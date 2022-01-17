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В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО

Работа над упрощением порядка постановки женщин на военный учет продолжается. О предстоящих изменениях в этом процессе будет уведомлено дополнительно.

Об этом на своей странице у фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).

В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала она.

Также Маляр отметила, что штрафов в течение 2022 года не будет: "Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений".

Также, по ее словам, прорабатывается вопрос об упрощении всех процедур постановки на учет - как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически можно перевести в онлайн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" внесли в ВР законопроект о добровольном военном учете для женщин

Напомним, 17 декабря вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет. Всего в список входят более 100 профессий.

Как пояснили в Минобороны, представительницы внесенных в обновленный список профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение 2022 года.

Также отметим, что петиция об отмене военного учета для женщин в считанные дни набрала необходимые 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо 01

женщины (887) Минобороны (9357) воинская повинность (77) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+11
Я уже теще чемодан собрал.
И тут нае....ли.
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17.01.2022 13:06
+8
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:12
+8
Зятья уже тещам тревожные сумки собрали
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17.01.2022 13:13
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Правила форума Совет форумчан
а шо, феміни вже двері виносять..?
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17.01.2022 13:05 Ответить
Скумбрия по 8 руп за тонну уже встала раком на военный учёт а Марынка соска Вовы также и Менделюшка затаскушка где и все нардепки слуг народа также во во...дебилы еврейско Министерство Отсоса под руководством еврея Резникова юрыста бандурыста..
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17.01.2022 13:13 Ответить
Та взагалі ніхто не піде.
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17.01.2022 13:06 Ответить
Я бы не стал за всех расписываться .
Моя жена пойдет без проблем.
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17.01.2022 13:23 Ответить
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17.01.2022 13:33 Ответить
Забавная у тебя жена
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17.01.2022 13:40 Ответить
Як не піде? А ворог?
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17.01.2022 23:21 Ответить
Я уже теще чемодан собрал.
И тут нае....ли.
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17.01.2022 13:06 Ответить
то замість тещі йди.
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17.01.2022 13:09 Ответить
Мне нельзя, вдруг война а я с чемоданом уставший.
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17.01.2022 13:18 Ответить
в буковель поїди, а потім в індію, ти ж приЗЕдент як і решта 73% уставших ат вайни.
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17.01.2022 13:20 Ответить
А ти нэ уставший,а хворийтна голову
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17.01.2022 13:25 Ответить
та в мене все добре. я кожний рік проходжу мед.комісію. а ти провірься ....зєбілізм не проходить без наслідків.
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17.01.2022 13:29 Ответить
Ну я за них не голосовал
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17.01.2022 14:02 Ответить
а за кого ти голосував?
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17.01.2022 14:18 Ответить
А можна було спочатку думати, а потім робити?
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17.01.2022 13:08 Ответить
Мабуть можна, якби було чим.
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17.01.2022 13:09 Ответить
- В чому різниця між нормальними людьми і "ЗЕбілами"?
- НОрмальні люди спочатку думають а потім роблять а "ЗЕбіли" спочатку роблять а потім виправдовуються - бо думать нічим!
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17.01.2022 13:36 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:12 Ответить
Зеленский отброс Кремлядей
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17.01.2022 13:26 Ответить
Зятья уже тещам тревожные сумки собрали
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17.01.2022 13:13 Ответить
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17.01.2022 14:39 Ответить
нехочуть батьківщину захищати то нехай пакують валізи і їдуть до турецьких борделів з нашої землі
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17.01.2022 13:13 Ответить
та краще сказати це не про пані, а про зе уклоністів та і самого приЗЕдента.
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17.01.2022 13:17 Ответить
у них інше завдання - народжувати українців, виховувати і обеоегати своїх дітей, бути надійним тилом своїх чоловіків. Ті, хто має бажання тримати в руках зброю. вже давно в армії. Ті долбоящер цого не знав? Да, і Батьківщина з великої літери.
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17.01.2022 13:19 Ответить
Ну что ты ерунду пишешь? В любой части около 20% женских профессий. Или печатать приказы здоровый мужик будет? Такое ощущение что вы заранее уставшие от войны тоже от защиты страны откосили.
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17.01.2022 13:27 Ответить
дядя, эти профессии давным давно женщины- военнослужащие занимают. ДАВНЫМ-ДАВНО. Ты хоть понимаешь суть происходящего??? Ну к примеру: весь этот моразм касаеться только работающих женщин. А почему? Не работающим можно Родину не защищать? Мужики все должны стоят на учете. Тогда вопрос, а почему мужики все должны, а женщины не все? НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБОРПОНОСПОСОБНОСТИ ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ. По всей вероятности кто то из окружения зеленского решил заработать на самом процессе постановки на учет.( сколько одной бумаги уйдет на оформление личных дел). И не знаю надо оно тебе или ты тут, что бы гадить- я резервист.
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17.01.2022 13:47 Ответить
Да ты что? Например лейтенант- бухгалтер? Или капитан- продавец военторга?
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17.01.2022 13:56 Ответить
Если бы ко мне в часть пришла женщина без специальности, куда мне ее назначить? Без пошлостей.
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17.01.2022 13:58 Ответить
Ну во- первых: военторг расформировали в 90 - х годах прошлого века. Причем сразу и навсегда. Сейчас этой структуры нет, а твои посылания на на продавца военторга говорит о том, что к армии ты никакого отношения не имел и не имеешь. Во- вторых: у командиров никогда ничего не спрашивают- направляют людей и делай с ними, что хочешь. Одевай, обувай, корми, обучай и т.д. И отвечает за них командир по всей строгости. Но оно ж тебе не надо. Переписка окончена.
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17.01.2022 14:28 Ответить
Придурок ,я уже 25 ( почти) лет на пенсии. А до этого 27 лет отслужил. А ещё я в 14 оббивал пороги военкоматов, что бы призвали. В силу возраста на передок навряд ли, но послужить Родине ещё мог.
Так что закрой пасть уклонись херов и иди ишака инструмент почисть.
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17.01.2022 14:45 Ответить
Офигеть , дрыщи мне об обязанностях командира рассказывают.
Потому у нас и клоуны президенты!
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17.01.2022 14:47 Ответить
А как ты думаешь командир бригады это командир ??? и у него никто ничего не спрашивает???7 . Ему сразу писькограй звонит и людей назначает.
Кстати комбриг такой фигнёй не занимается. Для этого есть другие люди
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17.01.2022 14:51 Ответить
Так может говорить только человек,который сам воюет и всех своих родствениц ,начиная с мамы,туда же уже оформил -если нет,то одна вонь получается)
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17.01.2022 13:20 Ответить
Ледя уже записалась или это для лохушек?
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17.01.2022 13:24 Ответить
Дрыщ в попу деланный, это твоя потаскушка по борделям прячется. Женщины принимающие участие в защите страны плевать должны на таких как ты. Если сам мудак ,то сиди и пускай себе под нос тихонько.
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17.01.2022 13:31 Ответить
У них там что вообще плохо с головой? И мужчины и женщины от18 до 60 лет?
Это же 80% страны!
Они хотят получить сильную армию или тупо не знают, что делают?
В сегодняшних реалиях армия более 1 миллиона - это колоссальная сила, которая способна решить любую задачу.
Нахрена вам ставить на учёт предпенсионеров, которые со своими болячками и ослабленными организмами не способны выполнять боевые задачи?
Может еще и в футбольные команды будут набирать игроков по 59 лет?
Что будет с футбольной командой, в которой будет 59 летний игрок? Команда проиграет.
А что будет с подразделением, в котором будут предпенсы? Это подразделение погибнет всё!
Или вы будете создавать батальоны по возрасту? Ну и куда вы потом пошлёте такой батальон? На убой?
Не нужно изобретать велосипед. Например, в США есть два вида резерва. До 25 лет основной - призыву подлежат все. Уклонение от призыва - штрав 250 тысяч баксов.
Второй вид точно не помню, но где то до 45 лет. Генералы могут дольше служить.
Основной резерв до 25 лет есть в,электронном виде. Как только молодой человек перешагнет этот рубеж - его не призовут и в Ирак не отправят. Призовут только в случае нападения на США.
После 45 или 50 даже в случае войны не призывают в штатах - кому то еще надо работать и за детьми смотреть.
Это если по уму, а не как в стране дураков...
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17.01.2022 13:28 Ответить
Страдалец, ты вообще в армии был? Похоже ты коллега писькограя. Чего ножками сучиш без веских оснований.
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17.01.2022 13:48 Ответить
В случае полномасштабной войны всем дело найдется, и на фронте и в тылу.
Страна ,граждане которой не хотят ее защищать, не имеет право на существование

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17.01.2022 13:52 Ответить
Что будет, если в твоем подразделении один фланг будут прикрывать 50- летние бойцы, у которых и реакция, и выносливость снижены природным естественным путём? Ответ: ты погибнешь и задача будет не выполнена.
Пусть 50+ набирают в добробаты как исключения и по собсвенному желанию. Но регулярные войска для выполнения задач должны формироваться сильными и выносливыми бойцами. А это априори молодые. Добавь к ним старика и будет ложка дегтя в бочке мёда
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17.01.2022 14:10 Ответить
Есть много профессии которые под силу и 60 летним. Понятное дело не в атаку бежать. Мне даже странно такие вещи объяснять.
Давайте от обратного. Вы служили? Где и кем?
Я думаю что только четвертая часть армии находится на передке. А остальные, части обеспечения, без которых передок и двух недель не продержится
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17.01.2022 14:32 Ответить
Чечня победила парашу потому что там воевали все! Кто не воевал отдавал около 80% заработанного на войну. Я свидетель этому.
Создаётся впечатление что у нас одни уклонисты ( почти). Странно читать от этих же людей ,как Украина парашу расхерячит.
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17.01.2022 14:37 Ответить
У вас какое то киношное представление об армии.
При прорыве обороны эти так называемые части обеспечения становятся новым рубежом обороны.
До того момента пока не подойдут резервы. Воевать должны все.
А если в тылу будут пенсы, то их тупо уничтожат. У них не будет сил не то что держать оборону, а даже на отступление
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17.01.2022 14:48 Ответить
Как ты считаешь, 3 летниму малышу профессор математики много может объяснить? Вот и я так с тобой. Когда закончишь военную академию, пиши, я тебе порекомендую где дальше учиться надо
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17.01.2022 14:56 Ответить
Вам 65+ лет. Вы сняты с военного резерва, но это не мешает принимать участие в территориальной обороне и в добровольческих подразделениях.
В 2014 году Вам ничто не мешало влиться в ряды "Азова" или "Донбасса"
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17.01.2022 16:45 Ответить
Більше ніж 300 тісяч красунь візьме штурмом Москву!
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18.01.2022 00:15 Ответить
Снимают напряженность?
Женщины уже создали километровые очереди в военкоматы! Ночами пишутся.
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17.01.2022 13:30 Ответить
надо поставить главное условие - первыми на регистрацию женщин в военкоматах идут с женами президент, премьер, спикер и так далее по нисходящей... и до тех пор пока вся верхушка страны не зарегистрирует своих баб простому народу там нечего делать...
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17.01.2022 13:41 Ответить
А если они не пойдут , то пусть Украина пропадает? Оказывается добровольцы лохи? Ооочень интересно!
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17.01.2022 13:54 Ответить
Многократно спрашивал воров, почему вы такие "" А вот пускай президент не ворует тогда и я не буду"""
Желание тупейшей, приметивнейшей отмазкой оправдать свою никчемность- характерная черта дрыщей и предателей.
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17.01.2022 14:09 Ответить
а вот надо этих шлёциков заставить...
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17.01.2022 14:54 Ответить
Ага, начало доходить какую всётаки херь выдумали.
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17.01.2022 13:53 Ответить
Дятлы безмозглые.
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17.01.2022 15:33 Ответить
Зе КЛОУН МАЙСТЕРНО РОЗВАЛЮЄ ЗСУ - ТАК ЩО НЕ ЗАПІДОЗРІЛИ



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17.01.2022 18:00 Ответить
СВЫШЕ 330 ТЫСЯЧ БОЕВЫХ УКРАИНСКИХ КРАСАВИЦ ВОЗЬМУТ МОСКВУ!
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17.01.2022 21:20 Ответить
 
 