Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше

Те школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Идея такова: дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", - объяснил кулинар замысел реформы питания детей.

Вместе с тем Клопотенко отрицает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара: "Я, наоборот, боролся за соль и сахар, потому что их хотели отнять. Они остались. Надо просто добавлять их немного меньше. Раньше была целая ложка, а сейчас – пол ложки. Если в школе отказались полностью от соли и сахара, то это не корректно".

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"Критика – признак того, что изменения происходят, и это хорошо. Я был бы очень расстроен, если бы ее не было. Это означало бы безразличие общества, а это хуже всего. Я был готов к критике реформы, особенно в пунктах, касающихся ограничения соли и сахара в блюдах, но думал, что она догонит меня в сентябре, когда все школы перейдут на новое питание, однако у нас был переходной период до января 2022 года и большинство школ дотянули до последнего. Как показывает опыт, школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов. Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски в рационе детей, а не за овощи и рыбу. Я не могу их винить – раньше нас никто не учил основам здорового питания. Именно поэтому мы начали реформу со школ – взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки детям – это наш шанс на здоровую нацию. Конечно, я полностью соглашаюсь, что такой глобальной реформе должна предшествовать национальная информационная кампания. Но не всегда у нас есть возможность реализовать идеальный сценарий. Насколько мне известно, ЮНИСЕФ планирует обширную информационную кампанию по здоровому питанию в Украине", - резюмировал шеф-повар.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: "Минестроне с вертутой, меньше соли и сахара: что будут кушать дети в школах и садиках?"