Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о работе над технологическими проектами
Украина подписала с Агентством НАТО по связи и информации обновленный Меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами.
Об этом говорится в заявлении НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя сферы, где может потребоваться обучение их персоналу. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", – сказал генеральный менеджер агентства. NCI Людвиг Декамп.
Первое соглашение было одобрено в 2015 году и с тех пор Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.
"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины", – сказала глава Миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко.
В рамках этого соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP) для обеспечения раннего оповещения и координации угроз воздушному пространству. Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета. Устройства подключаются через выделенную сеть отдельно от Интернета.
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