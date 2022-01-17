"Нынешняя волна COVID-19 станет последней с таким большим количеством ограничений", - председатель Pfizer Бурла

Коронавирус COVID-19 будет продолжать циркулировать по планете, однако в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем это было до сих пор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV генеральный директор Pfizer Inc. Альберт Бурла в понедельник.

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", – считает он.

Бурла подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.

"Потом мы перейдем к формату, предусматривающему по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, нужно будет прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", – добавил он.

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В то же время, Бурла отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать "Святым Граалем" в борьбе против COVID-19.