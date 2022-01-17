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Новости Борьба с коронавирусом
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"Нынешняя волна COVID-19 станет последней с таким большим количеством ограничений", - председатель Pfizer Бурла

Коронавирус COVID-19 будет продолжать циркулировать по планете, однако в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем это было до сих пор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV генеральный директор Pfizer Inc. Альберт Бурла в понедельник.

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", – считает он.

Бурла подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины от его компании, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.

"Потом мы перейдем к формату, предусматривающему по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, нужно будет прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", – добавил он.

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В то же время, Бурла отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать "Святым Граалем" в борьбе против COVID-19.

карантин (16729) ограничение (119) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+20
який передбачає по одній дозі на рік ?в смысле вы мрази собираетесь всю жизнь теперь продолжать эту отраву впаривать ?
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17.01.2022 13:49
+19
Десять не десять...а по два в год вы будете получать гарантированно...😀
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17.01.2022 13:53
+11
антиваксеры сказали, что скоро эта афера со шмурдизацией здорового населения - лопнет, потому, что абсолютное большинство людей на планете, понимают, что все эти - "пандемии" и " вакцинации" - это грязный бизнес, к медицине не имеющий никакого отношения и послали подальше этих упырей..
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17.01.2022 14:13
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Свежо предание да верится с трудом ...
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17.01.2022 13:45 Ответить
А здесть Вы ошибаетесь.Если КОВИД был создан искуственно то и правительста могут знать конкретное времья окончания этой срандемии.Такие сроки окончания мора народа только подтверждает исуственность уничтожения властью своих людей.
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17.01.2022 14:10 Ответить
Та не ,всё проще гораздо ,фармацевты срубили сколько планировали плюс ещё трошки и решили что хватит ..но завтра могут и передумать ..
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17.01.2022 14:18 Ответить
Скільки зараз заробила ця компанія?
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17.01.2022 13:47 Ответить
Таким числам даже в университетах не учат.
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17.01.2022 14:41 Ответить
Э, постойте, антиваксеры тут наванговали тоталитарный мировой режим и по 10 бустеров в час, а для тех кто не будет колоть концлагеря. Неееееееееееет, как же им теперь отмыться? 🤣🤣🤣
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17.01.2022 13:49 Ответить
Десять не десять...а по два в год вы будете получать гарантированно...😀
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17.01.2022 13:53 Ответить
антиваксеры сказали, что скоро эта афера со шмурдизацией здорового населения - лопнет, потому, что абсолютное большинство людей на планете, понимают, что все эти - "пандемии" и " вакцинации" - это грязный бизнес, к медицине не имеющий никакого отношения и послали подальше этих упырей..
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17.01.2022 14:13 Ответить
який передбачає по одній дозі на рік ?в смысле вы мрази собираетесь всю жизнь теперь продолжать эту отраву впаривать ?
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17.01.2022 13:49 Ответить
А ты только сейчас это понял?
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17.01.2022 14:23 Ответить
Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. -лучшая защита это повесить тебя и остальных пфайзероф на фонарном столбе
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17.01.2022 14:36 Ответить
Судья: «Побочные эффекты экспериментальной вакцины обнародованы, так что покойный не мог бы утверждать, что не знал о них, когда добровольно согласился на укол. Во Франции пока нет закона о принудительной вакцинации. Поэтому его смерть, по сути, является самоубийством»
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17.01.2022 15:24 Ответить
А были какие то сомнения? Они ж только во вкус вошли.
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17.01.2022 14:42 Ответить
Агааа!
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17.01.2022 16:23 Ответить
Не можу зосередитися на роботі.
Враження, що зараз вирішується подальша доля України!
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17.01.2022 13:51 Ответить
Работайте спокойно. Подальша доля решалась три года назад. Сейчас всего лишь определяется объём звиздеца.
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17.01.2022 13:54 Ответить
Ок
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17.01.2022 14:06 Ответить
04.04.2021 Pfizer Inc чистый доход 4 877 000 000 $
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17.01.2022 13:52 Ответить
тю, не забываем кто делает Виагру
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17.01.2022 14:40 Ответить
как 2 России со всем газом, нефтью, сибирью, алмазами...
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17.01.2022 15:22 Ответить
"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде щепитися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша",Джерело:
Поздравляю , нас присаживают на иглу!
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17.01.2022 13:59 Ответить
Если учесть,что дети мене всего подвержены к тяжелым осложнениям,то ясен хрен эффективна вакцина
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17.01.2022 14:04 Ответить
Не раскачивайте авианосец!!!
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17.01.2022 14:43 Ответить
В афере главное вовремя остановиться иначе по судам затаскают и лишат всех денег
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17.01.2022 14:01 Ответить
Нафиг ваши вакцины. Не буду колоть не проверенные жидкости...
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17.01.2022 14:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток? - YouTube
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17.01.2022 14:08 Ответить
почему какая то частная компания - навязывает миру свои экспериментальные препараты..
понятно, что этот шмурляк не проверенный, имеет много побочек, и не эффективен в отношении вирусов..
вопрос - что в этом шмурдяке, который так настойчиво навязывают здоровому населению, и детям в том числе - эти упыри?
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17.01.2022 14:17 Ответить
Здоровые с мамонтами вымерли. Их давно нет, есть недообследованные.
И вообще. Врач сказал в морг, значит в МОРГ!!!
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17.01.2022 14:46 Ответить
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17.01.2022 14:30 Ответить
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17.01.2022 14:34 Ответить
Бігфарма!! Шибениці для тебе зачекались!!!
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17.01.2022 14:39 Ответить
М.П.(Мировое правительство) ИСПУГАЛОСЬ НАРАСТАЮЩИХ МИТИНГОВ ЕВРОПЫ и "бумажного"( покупка справок) вакционирования населения многих стран.Вобщем главные цели не достигаются.Решили сделать перерыв и подумать до 1апреля-решающей 4-6недельной атаки на население планеты.ВЕДЬ ОНИ МОГУТ ВООБЩЕ ВСЕ ПОТЕРЯТЬ(и себя)ЕСЛИ ЛЮДИ МИРА ВСТАНУТ ВМЕСТЕ И РЕШИТЕЛЬНО!Слава человечествусозданному Всевышним на этой планете ДЛЯ ЖИЗНИ!
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17.01.2022 14:46 Ответить
Я вас разочарую. Это была разведка боем с отработкой механизмов управления населения. Ошибки учли, данные собрали, внушаемость населения изучили, СМИ на предмет пропаганды натренировали - следующая попытка будет намного успешнее.
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17.01.2022 14:51 Ответить
В Греции,где много пенсионеров и безработных на шее С.Е.хотят ввести, тем кому старше 60, штраф за не вакцинацию первый месяц 50 евро,а со второго м.-100ев.Убийцы.
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17.01.2022 14:53 Ответить
Я соглашусь с вами, в том, что мы победили в том случае, если будет проведен Нюрнберг 2, и будут повешены наказаны причастные к массовым убийствам и нанесению вреда здоровья через уколизацию, а также те кто создали, спонсировали и выпустили этот вирус. Если же это просто спустят на тормозах, то победа за той стороной.
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17.01.2022 14:56 Ответить
Нюрберг над ними былобы великолепно.
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17.01.2022 15:00 Ответить
Эксперты ВОЗ: Бустерные дозы не являются жизнеспособной стратегией борьбы с COVID-19. Нужны новые вакцины
https://guardian.ng/news/repeated-covid-boosters-not-a-viable-strategy-who/
https://londondaily.com/who-experts-criticize-repeated-booster-strategy
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17.01.2022 14:58 Ответить
Краще б думали, як людям імунітет підвищити, та про дієві ліки від хвороби..
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17.01.2022 17:24 Ответить
Не открою большого секрета, но коронавирусы циркулируют планетой с тех пор,как появился человек, и попытка заработать на ОРВИ, потерпела крах. Во многих странах попытки протолкнуть генетические препараты, наталкиваются на сильное сопротивление.
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17.01.2022 17:48 Ответить
В каких странах?
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17.01.2022 18:02 Ответить
 
 