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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль может использовать преследование Порошенко как удобное время для вторжения, - британский политолог Кузьо

Кремль может использовать преследование Порошенко как удобное время для вторжения, - британский политолог Кузьо

Россия может воспользоваться преследованиями Петра Порошенко и вторгнуться в Украину.

Об этом пишет британский и канадский политолог украинского происхождения, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы я был муртадом Путина в Кремле, я бы вторгся или начал что-то против Украины на этой неделе, когда Порошенко вернется, его арестуют, а украинские элиты будут воевать. Преследуя Порошенко по нелепым обвинениям, Зеленский подрывает безопасность Украины", - заявил Тарас Кузьо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация патовая. Надо быть готовыми к возможному вторжению РФ в Украину в ближайшие дни, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Зеленский Владимир (20474) Порошенко Петр (19606) путин владимир (31311) россия (95652) Кузьо Тарас (1)


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Топ комментарии
+29
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17.01.2022 12:55
+25
Бо єдиний, хто може очолити опір кацапам це Порох. Хтось зі сторони буде довго в'їжджати шо до чого, а Порох в курсі всього і має вагу в світі.
Тому задача Віслюка, як ************ посіпаки - усунути Пороха.
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17.01.2022 12:57
+21
Коксовый ублюдок разве думает об этом? Ему только Порох в штаны срёт постоянно
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17.01.2022 12:56
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17.01.2022 12:55 Ответить
Народний депутат Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що президент Володимир Зеленський хотів призначити йому адвоката.

Про це сказав журналістам під час перерви у Печерському районному суді міста Києва, повідомляє https://gazeta.ua/ Gazeta.ua

"З подивом ми дізналися, що Зеленський призначив мені безкоштовного адвоката", - заявив.

Порошенко розповів, що "людина виявилася порядною і сказав, що його, цього юриста збиралася влада використати в якості провокації".

"Вони не можуть згадати, де, коли і за яких обставин мені взагалі було повідомлено про підозру", - заявив.

Суд надав дві години для ознайомлення захисту з матеріалами справи.
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17.01.2022 13:04 Ответить
Большего бреда трудно и представить личный Враг Порошенко для Пути и он впишется откуда такие пьяные идеи и выбросы хватит мастурбировать вторгнется потому что провод- что нет никакого повода...если захочет....
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17.01.2022 13:10 Ответить
Сегодня на валютнторгах доллар и евро заметно подорожали, а российский рубль еще немного подешевел.
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17.01.2022 12:55 Ответить
до сраки це, європа купує і буде купувати газ за будь-якою ціною (в доларах і в євро), це вже перевірено.
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17.01.2022 12:59 Ответить
Коксовый ублюдок разве думает об этом? Ему только Порох в штаны срёт постоянно
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17.01.2022 12:56 Ответить
Платівка "Атопутіннападе"...Використовується ще 3 2014.
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17.01.2022 12:57 Ответить
Бо єдиний, хто може очолити опір кацапам це Порох. Хтось зі сторони буде довго в'їжджати шо до чого, а Порох в курсі всього і має вагу в світі.
Тому задача Віслюка, як ************ посіпаки - усунути Пороха.
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17.01.2022 12:57 Ответить
В нас сусідка кацапка тільки за зеленського, бо Порох це ворог.
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17.01.2022 12:59 Ответить
за зєлєнского всі, хто таємно мріє про сильну руку чи там... про кацапський чобіт.
Латентні совки.
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17.01.2022 13:00 Ответить
На ёлку её повесьте
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17.01.2022 13:12 Ответить
Надеюсь ты о постояльце бункера?
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17.01.2022 13:30 Ответить
И его тоже))
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17.01.2022 13:47 Ответить
Интересно а х...ло нападет если посадят или не посадят?
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17.01.2022 12:58 Ответить
Кузьо не авторитет, лиже дупу Потроху вже ...надцять років. Мабуть, на утриманні, грошей ніколи не буває забагато.
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17.01.2022 12:58 Ответить
А ви кому за гроші нализуєте ?
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17.01.2022 13:00 Ответить
*****
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17.01.2022 13:31 Ответить
замість того, щоб зміцнювати обороноздатність, віслюк розпочав судове шоу проти Порошенка.
І все він прекрасно розуміє, але меньшовартість його сутності перемагає здоровий глузд.
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17.01.2022 12:59 Ответить
це мєрзость (с)
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17.01.2022 13:01 Ответить
правда вона така
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17.01.2022 13:08 Ответить
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17.01.2022 13:09 Ответить
скульптура "вежливый беня" (со своим котом) )
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17.01.2022 13:09 Ответить
Много было вариантов возможных провокаций рашистов для вторжения в Украину. Где то там в лугандонии, что то взорвут или отравят. И практически не рассматривался вариант 1914 г. Запустивший Первую Мировую. Если спровоцируют и вспыхнет 3 Майдан а это прекрасный повод чтобы путлеровские миротворцы по отработаному сценарию двинутся на защиту своих соплеменников. И похоже судилище есть в кремлевском сценарии. Вот только вопрос что будет сделано чтобы всколыхуть страну?
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17.01.2022 13:00 Ответить
Во всех странах проводятся протесты. И у нас должны быть, но только мирные. Если во время мирного протеста появятся какие-то люди занявшиеся применением сили, то организаторы протестов должны четко отмежеваться от них.
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17.01.2022 13:08 Ответить
ХЛо спокойно может побомбить воронежъ, .. и найти визитку Яроша, .. это тоже вариант провокации дедушки кабаева, .. победившего половцев ..
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17.01.2022 13:21 Ответить
Поява в аеропорту і виступи в підтримку Порошенка нардепів від Голосу - приємна несподіванка. Гройсману і Клімкіну - ГАНЬБА!!!
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17.01.2022 13:03 Ответить
Клин на нем не сошелся. Раз взяли за жопу - значит нет у него сил. Те,что встречали его,погоду на фронте не сделают. Да и вообще туда не пойдут. Поэтому пусть рассматривают дело как этого требует порядок. Не виновен - и делу конец. Ну,а если...То закон для того.
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17.01.2022 13:04 Ответить
Тарас не понимает, что всё, что угодно может стать причиной для нападения. В крайнем случае, атакуют своих и обвинят в этом Украину. Остановить Путина сможет только сила
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17.01.2022 13:05 Ответить
При чому тут переслідування Порошенко ?? Поки що великих акцій протесту немає.
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17.01.2022 13:05 Ответить
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17.01.2022 13:06 Ответить
Зєлю іграют?
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17.01.2022 13:08 Ответить
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17.01.2022 13:06 Ответить
Причину для вторжения можно создать за секунду. Главное это решение Путина начать вторжение или масштабное или тактическое на определенном участке. Это может быть советско - финский вариант с якобы " обстрелом" российской территории, или нацистский вариант с "диверсией" поляков на немецкую территорию, или чеченский вариант " с терактами " по подрыву домов, или грузинский вариант " принуждение к миру" и защита собственных граждан, или азербайджано - карабахский вариант подставить под удар свой вертолет.. Да что угодно.. Ну уж точно не суд над Порошенко.. Но вот то что это событие отвлекает и полит. элиты , и власть и общество от главной на сейчас задачи, подготовке к отражению вероятной прямой полномасштабной агрессии Рф это точно. Да и смущает западных союзников, что тоже немаловажно.
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17.01.2022 13:06 Ответить
100 відсотків, можливо було би сказати 101%, це саме так...
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17.01.2022 13:11 Ответить
Странно. Меня судьба Порошенко совершенно не волнует.
Точнее волнует в разрезе, чтобы правосудие восторжествовало.
Виновен - пусть посадят. Невиновен - пусть выпустят. Деньги на адвокатов есть.
Что за истерика у простого люда вокруг беглого олигарха?
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17.01.2022 21:50 Ответить
Меня она тоже особо не волнуют. у нас эти " процессы" происходят с завидной частотой и главное без какого то результата. Поэтому я даже за этим не слежу. Больше волнует война, нагнетание обстановки, возможное масштабное или даже тактическое наступление противника, ковид и эпидемия, экономическая составляющая, цены в конце концов, падение уровня образования и медицины, тарифы и еще 41 пункт и только 42 пунктом идет Порошенко. Но дело не в этом. Дело в том что согласно нашим законам можно посадить любого, вот совершенно любого. потому что все в той или иной мере когда то переступали закон. А уж лица которые построили средний, и тем более большой бизнес, да и лицам пребывающим во власти ( начиная от поселкового до президентского) там и без суда ясно от "червонца и больше карячится" И все четко по закону. И чем больше бизнес, чем дольше во власти, чем более высокий срок прибывания во власти и бизнесе, и выше пост, тем срок больше.. И это факт, от которого ни куда не денешься. Одна беда, у нас начинают судебные дела только опираясь на политическую составляющую.. Только против оппонента, конкурента, противника. Ничего личного только бизнес. ( в данном случае политический) Т.е. врагам закон, друзьям понятия. А это превращает закон как таковой не в закон, а просто в оружие, которым пользуется исключительно власть ( не зависимо от ФИО олицетворения этой власти в тот или иной период) Все это прекрасно понимают. Поэтому и идет возмущение части общества. Можно посадить Порошенко по суду.. конечно же да, можно посадить Кравчука, Кучму, Ющенко, Тимошенко,Медведчука, Бойко, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Кличко, Ляшко, Ермака,... Зеленского в конце концов.. конечно же да. Как и миллионы других. Но почему то выбран для этой цели конкретно Порошенко и именно тогда когда рейтинги нынешней власти стали падать... При всем моем не очень то положительном отношении к нему, я прекрасно осознаю что это чистой воды политический заказ власти. А тут уж извини, подвинься. Закон один для всех одинаков. А если это не так, значит это уже не закон, а что то совершенно другое. ( но итог известен.. у нас ни кто из них сидеть не будет не попередники, ни попередники попередников не нынешние и последующие. Иначе у нас бы после каждой каденции власти 98% были бы "сидельцами"
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18.01.2022 13:50 Ответить

Зе-Чмо
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17.01.2022 13:07 Ответить
обнюханный ублюдок на гифке
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17.01.2022 13:11 Ответить
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17.01.2022 13:15 Ответить
щоб воно здохло вiд передозу.

лайно малороське, торчок, сцикун, махровий уклонiст, малоосвiчене зкацаплене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот та громадянин паРашi, соска по саунам з часiв кацапського КВН-у...

по сумiцництву **********...
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17.01.2022 13:22 Ответить
Ё@@ный нарик.
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17.01.2022 13:22 Ответить
И что? Ситуацию с Порошенко создали внутри Украины. Существа явно понимают, что подобное деяние расколет украинское общество.
А это чрезвычайно опасно в период потенциальной войны, которая постепенно теряет свой смысл.
Дровишек в костер войны на радость Путлеру подбрасывают именно в Киеве.
Перед угрозой войны нужны объединительные действия, а не наоборот. Это аксиома не требующая доказательств.
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17.01.2022 13:08 Ответить
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17.01.2022 13:10 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:09 Ответить
"Я працював у 2014-2015 рр. у Луганській області, звідки й тягнеться "вугільна справа". Тому я хочу просто прояснити - це абсолютна помста Зеленського. Він хоче зв'язати Медведчука, міністра енергетики Демчишина, Порошенка, Ахметова, ще когось... Немає нічого там!
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
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17.01.2022 14:03 Ответить
В такому випадку, ні в якому разі, не можна допустити арешту Порошенка, всі патріоти мають вийти на безстроковий мирний "Майдан" з першочерговою і беззаперечною вимогою: ФСБ-шних агентів геть з державних посад та під справедливий суд. Від цього залежить - чи буде вільною Україна, чи нас повернуть у "москальське стійло".
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17.01.2022 13:10 Ответить
Логично,Петя инвестор российской экономики,в свое время он не только строил там заводы но и спас тольятинскую автопомойку от банкротства организовав массовый импорт в Украину машинокомплектов,а значит имеет право на крышевание путиным его свободы.
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17.01.2022 13:11 Ответить
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17.01.2022 13:19 Ответить
У главного нелоха и его хозяина бени,именно такая задача.
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17.01.2022 13:13 Ответить
Не хочется верить в такие совпадения что Петя припёрся и кацапы на границе что то ждут.
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17.01.2022 13:13 Ответить
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17.01.2022 13:14 Ответить
Медведчука під домашній арешт брали і нічого, а тут....жму руку обниаю ущіпнули трохи й така істерика шо край
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17.01.2022 13:14 Ответить
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17.01.2022 13:21 Ответить
Кого там ***** обнимает? Унитаз?
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17.01.2022 13:35 Ответить
А ***** що ....не напало!?
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17.01.2022 13:16 Ответить
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17.01.2022 13:26 Ответить
Не, ***** насрало, тебе в башку, мозгов же там нет вот дерьмом и заполнили вонючка ты кремлевская. В спам тебя, дерьмоед
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17.01.2022 13:42 Ответить
Наступит время и в суде окажутся те кто сейчас так преданно мастурбирует путлеру.
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17.01.2022 13:18 Ответить
Как вторгнутся, так и выторгнутся. С кучей гробов и полным п@@децом в своей вонючей московии.
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17.01.2022 13:18 Ответить
Да не перекручавейте.Порошенко вернется.И вернется так власти ******,вот чего Зе боятсся.За три года власти пианичтного 95-го квартала за что они бы не всзялись в том полный провал как экономики так и полной политической позиции страны Украина.
Назовите,опоненты,хоть что-то что ЗЕ правительсто может похвастаться в успехе?
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17.01.2022 13:19 Ответить
не туда ты полез! на пианино писюликом лучше выходило!

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17.01.2022 13:30 Ответить
Возможно я полез не туды,но ЗЕбилы полезли в мой карман при том что я оплачиваю все налоги и сборы.А уже теперь я хочу полезть в их трусы.Так что меня осуждать незачем так я готов полезть им в трусы и из оружием.ДОВЕЛИ поборами.
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17.01.2022 13:45 Ответить
Порошенко є державним зрадником не тому,що привозив вугілля з окупованих територій,а тому що обіцяв закінчити війну і не закінчив,тому що в сім раз підняв тарифи і тому що казав Путіну "жму руку обнімаю" хоча досить було сказати "до свіданія"...А Кузьо є свідченням розумності української націі,коли український дебіл-дебілом стає на заході професором...
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17.01.2022 13:19 Ответить
Кажется, еще немного и обезумевшую шизофреническую психопатку-россию вот-вот и повяжут санитары, все замерли в ожидании на своих местах, ожидая ее действий в данной ситуации
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17.01.2022 13:27 Ответить
Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!-Ю-ля!....
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17.01.2022 13:31 Ответить
Порошенко никого не посадил и эти его не посадят. При Порошенко одного даже на кровати в суд несли.
И при Порошенко были шоу и сейчас шоу расчитаны на лохов.
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17.01.2022 13:36 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.

Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.

Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.

Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.

Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
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17.01.2022 14:03 Ответить
Сивочолий гетьман в Україні, тепер кремлядь не нападе 😄
Шануємося
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17.01.2022 14:04 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZX5Yzi_OJTKHmU9NTYG9-Fkx0Rf5ukBgHKuSYBo9PM07KplhxutXnlK3jfjguzmAqSYK-BCJc7wjcHOFQNdfUhoWjNl4mj5l2Ccjr-wY6ukYNPyriIObRjvJwl1xxa38Ss&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторгнення
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17.01.2022 14:30 Ответить
Не буде масових заворушень, як що"валануть". Тому що, ворог у воротах.
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17.01.2022 14:44 Ответить
как зае...и с этим вторжением ..... х.ло сидит теперь и думает "ну раз просят, пойти чтоли ", прям как в сказке про мальчика и волков
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17.01.2022 14:50 Ответить
Але , Кузье ! Путину , как повод , нужньі массовьіе беспорядки в Киеве , а устроить их могут сторонники Порошенко . И кто раскачивает лодку ?
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17.01.2022 14:56 Ответить
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Турчинов

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·



Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!

Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
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17.01.2022 15:17 Ответить
московиты вторгнутся только после того, как в Киеве будет создан ХАОС
неважно, что послужит триггером: арест Порошенко, штурм президентских покоев нацдружинами, теракты в метро и т.д.
важно, что семья Зеленского уже эвакуирована из Украины - он знает намного больше, чем говорит нам
следите за движениями верхушки и членов их семей - узнаете много интересного
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17.01.2022 15:32 Ответить
Те що необхідні терміново нові вибори, то це всім має бути ясно. Без протестів це неможливо.
Але всі мають розуміти, що абсолютно недопустимо силові події на протестах. Кремлійські війська там стоять, в першу чергу, чекаючи майдана з насиллям. Тоді вони точно нападуть. Тому, якщо будуть протести і з'явиться якась група людей з закликами приєднуватись до них для силових дій, бо скажуть, що інакше нічого не вдасться, а відсторонювати цих треба "полюбому", то організатори протестів і протестуючі зобов'язані відмежуватись від цих людей і чітко закликати не піддаватись на провокації.
Наша сила має бути в масовості протестів без насилля.
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17.01.2022 15:52 Ответить
Ще доповню, що краще якщо протестучі навіть не буть ходити в урядовий квартал. Має бути хода від пам'ятника Шевченко до мадану і там мітинг.
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17.01.2022 15:56 Ответить
 
 