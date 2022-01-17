Песков ответил Нуланд на "18 вариантов санкций" против РФ: "Мы тоже разные сценарии рассматриваем"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на 18 вариантов санкций против РФ в случае вторжения в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от г-жи Нуланд, что США имеет 18 сценариев. Мы также разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректна у нас", - отметил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

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