Украина никогда не планировала и не планирует наступательные операции на Донбассе, - Кулеба
Украина никогда не планировала и не планирует никакие наступательные действия на востоке Украины.
Такое мнение министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал в комментарии для французского издания Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер МИД Украины.
"Украина никогда не планировала и не планирует вступать в наступательные военные действия на Донбассе. Наоборот, с Францией и Германией как посредниками мы в течение всего 2021 года искали политико-дипломатические решения на основе Минских договоренностей", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО.
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А потом бы наблюдали с попкорном за истерикой запоребриком.
Кулеба мав сказати, що вибачте нас, і можете нас ипать далі....
Підуть добровольцями на фронт чи чкурнуть в Ізраїль? Надіюсь що в Польщу їх не впустять.
С одной стороны, понимаю, что министр МЗС Украины другого просто не имеет права говорить. Тем более французским журналистам.
С другой стороны, понимая что из себя представляет жополиз и назначенец "зеленых" - Кулеба, подозреваю, что так оно и есть. А значит, возвращать Донбасс никто не собирается.
А зря . . .
Надо было делать в своё ещё время заявления "а-ля путин" - это наша территория, мы будем восстанавливать там порядок, приоритет мирным способам, но если не получится, то где поймаем, там уничтожим, надо будет - в сортире замочим.
А вот эта "не планує" - я понимаю текущий момент и соотношение сил, но это пораженческий подход. Никто же не говорит, что бегите уже в атаку, без учёте возможностей, но заявления, что "в случае необходимости имеем право, если другие способы не дадут результат" могли бы себе позволить, чтобы фиксировать позиции.
Хоча то може голова МЗС тільки так думає, що плану немає. А військові тим часом може вже давно створили план наступу у два напрямки.
Позор!
Кулеба прав !
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку"
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
Но зачем же об этом кричать на весь мир? Хотите все показать какие вы импотенты? Испанский стыд ...