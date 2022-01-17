Германия привлечет своих специалистов для расследования кибератаки на Украину, - Бербок

Германия отправит в Украину своих специалистов по безопасности технологий для участия в расследовании кибератаки на Украину.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Кибератака (на Украину - ред.), которая произошла на днях, является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасность Украины", - рассказала Бербок.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.