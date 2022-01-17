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Новости Агрессия России против Украины Война
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Агрессивные действия РФ приводят к усилению роли НАТО у российских границ, - Столтенберг

Агрессивные действия РФ приводят к усилению роли НАТО у российских границ, - Столтенберг

Россия, предпринимая агрессивные действия, не снижает присутствия НАТО у своих границ, а наоборот - провоцирует их наращивание.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если его (российского руководства – ред.) цель – это добиться сокращения присутствия НАТО у границ, то результаты до сих пор были совершенно противоположными", – сказал он в интервью The Wall Street Journal.

"В настоящее время в Европе больше американских военных, чем семь лет назад. Сейчас в Северной Америке и Европе мы активнее, чем в предыдущие десятилетия", - добавил глава НАТО.

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Столтенберг заверил, что если РФ снова решит применить силу на мировой арене, то НАТО снова отреагирует. "То, какая именно это будет реакция, и какие именно военные возможности будут задействованы – это вопрос, который будет решаться в зависимости от развития событий", – добавил он.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым покинуть свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО.

НАТО (9999) россия (95660) Столтенберг Йенс (1620)


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надо поламать московские едреные ракеты, и настанет мир.
танки можно сдать на металлолом.

и в Харькове открыть радом с разборками иномарок разборку танков.
там в них много нужных в хозяйстве вещей
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17.01.2022 14:42 Ответить
Вас и близко не должно быть у российских границ!
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17.01.2022 14:50 Ответить
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17.01.2022 14:56 Ответить
 
 