Наживаються на війні...
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17.01.2022 12:20 Ответить
Странно, а почему не родственники Свинарчука ими Януковича, или Кучмы?

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17.01.2022 12:23 Ответить
Тому що в Зе є свої родичі, це ж ясно. Свинарчуки, Кучми т.і. йдуть відповідно на х--уй
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17.01.2022 12:48 Ответить
А ты за кого? Или ты протывсих, из-за которых президентом стал Янукович, "ушёл" Крым и пришла война?

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17.01.2022 13:02 Ответить
І всі прізвища на вич..ич..та ам. ерг і.т.д., а дурні 73 вірять!
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17.01.2022 12:27 Ответить
**, ти та воно ще зі школи передякане було!
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17.01.2022 12:28 Ответить
А вы на что рассчитывали? Каждый подтягивает своих корешей и родственников к себе поближе. Петька тоже был у корыта своих в том числе по рыговской партии попристраивал. Тут куда не плюнь везде чьи то родственники. Поетому стараюсь покупать импортную технику
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17.01.2022 12:42 Ответить
дуня, где ты тут про петю вычитала? отравление клоунским анусным ядом?
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17.01.2022 12:51 Ответить
падумаєш...будто ваш барига лучше бил
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17.01.2022 12:43 Ответить
о проплата пішла))))
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17.01.2022 12:54 Ответить
Порадуемся же за этих достойных людей, таварищи.
Ну ничего, вот зайдет сівій кріголам в украинскую гавань. И наведет порядки. Свои. Со своими друганами.
Ляять, как же это всё заколдэбасило. Сколько у них глоток? И сколько жёпп, чтобы высрать все захаванные деньги?
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17.01.2022 12:54 Ответить
Одноклассники Владимир Зеленский и Наталья Завитневич.
(а хто из них хто? )))) не ну не может найсветлейший носить бусики? )))))
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17.01.2022 12:57 Ответить
Самый мелкий заморыш урод - не ошибётесь.
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17.01.2022 13:10 Ответить
а у них там были не пархатые, или кривойрог это мини*израиль?
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17.01.2022 15:32 Ответить
гівно до гівна тянеться, тому в принипі в кожному місті, ще з часів СССР є дитсадок школа та секції де в основному йудеї! Це Вам не Українці, що і один у полі вонїн, а люди які малими групами чи поодинці не здатьні абсолютно ні на що, бояузливі, жадібні, слабі та в свой більшості не далекі люди, тому не бачу нічого дивного!
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17.01.2022 17:05 Ответить
..і чому це плюгаве жиденя його одноклассники не придушили ще тоді...? Воно ж гівном було з дитинства....
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17.01.2022 17:32 Ответить
може не хотіли бруднитися?
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17.01.2022 17:34 Ответить
..не сперечаюсь... Але гидоту і сцикливе щеня ..що на світлині .. ні з чим не переплутати. Воно мразотою було.. мразотю є... і мразотою залишиться..!! Навіть коли здохне!
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17.01.2022 17:38 Ответить
Никакого кумовства всё-прозоро!
теперь и свинарчуки не кажутся абсолютными злодеями.....
единственный + который замыкает украинское общество на все эти минуса это смена раз в пять лет власти.....
а вот селекция кандидатов это уже совсем другая история...
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17.01.2022 12:57 Ответить
Ну чему тут удивляться? Зебанутые сделали это вместе - кушать подано...
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17.01.2022 13:01 Ответить
"Ви нє панімаєтє, ета другоє!"
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17.01.2022 13:01 Ответить
Хоч якась користь є - "АвтоКрАЗ" загрузили на повну.
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17.01.2022 13:02 Ответить
Не даром Корявченков на великому крадівництві стал уже долларовым миллионером и строит себе уже 3-ий дворец - покращення уже пришло
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17.01.2022 13:03 Ответить
Они долбанутые?! Зачем? Гроб 2×2 как у богатого таки бедного ....
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17.01.2022 23:00 Ответить
Та не. Так не піде. Значить все пристроєні, Юзіку - карьер, Безуглій - видавництво підручників для учнів, Юрчену - собачатні, Яременку - проституток і порнохаб, а однокласники значить должні смоктати те чим Бубочка грав на піаніно?
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17.01.2022 13:09 Ответить
Школьное фото клоуна - жесть. Какой же он уродец.
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17.01.2022 13:09 Ответить
Типовий єврейський поцик. Нічого особливого
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17.01.2022 20:34 Ответить
Не заважайте 44-річним детЯМ боротися з корупціє і "кумівством".
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17.01.2022 13:18 Ответить
Да причем здесь "будто ваш барига лучше бил". Меня лично никто не может упрекнуть за теплые чувства к парАшенко, всегда его поливал, к нему вопросов масса. Только главное в другом, товаризчи безмозглые зенелохи! Оманский осел бил себя в грудь, изрыгал ртом понос, что оно всем отличается от пАрашенка, даже физически. С физическими различиями, учитывая псизическое расстройство, и быдловатость зели, спорить сложно, а вот, что касается кумовства, кортежей и коррупции и торговли на крови8, так тут осел оманский ничем не хуже будет. Знаете почему зелю так колбасит? Потому, что даже он, своими малорсскими мозгами, понимает, на фоне "плохого" парашенка, он просто никчемное, жалкое, обиженное дерьмо.
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17.01.2022 13:21 Ответить
Новые ГОП лица ...
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17.01.2022 13:31 Ответить
Чем больше читаю про этих пауков в банке - тем больше хочется быть с Богом!
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17.01.2022 13:45 Ответить
З яких це пір українські підприємства виробляють продукцію для Пентагона?!смішно
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17.01.2022 13:51 Ответить
и шо? в чем "криминал"??
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17.01.2022 13:58 Ответить















******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1483031158631931905 1 ч



Як вам "країна у смартфоні? "ДОДАТОК ДІЯ СТАНЕ ПЛАТНИМ Тарифи будуть виглядати таким чином: підключення абонента до системи обійдеться у 2 500 грн; підключити до системи ще одного абонентського вузла 2 000 грн; щомісячне підключення до системи - 600 грн; разовий вхід - 0,10 грн.
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17.01.2022 14:24 Ответить
З миру по нитці- голому сорочка...
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17.01.2022 14:25 Ответить
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17.01.2022 14:26 Ответить
.. пацюк просто почав відчувати..що скоро його будут гасити... і не тільки по пиці. Тому пацюк вже почав шукати шляхи..щоб сховатися. Вчергове продати ..його майбутне!!)))
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17.01.2022 17:36 Ответить
... чего ругаетесь... на фото еще не все трудоустроены у корыта, не все... есть еще над чем работать.
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17.01.2022 14:31 Ответить
Смела поставляет железяки на краз уже лет 15. Опять зрада.
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17.01.2022 14:55 Ответить
заводові тільки 14 років - і судячи з гугльмапу в Смілі на Київській,22 це просто якийсь сарай
https://www.google.com/maps/@49.227283,31.8739053,3a,75y,312.58h,78.07t/data=!3m10!1e1!3m8!1sm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dm_5akJhuM-1IGlbO3EzXzg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D330.4762%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37 22 Київська вулиця - Карти Google
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17.01.2022 15:40 Ответить
Совладельцем ООО "Смелянский литейный завод" до избрания народным депутатом от "Слуги народа" в 2019 году был Александр Завитневич. В настоящее время он возглавляет парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке. Источник:
ГОРЕ КРАЇНІ ЯК ЩО ІЇ СПЕЦСЛУЖБИ ПОЧИНАЮТЬ ОЧОЛЮВАТИ КЛОУНИ І ДІРЯВІ З ШОУ БІЗНЕСУ
Дякую вам Зебіли за ващі захоплення Зе клоуном.
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17.01.2022 15:12 Ответить
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17.01.2022 15:14 Ответить
Цікаво, у Зелепуцького ще багато однокласників та жінчиних подруг залишилось? А то скоро в Україні вже роздавати нічого буде...
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17.01.2022 16:07 Ответить
так это не на крови, это совсем другое
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17.01.2022 16:24 Ответить
Сплошни вазелин нас окутає.
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17.01.2022 17:32 Ответить
Зеленський не крадій. Він просто бере зі своїх "улаштованих" однокласників та кварталівців ..... ВІДКАТИ. Ясно. Чи ні? Він бюджет не дерибанить. Вони за нього дерибанять. Так, він, Зеленський, не олігарх? Під жодну статтю його не підтягнуть. А друзі всі свої бізнеси на бабць переписали. Ось і виходить, що проти бабць треба гапроваджувати ..... санкції. А так не можна. Вони ж піАнсЄРКІ.
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17.01.2022 17:42 Ответить
Зелене ***-во в дії.
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17.01.2022 17:59 Ответить
а про саме головне в кразі директор якось по пройшов по-бістрячку. Мотор гуммінгс та коробка передач Аліссон це найкраще що є світі для тягачів. Це потужність та надійність. Траки -це Гумінгси. А що відлиють ці місцеві кулібіни, то це таке -це те саме, що на зулуса повісити буси, а квартальцям почистити носа. Всі проблеми (технічні) були від відсутності моторів та коробки. Рузге завжди страждає від відсутності моторів. Все що було ті є то репліканти старих моделей, Залишилось на АНи поставити Прати, автобуси зробити мерсовські і окей. А чи виливають там чугун з зеленуватим смердючим присмаком то це таке.
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17.01.2022 18:45 Ответить
Чтобы победить коррупцию - ее надо возглавить!
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17.01.2022 19:16 Ответить
Новые лица?😁
Дегинираты от ЗЕ команды.Твари.
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17.01.2022 20:00 Ответить
Ну от казали "молоді, недосвідчені, зете чесні прості хлопці прямо з народа". Фору вже дадуть і януковичам
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17.01.2022 20:25 Ответить
О, ще одна свінарчучка
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17.01.2022 21:37 Ответить
а шо это за пассажир в первом ряду слева ? Он смутно мне напоминает что то воздушное, неземное, неосязаемое. Совпадение? не думаю.
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17.01.2022 21:47 Ответить
Конкурс -конкуренція одноглазників
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18.01.2022 02:50 Ответить
Свинарчуки отдыхают
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20.01.2022 00:29 Ответить
 
 