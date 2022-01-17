У Украины нет финансов для введения "экономического паспорта", – политический эксперт Бондаренко

Вводить программу об экономическом паспорте могут себе позволить только страны, которые получают сверхдоходы по добыче полезных ископаемых и имеют профицитный бюджет.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Борис Бондаренко.

"Создание этих специальных фондов (за счет добычи ископаемых – ред.) во многом характерно для стран, экспортирующих эти энергоносители. Если мы говорим об арабских странах, если мы говорим о Российской Федерации, есть бюджетные правила, связанные с тем, что часть поступлений в государственный бюджет по продаже как раз этих энергоносителей попадает в специальные фонды и может быть использована по определенному назначению для своих граждан. Именно так – сверхприбыли", - подчеркнул Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт отметил: Украина не способна обеспечить себя энергоносителями собственной добычи, а о сверхприбылях вообще говорить не приходится. Так что возможностей для финансирования "экономических паспортов" украинцев нет.

"Вопрос – по украинским сверхприбылям. Где они? Мы понимаем, что этих сверхприбылей на самом деле нет. Потому что мы не можем на сегодняшний день в полной мере обеспечить собственно свои потребности, энергоносителями собственного не производства, в этом случае пусть будет добычи", - пояснил Бондаренко.

Он также отметил, что считает несправедливым, что под действие этой программы подпадают только дети, рожденные после 1 января 2019 года, и это нарушение конституционных норм.

"Почему 2019-го, какие критерии? Мы понимаем, что есть определенные разграничения между людьми, которые в этом случае родились до 2019 года и в 2019 году, соответственно те, которые могут претендовать на определенные блага в дальнейшем в виде этого специального счета, который может быть использован в 18 лет", – сказал Бондаренко.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что из-за популистской программы президента "Экономический паспорт" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.