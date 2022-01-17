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Новости Нормандские переговоры
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Во время визитов в Киев и Москву попытаюсь снова вдохнуть жизнь в "нормандский процесс", - глава МИД Германии Бербок

Во время визитов в Киев и Москву попытаюсь снова вдохнуть жизнь в

Во время визита в Киев и Москву глава МИД Германии Анналена Бербок попытается "вновь вдохнуть жизнь в нормандский процесс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

"Я хочу на месте выяснить, есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам – прежде всего, снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец достичь прогресса в имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По словам Бербок, в Германии готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию.

"Но мы не можем и не собираемся идти на компромисс по поводу фундаментальных принципов Хельсинского Заключительного акта, спасшего Европу от кошмара великой войны на протяжении последних 50 лет. Среди них – территориальная неприкосновенность, свободный выбор союза и отказ от угрозы насилия как политического инструмента. И мы полны решимости ответить, если вместо этого Россия выберет эскалацию", - подчеркнула министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проведение встречи в Нормандском формате – общая цель Германии и Украины, – Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Германия (6979) нормандская четверка (1596) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+3
Це все одно що надувати дирявий презерватив. Краще дайте нам зброю.
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17.01.2022 13:25
+2
вдихне
як шкряку через соломинку у дупі..
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17.01.2022 13:21
+1
НіякихНорманскькихДоговірняков
Україні набридли зрадливі шваби та жабожери Паразити на тілі України
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17.01.2022 13:36
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вдихне
як шкряку через соломинку у дупі..
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17.01.2022 13:21 Ответить
Непонятно, о чём можно разговаривать министру иностранных дел цивилизованной страны с гопниками во главе с мерзким чудовищем - ботоксным вурдалаком Путлером, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы северного Гондураса. В который раз пытаться усовестить русскую фашистскую свору?
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, мошенник, вор, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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17.01.2022 14:25 Ответить
Это Костнер слева, загримированный что ли? Или Лиам Нисон?
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17.01.2022 15:22 Ответить
як? рот в рот? рот в ніс? рот в ср.к.? як??? Хворі люди
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17.01.2022 13:22 Ответить
Це все одно що надувати дирявий презерватив. Краще дайте нам зброю.
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17.01.2022 13:25 Ответить
зачем, у зебилов враг Порошенко а не Путин
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17.01.2022 14:32 Ответить
НіякихНорманскькихДоговірняков
Україні набридли зрадливі шваби та жабожери Паразити на тілі України
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17.01.2022 13:36 Ответить
так то так.. але самі обрали жабу зелену та з нею банду голохвастиків....яка зараз паразитує на тілі України...
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17.01.2022 14:26 Ответить
Процесс есть , результатов нет ! Прямо как у голубых!
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17.01.2022 13:56 Ответить
Путінський нашатир для "нормандського покійника" ,котрий має вдихнути "німецька медсетра "
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17.01.2022 14:02 Ответить
краще вдихніть життя в Гаагський процес
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17.01.2022 14:04 Ответить
Нормандский формат это всё равно как толочь воду в ступе...
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17.01.2022 14:24 Ответить
вообще не пойму о чем можно говорить с хроническим клиническим психопатом, который на белое говорит черное на черное говорит белое, страдающий шизофренией, какими то голосами которые взывают его к воскрешению сралина, ленина , империи, могущества россии, которая то и существует не больше 30 лет... с психопатом, который прыгает из стороны в сторону с гранатой, всем угродает и при случае везде либо гадит либо свех вокруг пытается запятнасть своим вымышленным русским миром...
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17.01.2022 14:33 Ответить
Сдаётся мне что эта АннаЛена в туже дудку дует что и бабка Меркель....
Германия не та страна что резко изменит свой политический курс....
а отказаться от сырьевого придатка расеи себе на погибель(местный бизнес не простит)....
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17.01.2022 15:29 Ответить
а то не ваша моніторінгова місія підіграє кацапам з іхтамнєтами?
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17.01.2022 14:29 Ответить
Ну вдыхать-то Зеленский знает как
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17.01.2022 14:51 Ответить
В Нормандском формате Украина имеет сильную позицию , а Кремль - слабую . Нужно работать и принуждать Пуйла , с поддержкой Германии и Франции .
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17.01.2022 15:05 Ответить
В сраку Германию и Францию! 8 лет танцуют Украину!
Будапештский меморандум подписали США и Великобритания!
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17.01.2022 15:24 Ответить
ВО !!Ещё один фашист -Штанмаер будет нас учить жизни!! Идите ка вы все фашисты на *** и продолжайте сосать путину!!!!!!
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17.01.2022 16:49 Ответить
 
 