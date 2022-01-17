"Нынешняя волна COVID-19 станет последней с таким большим количеством ограничений", - председатель Pfizer Бурла
Коронавирус COVID-19 будет продолжать циркулировать по планете, однако в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем это было до сих пор.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV генеральный директор Pfizer Inc. Альберт Бурла в понедельник.
"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", – считает он.
Бурла подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.
"Потом мы перейдем к формату, предусматривающему по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, нужно будет прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", – добавил он.
В то же время, Бурла отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать "Святым Граалем" в борьбе против COVID-19.
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Враження, що зараз вирішується подальша доля України!
Поздравляю , нас присаживают на иглу!
понятно, что этот шмурляк не проверенный, имеет много побочек, и не эффективен в отношении вирусов..
вопрос - что в этом шмурдяке, который так настойчиво навязывают здоровому населению, и детям в том числе - эти упыри?
И вообще. Врач сказал в морг, значит в МОРГ!!!
повешенынаказаны причастные к массовым убийствам и нанесению вреда здоровья через уколизацию, а также те кто создали, спонсировали и выпустили этот вирус. Если же это просто спустят на тормозах, то победа за той стороной.
https://guardian.ng/news/repeated-covid-boosters-not-a-viable-strategy-who/
https://londondaily.com/who-experts-criticize-repeated-booster-strategy