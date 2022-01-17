Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может появиться в следующем году, - Moderna

Вакцина, которая объединит бустерную дозу против COVID-19 и экспериментальную прививку против гриппа, может появиться уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

"В лучшем случае эта (комбинированная вакцина. – Ред.) может появиться уже в 2023 году", – отметил он.

По его словам, таким образом людям не нужно будет делать 2-3 прививки в течение одной зимы.

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