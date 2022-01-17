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Песков ответил Нуланд на "18 вариантов санкций" против РФ: "Мы тоже разные сценарии рассматриваем"

Песков ответил Нуланд на

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на 18 вариантов санкций против РФ в случае вторжения в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от г-жи Нуланд, что США имеет 18 сценариев. Мы также разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректна у нас", - отметил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

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Песков Дмитрий (1892) санкции (11314) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+20
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17.01.2022 15:06
+17
18 вариантов "разбомбить Воронеж"?!!!
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17.01.2022 15:06
+17
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17.01.2022 15:35
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17.01.2022 15:06 Ответить
У ВАС ОДИН СЦЕНАРИЙ УБЛЮДКИ...... Х..ЛО СДАВАТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ МОРОЗИЛЬНИКА.... ЧУШКОЙ....
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17.01.2022 15:16 Ответить
Можна частинами.
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17.01.2022 15:47 Ответить
Так він є однією звісною частиною))
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17.01.2022 16:52 Ответить
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17.01.2022 15:35 Ответить
18 вариантов "разбомбить Воронеж"?!!!
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17.01.2022 15:06 Ответить
как ещё в Воронеже канализация выдерживает от высказываний писькова и прочих захеровых?
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17.01.2022 15:35 Ответить
Пуйло Їжака сракою убити не може
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17.01.2022 15:06 Ответить
сраки ви там один одному розглядаєте, потвори
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17.01.2022 15:06 Ответить
Что то очень много стало,туалетного ершика ****.
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17.01.2022 15:07 Ответить
Смешной этот дядько с усами...)))
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17.01.2022 15:07 Ответить
Такой же еплан и ублюдок, как и все их пропагандоны.
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17.01.2022 15:14 Ответить
букху Гы с Большой Литери плиззз
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17.01.2022 15:18 Ответить
Останется НАТА без лаптей, воска, дегтя и лыка! Так и и нада!
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17.01.2022 15:09 Ответить
Скорее без кацапской нефти и газа. Лично я других серьёзных вариантов ответа от кремлядей не вижу. Может уголь ещё, "уран" и титан. Ну и запрет авиатранзита по над рф. Пожалуй всё.
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17.01.2022 15:38 Ответить
Не помітив, 30 країн НАТО 8 годин, на саміті, труть з однією Рашею, потім ще два раза по три години. Як думаєш, про лаптi, або про нафту? Під час Карибської кризи, у СРСР ядерних ракет було в 10 разів менше ніж у США, і вони були відсталі. Зараз у США з Рашею, паритет, по 1800 шт, зараз у Раші є гіперозброя, яку в США чекають через 5 років. Зараз в Раші заговорили про розміщення ЯО на Кубі і Венесуелі. Лаптi кажеш? Від Куби, до США 100 миль, це ніж на шиї США. Мене це засмучує, я хочу щоб гегемони заспокоїлися.
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17.01.2022 18:26 Ответить
Песков решил полистать Камасутру? Вазелином запасается? ошейник купил?
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17.01.2022 15:09 Ответить
вазелин-не скрепно. Деготь или насухо на бутылку.
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17.01.2022 16:44 Ответить
Могут только пописять против ветра.
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17.01.2022 15:10 Ответить
и к сожалению, один из сценариев - сваты
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17.01.2022 15:11 Ответить
Голлівуд шукає "авторитетних" сценарістів з рекомендованим листом від ФСБ. Пішаків та лошар з МЗС рф просимо не турбувати.
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17.01.2022 15:11 Ответить
ці лаптеногі можуть ввести санкції тільки проти свого населенння-
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17.01.2022 15:11 Ответить
Количество сценариев санкций от США: 18

От росиси:

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17.01.2022 15:12 Ответить
Опять пармезан с хамоном бульдозерами давить будут
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17.01.2022 15:13 Ответить
Піськов маляву з Вашингтону чекає?
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17.01.2022 15:13 Ответить
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17.01.2022 15:34 Ответить
Ніхто вас мокши не боїться, вас зрозуміли і вас знають, хто ви і на що здатні. Сидіть і не рипайтесь, а то ще впаяють ембарго і не дадуть "ніжки Буша".
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17.01.2022 15:16 Ответить
1. Сесть на ежа

2. Сесть на бутылку

3. Сесть на аппликатор Кузнецова
4. Сесть на раскаленные угли

5. Сесть на наточенные ножи

6. И т.д.
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17.01.2022 15:17 Ответить
Знаем мы ваши парашные сценарии:
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17.01.2022 15:17 Ответить
Все что вы можете сделать ето укусить за член когда будете сосать. И то получите под дышло
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17.01.2022 15:17 Ответить
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на 18 вариантов санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Источник:
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17.01.2022 15:19 Ответить
На санкції вони не спроможні, а от на злочини та провокації так.
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17.01.2022 15:20 Ответить
сценаріст ху.. піськов
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17.01.2022 15:21 Ответить
Невже ВОНО й справді думає, що голозада роССія, з ВВП у світовій економіці меншій у вісімнадцять разів, аніж у США, може на рівних приймати санкції проти наймогутнішої економіки світу?
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17.01.2022 15:26 Ответить
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17.01.2022 15:29 Ответить
"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - отметил Песков.
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17.01.2022 15:32 Ответить
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17.01.2022 15:32 Ответить
Пішов на хрін цап смердючий!
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17.01.2022 15:34 Ответить
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17.01.2022 15:37 Ответить
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
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17.01.2022 15:38 Ответить
Що таке РФ це 1,5 % світового ВВП і 20% в США ,але для орди голоне тероризувати світ .
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17.01.2022 15:41 Ответить
Меле шо попало.
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17.01.2022 15:41 Ответить
Ага... варіанти різні: можна в ліву штанку, можна в праву, а можна в обидві одночасно...
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17.01.2022 15:53 Ответить
"Съедем с Навкой из Италии в Бурятию", добавил усатый

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17.01.2022 15:53 Ответить
Мокша VS Нуланд ...
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17.01.2022 15:54 Ответить
Когда оно уже поскользнётся в сортире или где там удобнее ...
Надоел уже своим и чужим.
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17.01.2022 15:55 Ответить
Містер фікс єсть ли у вас план,еть ли у мене план- у меня 18 планов))))Бугагаг
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17.01.2022 15:58 Ответить
Существует старый опасный сценарий. Параша во главе с путлером организуют взрывы нескольких жилых домов в Москве, обвинят в этом Украину и начнут полномасштабную войну с нами. А президент роялист никаких мер не предпримет. Хоть бы американцы воткнули ему шило в зад, чтоб занялся обороной, а не по Буковелям шастать.
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17.01.2022 16:04 Ответить
Уверен, один единственный сценарий, объявить США и НАТО войну и тут же сдаться! Лучшего сценария выгребной ямы-404, нет...
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17.01.2022 16:17 Ответить
Ну , что может эта нищая , беззубая, безоружная РоссиЯ !! Кроме старых 30 тыс танков, танков прапктически у России ничего нет !!Всё остальное металллом самолётов в алюминии или корабли -металлолом, типа Кузнецова!!в металлле!!
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17.01.2022 16:43 Ответить
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17.01.2022 16:49 Ответить
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17.01.2022 17:11 Ответить
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17.01.2022 17:14 Ответить
Опять начнут выпуск наклеек "Байден-чмо"?
Прям в самое сердце...))
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17.01.2022 17:28 Ответить
ТАКИЕ ЗАБАВНЫЕ ЭТИ РУССКИЕ.... НУ ЧТО ВЫ ТАМ МОЖЕТЕ ЗАПРЕТИТЬ.... ОТДЫХ В КРЫМУ ИЛИ СОЧИ? ОТКРЫТИЕ ИЛИ АРЕСТ СЧЕТОВ В РОС БАНКАХ? УЧЁБУ АМЕРИКАНЦЕВ В РОС ВУЗАХ? или ограничите запуск косм.кораблей в космос? с газом единственное что давите ценой и ограничениями поставок .
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17.01.2022 17:30 Ответить
 
 