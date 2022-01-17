Кремль может использовать преследование Порошенко как удобное время для вторжения, - британский политолог Кузьо
Россия может воспользоваться преследованиями Петра Порошенко и вторгнуться в Украину.
Об этом пишет британский и канадский политолог украинского происхождения, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы я был муртадом Путина в Кремле, я бы вторгся или начал что-то против Украины на этой неделе, когда Порошенко вернется, его арестуют, а украинские элиты будут воевать. Преследуя Порошенко по нелепым обвинениям, Зеленский подрывает безопасность Украины", - заявил Тарас Кузьо.
Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Про це сказав журналістам під час перерви у Печерському районному суді міста Києва, повідомляє https://gazeta.ua/ Gazeta.ua
"З подивом ми дізналися, що Зеленський призначив мені безкоштовного адвоката", - заявив.
Порошенко розповів, що "людина виявилася порядною і сказав, що його, цього юриста збиралася влада використати в якості провокації".
"Вони не можуть згадати, де, коли і за яких обставин мені взагалі було повідомлено про підозру", - заявив.
Суд надав дві години для ознайомлення захисту з матеріалами справи.
Тому задача Віслюка, як ************ посіпаки - усунути Пороха.
Латентні совки.
І все він прекрасно розуміє, але меньшовартість його сутності перемагає здоровий глузд.
Точнее волнует в разрезе, чтобы правосудие восторжествовало.
Виновен - пусть посадят. Невиновен - пусть выпустят. Деньги на адвокатов есть.
Что за истерика у простого люда вокруг беглого олигарха?
Зе-Чмо
лайно малороське, торчок, сцикун, махровий уклонiст, малоосвiчене зкацаплене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот та громадянин паРашi, соска по саунам з часiв кацапського КВН-у...
по сумiцництву **********...
А это чрезвычайно опасно в период потенциальной войны, которая постепенно теряет свой смысл.
Дровишек в костер войны на радость Путлеру подбрасывают именно в Киеве.
Перед угрозой войны нужны объединительные действия, а не наоборот. Это аксиома не требующая доказательств.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·
Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.
Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!
Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.
І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.
Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.
Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
Назовите,опоненты,хоть что-то что ЗЕ правительсто может похвастаться в успехе?
И при Порошенко были шоу и сейчас шоу расчитаны на лохов.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.
Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.
Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.
Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.
Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
Шануємося
https://www.facebook.com/dyastrub 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного вторгнення
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·
Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!
Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
неважно, что послужит триггером: арест Порошенко, штурм президентских покоев нацдружинами, теракты в метро и т.д.
важно, что семья Зеленского уже эвакуирована из Украины - он знает намного больше, чем говорит нам
следите за движениями верхушки и членов их семей - узнаете много интересного
Але всі мають розуміти, що абсолютно недопустимо силові події на протестах. Кремлійські війська там стоять, в першу чергу, чекаючи майдана з насиллям. Тоді вони точно нападуть. Тому, якщо будуть протести і з'явиться якась група людей з закликами приєднуватись до них для силових дій, бо скажуть, що інакше нічого не вдасться, а відсторонювати цих треба "полюбому", то організатори протестів і протестуючі зобов'язані відмежуватись від цих людей і чітко закликати не піддаватись на провокації.
Наша сила має бути в масовості протестів без насилля.