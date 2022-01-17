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Заявления прокремлевских политиков о "националистах-радикалах" у границы не соответствуют действительности, - СБУ

Заявления прокремлевских политиков о

Заявления о якобы наращивании Украиной "националистов-радикалов" вблизи собственной границы – политическая манипуляция.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие", не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины. Призываем украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации специальных вражеских информационных операций. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредным информационным воздействиям гибридной войны", - говорится в сообщении.

По его словам, СБУ, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

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"біля кордону" між якими державами?
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17.01.2022 14:50 Ответить
Напомнило про вездесущие поезда-автобусы с "Правим сектором" и визитку Яроша)

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17.01.2022 14:52 Ответить
Мокши так стараются языком, что скоро любой, проживающий в Украине (даже нейтральный) - станет "националистом" - абы безумные за поребриком оставались и не лезли сюда.
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17.01.2022 14:55 Ответить
Та да, успокойте свинособак еще,что там вообще никого из наших нет ,зедегенераты
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17.01.2022 15:02 Ответить
не понял--- а почему СБУ проституточно оправдывается вместо того чтобы просто сказать
Х..ло не пошел бы на орган дедушки с бабушкой и закрой свое хлебало оленевод дефективный прими таблетки от поноса и деменции... мы бред дурдома по имени Раиссия не комментируем....
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17.01.2022 15:07 Ответить
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17.01.2022 15:09 Ответить
ГОТОВЫЕ КЛИШЕ НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ;Националисты -радикалы в Украине,ваххабиты на Кавказе,бандиты и террористы в Казахстане,туранисты во всей Cредней Азии.в Грузии-просто плохие,Джамбу Двипа-главная,нижняя из 7 земель Индо(Атропатены)Эрияны Кавказской,про которую и Гитлер говорил - нееееее ее не было(????),она была у Ирана(???),который создали только в 1828г.после Пэриджано(ПэриУш)-Российской войны(???). СПЛОШНОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ВРАНЬЕ НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ.
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17.01.2022 15:17 Ответить
единая правильная национальность по лукашенке и пу - савецкий челавек
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17.01.2022 15:27 Ответить
 
 