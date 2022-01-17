Центру для реабилитации ветеранов АТО и ООС "ЯРМІЗ" требуется помощь в приобретении аппаратуры

Центр реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС "ЯРМІЗ" просит помощи в приобретении аппаратуры для продакшн-студии, чтобы в ней можно было проводить вебинары, записывать подкасты, аудиокниги и делать фотосессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы в Центре "ЯРМІЗ" воплощаем еще одну крутую идею: мы отремонтировали помещение для продакшн-студии, чтобы в ней можно было проводить вебинары, записывать подкасты, аудиокниги и делать фотосессии и кое-что, о чем я пока интригующе умолчу. Осталось теперь наполнить эту студию аппаратурой и новые возможности для обучения и творческой реализации для ветеранов, ветеранок и их семей со всей Украины будут открыты по полной. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к нашей движущей силе! Это можно сделать донейтом по ссылке: https://yarmiz.org.ua/dopomogty/, а можно и, так сказать, натурой)) Если у вас есть оборудование, которым вы можете с нами поделиться, мы охотно его примем в теплые объятия "ЯРМІЗ Продакшн студии". Просто свяжитесь со мной и я предоставлю вам список необходимого. Доверюсь профи, и если вы скажете, что у вас есть что-то, что подойдет для наших целей лучше – я же только за!" - обратилась к гражданам Аленка Джекичановна.

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