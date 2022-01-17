Во время визитов в Киев и Москву попытаюсь снова вдохнуть жизнь в "нормандский процесс", - глава МИД Германии Бербок

Во время визита в Киев и Москву глава МИД Германии Анналена Бербок попытается "вновь вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам – прежде всего, снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец достичь прогресса в имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По словам Бербок, в Германии готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию.

"Но мы не можем и не собираемся идти на компромисс по поводу фундаментальных принципов Хельсинского Заключительного акта, спасшего Европу от кошмара великой войны на протяжении последних 50 лет. Среди них – территориальная неприкосновенность, свободный выбор союза и отказ от угрозы насилия как политического инструмента. И мы полны решимости ответить, если вместо этого Россия выберет эскалацию", - подчеркнула министр.

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