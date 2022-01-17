Украина никогда не планировала и не планирует наступательные операции на Донбассе, - Кулеба

Украина никогда не планировала и не планирует никакие наступательные действия на востоке Украины.

Такое мнение министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал в комментарии для французского издания Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер МИД Украины.

"Украина никогда не планировала и не планирует вступать в наступательные военные действия на Донбассе. Наоборот, с Францией и Германией как посредниками мы в течение всего 2021 года искали политико-дипломатические решения на основе Минских договоренностей", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО.

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