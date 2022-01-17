Агрессивные действия РФ приводят к усилению роли НАТО у российских границ, - Столтенберг

Россия, предпринимая агрессивные действия, не снижает присутствия НАТО у своих границ, а наоборот - провоцирует их наращивание.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если его (российского руководства – ред.) цель – это добиться сокращения присутствия НАТО у границ, то результаты до сих пор были совершенно противоположными", – сказал он в интервью The Wall Street Journal.

"В настоящее время в Европе больше американских военных, чем семь лет назад. Сейчас в Северной Америке и Европе мы активнее, чем в предыдущие десятилетия", - добавил глава НАТО.

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Столтенберг заверил, что если РФ снова решит применить силу на мировой арене, то НАТО снова отреагирует. "То, какая именно это будет реакция, и какие именно военные возможности будут задействованы – это вопрос, который будет решаться в зависимости от развития событий", – добавил он.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым покинуть свои войска у границы с Украиной, назвав это "предупредительными мерами" против действий НАТО.