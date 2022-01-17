Германия привлечет своих специалистов для расследования кибератаки на Украину, - Бербок
Германия отправит в Украину своих специалистов по безопасности технологий для участия в расследовании кибератаки на Украину.
Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.
"Кибератака (на Украину - ред.), которая произошла на днях, является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасность Украины", - рассказала Бербок.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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Киев: Глава МИД Украины Кулеба вновь просит поставки оборонительного вооружения: «Исключительно для защиты нашей суверенной территории». Немецкий FM
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снова отклоняет запрос: «Ограничительная политика экспорта оружия основана на нашей истории»
Kyiv: Ukrainian FM Kuleba again asks for the delivery of defensive weapons: "Exclusively to defend our sovereign territory." German FM
https://twitter.com/ABaerbock @ABaerbock
again rejects the request: "The restrictive arms export policy is based on our history"