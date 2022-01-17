Заявления прокремлевских политиков о "националистах-радикалах" у границы не соответствуют действительности, - СБУ

Заявления о якобы наращивании Украиной "националистов-радикалов" вблизи собственной границы – политическая манипуляция.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие", не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины. Призываем украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации специальных вражеских информационных операций. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредным информационным воздействиям гибридной войны", - говорится в сообщении.

По его словам, СБУ, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

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