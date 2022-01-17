Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может появиться в следующем году, - Moderna
Вакцина, которая объединит бустерную дозу против COVID-19 и экспериментальную прививку против гриппа, может появиться уже в следующем году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.
"В лучшем случае эта (комбинированная вакцина. – Ред.) может появиться уже в 2023 году", – отметил он.
По его словам, таким образом людям не нужно будет делать 2-3 прививки в течение одной зимы.
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+5 Артм Воронцов
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+4 Александр Петров #434213
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+3 Анатолий Панасюк
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Ну... я хз. Мене у минулі роки дружина лікувала на і плюс сам, звісно.
А на рахунок сотен тисяч смертей - так, я надавав таке посилання. І тут, я вважаю, варто замислитись, чи у ту сторону ми йдемо з усіма цими протоколами і вакцинами. Бо, вочевид, ти правий - лікарі ніфіга лікувати не вміють. Тіко колоти вакцини та слідувати протоколу щоб їх потім не звільнили за його невиконання. А люди, вони різні... і виходить, що ані вакцина не допомогла (якщо не помиляюсь, то комбінована вакцина від грипу продукує антитіла до 3-4 штамів максимум, а їх якби більше ніж 2000... спробуй, вгадай), ані лікарі.
Одна надія на власні сили... ну й на дружину / доньку, що настою трав'яного правильного принесе)))