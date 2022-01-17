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Новости Война
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Центру для реабилитации ветеранов АТО и ООС "ЯРМІЗ" требуется помощь в приобретении аппаратуры

Центру для реабилитации ветеранов АТО и ООС

Центр реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС "ЯРМІЗ" просит помощи в приобретении аппаратуры для продакшн-студии, чтобы в ней можно было проводить вебинары, записывать подкасты, аудиокниги и делать фотосессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы в Центре "ЯРМІЗ" воплощаем еще одну крутую идею: мы отремонтировали помещение для продакшн-студии, чтобы в ней можно было проводить вебинары, записывать подкасты, аудиокниги и делать фотосессии и кое-что, о чем я пока интригующе умолчу. Осталось теперь наполнить эту студию аппаратурой и новые возможности для обучения и творческой реализации для ветеранов, ветеранок и их семей со всей Украины будут открыты по полной. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к нашей движущей силе! Это можно сделать донейтом по ссылке: https://yarmiz.org.ua/dopomogty/, а можно и, так сказать, натурой)) Если у вас есть оборудование, которым вы можете с нами поделиться, мы охотно его примем в теплые объятия "ЯРМІЗ Продакшн студии". Просто свяжитесь со мной и я предоставлю вам список необходимого. Доверюсь профи, и если вы скажете, что у вас есть что-то, что подойдет для наших целей лучше – я же только за!" - обратилась к гражданам Аленка Джекичановна.

Смотрите: В рамках инициативы "Допомога Схід" COVID-отделение Краматорской городской больницы получило новое оборудование, - Наев. ФОТОрепортаж

Автор: 

благотворительность (613) ветераны (1107) Киев (25575) помощь (7820) реабилитация (348)


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сократить на 75% затраты на никому не нужный офис пердизента, судей, прокуратуру, сбушников и сразу найдутся деньги...
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17.01.2022 15:43 Ответить
Відповім як представник Центру «ЯРМІЗ» та відповідальна за запуск роботи продакшн-студії. Ми не є комунальною установою і не отримуємо підтримку діяльності з боку держави. Благодійна Організація Благодійний Фонда Центр реадаптації та реабілітації «ЯРМІЗ» функціонує завдяки благодійним внескам та волонтерської підтримкї наших напрямків. Деякі з проєктів підтримуються донорами, але специфіка такої підтримки в тому, що на інші потреби та напрямки ці кошти не перерозподіляються.

Будемо вдячні будь-якій підтримці! Гарного дня❤️
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18.01.2022 12:14 Ответить
Вова роздал же по 1000,там нужнее были,рейтинги и все дела
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17.01.2022 15:48 Ответить
Як би ж ту 1000 можна було б на благодійність витрачати... я б і свою віддала без проблем.
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18.01.2022 12:21 Ответить
Цікава у нас оборонка.На тепловізори та квадракоптери підпрягають волонтерів,на збір коштів на харучування армії підпрякають волонтерів.Тепер вже і збирають кошти на лікування та реабілітацію воїнів збирають у народа.А куди діваються міліарди виделіні на оборону України коли вже держава заборгувала воїнам і у зарплатні.Так куди діваються виділені на армію кошти?
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17.01.2022 16:22 Ответить
Відповім як представник Центру «ЯРМІЗ» та відповідальна за запуск роботи продакшн-студії. Ми не є комунальною установою і не отримуємо підтримку діяльності з боку держави. Звісно, що до оборонного сектору ми також не маємо жодного відношення. Наша задача підтримати родини наших ветеранів та ветеранок і їх самих. Ми навчаємо, тренуємо, надаємо психологічні консультації, реадаптуємо і робимо ще багато чого корисного для тих, хто нас захистив. Більш детальну інформацію можна подивитись на нашому сайті: yarmiz.org.ua. Благодійна Організація Благодійний Фонда Центр реадаптації та реабілітації «ЯРМІЗ» функціонує завдяки благодійним внескам та волонтерської підтримкї наших напрямків. Деякі з проєктів підтримуються донорами, але специфіка такої підтримки в тому, що на інші потреби та напрямки ці кошти не перерозподіляються.

Будемо вдячні будь-якій підтримці! Гарного дня❤️
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18.01.2022 12:18 Ответить
Пусть дадут возможность перечислять ковидную 1000 на такие дела - может кто-то и скинет
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17.01.2022 16:52 Ответить
Було б круто!😻 Але підтримка благодійних організацій і фондів цією програмою не передбачається. На превеликий жаль. Ми б тоді не тільки б продакшн-студію обладнали, а і взагалі закрили потреби по фінансуванню діяльності Центру та запуску запланованих програм і проєктів🤔. Піду візьму з полички губозакатуваальну машинку😅
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18.01.2022 12:20 Ответить
 
 