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Новости
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Германия привлечет своих специалистов для расследования кибератаки на Украину, - Бербок

Германия привлечет своих специалистов для расследования кибератаки на Украину, - Бербок

Германия отправит в Украину своих специалистов по безопасности технологий для участия в расследовании кибератаки на Украину.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Кибератака (на Украину - ред.), которая произошла на днях, является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасность Украины", - рассказала Бербок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если окажется, что за кибератаками против Украины стоит Россия, США с союзниками ответят, - советник Байдена Салливан

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

Германия (6979) киберпреступление (762) расследование (3042) хакер (1184) кибербезопасность (675) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+2
Насмешили) давайте еще поддельников Германии - Московию попросим расследоваеие провести.
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17.01.2022 15:13
+1
А хіба іхня історія не вимагає протидіяти методам їхньої ж геблсовоім методи війни?
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17.01.2022 14:20
+1
На коментах лаптями засмерділо, ну як завжди.
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17.01.2022 15:12
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тупая шлюха..

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Киев: Глава МИД Украины Кулеба вновь просит поставки оборонительного вооружения: «Исключительно для защиты нашей суверенной территории». Немецкий FM
https://twitter.com/ABaerbock @ABaerbock
снова отклоняет запрос: «Ограничительная политика экспорта оружия основана на нашей истории»

Kyiv: Ukrainian FM Kuleba again asks for the delivery of defensive weapons: "Exclusively to defend our sovereign territory." German FM
https://twitter.com/ABaerbock @ABaerbock
again rejects the request: "The restrictive arms export policy is based on our history"
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17.01.2022 14:07 Ответить
А хіба іхня історія не вимагає протидіяти методам їхньої ж геблсовоім методи війни?
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17.01.2022 14:20 Ответить
Та шо там расследовать ,кацапских лап дело ,срочно новые санкции вводите ...
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17.01.2022 14:08 Ответить
И то верно. Зачем Германии указывать на причину последствий этих кибератак: коррупция всего о вся в Украине? Ведь надо своих специалистов обучать в "диких полях Украины".
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17.01.2022 14:16 Ответить
Знаем мы этих специалистов.. Fon der Petroff und gerr Bashiroff.
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17.01.2022 14:55 Ответить
На коментах лаптями засмерділо, ну як завжди.
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17.01.2022 15:12 Ответить
Насмешили) давайте еще поддельников Германии - Московию попросим расследоваеие провести.
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17.01.2022 15:13 Ответить
Спецслубы ФРГ -Югославию развалили и войну устроили...Чьот мне не хочется таких спецов...
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17.01.2022 17:16 Ответить
Ще вірус який занесуть, німцям нема довіри.
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17.01.2022 18:06 Ответить
 
 