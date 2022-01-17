РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5325 посетителей онлайн
Новости
12 931 57

Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше

Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше

Те школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Идея такова: дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", - объяснил кулинар замысел реформы питания детей.

Вместе с тем Клопотенко отрицает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара: "Я, наоборот, боролся за соль и сахар, потому что их хотели отнять. Они остались. Надо просто добавлять их немного меньше. Раньше была целая ложка, а сейчас – пол ложки. Если в школе отказались полностью от соли и сахара, то это не корректно".

Читайте также: Работа над новым меню для детских садов завершена: добавили больше молочки, - Клопотенко

"Критика – признак того, что изменения происходят, и это хорошо. Я был бы очень расстроен, если бы ее не было. Это означало бы безразличие общества, а это хуже всего. Я был готов к критике реформы, особенно в пунктах, касающихся ограничения соли и сахара в блюдах, но думал, что она догонит меня в сентябре, когда все школы перейдут на новое питание, однако у нас был переходной период до января 2022 года и большинство школ дотянули до последнего. Как показывает опыт, школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов. Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски в рационе детей, а не за овощи и рыбу. Я не могу их винить – раньше нас никто не учил основам здорового питания. Именно поэтому мы начали реформу со школ – взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки детям – это наш шанс на здоровую нацию. Конечно, я полностью соглашаюсь, что такой глобальной реформе должна предшествовать национальная информационная кампания. Но не всегда у нас есть возможность реализовать идеальный сценарий. Насколько мне известно, ЮНИСЕФ планирует обширную информационную кампанию по здоровому питанию в Украине", - резюмировал шеф-повар.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: "Минестроне с вертутой, меньше соли и сахара: что будут кушать дети в школах и садиках?"

Автор: 

дети (6516) детсад (429) школа (3015) еда (353) Клопотенко Евгений (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Це проблема не Клопотенка, а тих, хто завідує кухнею у вашій школі.
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.

Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:32
+7
Таке відчуття, що до клопотенка в шеолі дітей годували пересоленою їжею, цей довбень вирішив , що він родився месією, Ось початок року у нас в школі нове меню 25 грн в день , а самої їжі там не більше 7 грн
показать весь комментарий
17.01.2022 16:19
+5
До чого тут продався? У вас вавка в голові? Чи всі патріотичні українці мають скласти руки і сидіти нічого не робити всі 5 років, доки править президент, який їм не подобається? Клопотенку дали можливіть впровадити його реформу - і він це робить на благо України, а не якогось конкретного президента.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке відчуття, що до клопотенка в шеолі дітей годували пересоленою їжею, цей довбень вирішив , що він родився месією, Ось початок року у нас в школі нове меню 25 грн в день , а самої їжі там не більше 7 грн
показать весь комментарий
17.01.2022 16:19 Ответить
Клопотенко завжди був за Україну!
Невже він продався наркоману?
Не вірю!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:24 Ответить
До чого тут продався? У вас вавка в голові? Чи всі патріотичні українці мають скласти руки і сидіти нічого не робити всі 5 років, доки править президент, який їм не подобається? Клопотенку дали можливіть впровадити його реформу - і він це робить на благо України, а не якогось конкретного президента.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:34 Ответить
Наркоман ти в пріходє?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:36 Ответить
Ага, зрозуміло. По суті ви дискутувати не здатні. Якийсь черговий шаріков у піар-відділку рошена...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:39 Ответить
Ага. Я так поняв, що ті ЗЄ-пі-да-ра-си хто на кшталт свнпса голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:43 Ответить
І де вас таких набирають, що можуть тільки гав-гав-гав?
Чи ти насправді московит-пригожинець, що пише з-під проксі?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:48 Ответить
Явно кожен окремий руснявий зедебіл на кшталт щиро вірив, що буде кататися, мов сир маслі, за рахунок інших.
Хто ж думав, що вас зебілів виявиться так багато?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:50 Ответить
русня, свнпес ти за кого голосува в 2019 році?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:54 Ответить
Нужно его месяц кормить вареным мясом без добавления соли.Хотя на 100% уверен что на 25 дне загнется.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:45 Ответить
Це проблема не Клопотенка, а тих, хто завідує кухнею у вашій школі.
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.

Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:32 Ответить
свнсбк Скабєєва/ привіт!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:37 Ответить
а що можe щe випустити якeсь пeрифeрiйнe пту? обдарованi в школу працювати нe йдуть. там лишe альтeрнативно обдарованi.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:04 Ответить
Кіло скумбрії? Непогано
показать весь комментарий
17.01.2022 17:00 Ответить
Софія Федина_"Я покохала Вас на лінії вогню..."
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
17.01.2022 16:21 Ответить
Тож наші онуки не побачать ні сала ні хліба...
З такими цінами будемо бадилля жерти, здоров'я буде через край.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:23 Ответить
так сало i до цього в шкoлi нe давали!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:16 Ответить
Клопотенко в онлані!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:29 Ответить
Батьки "ламають списи" за чай з цукром та сосиски у раціоні дітей, а не за овочі та рибу. Джерело:

Не, если скумбрию по 8 брать то может оно и норм.Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:38 Ответить
"Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня."

Что за чушь? Сосиски что - дешевле той же скумбрии по 80? Из какого дерьма в таком случае те сосиски?
Или "простые люди" своих детей так не любят?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:40 Ответить
свнпес русня, пкздуй найух
показать весь комментарий
17.01.2022 16:59 Ответить
Ще погавкай, пригожинський шарікофф.
Що, українського проксі не знайшлося?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:04 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 17:16 Ответить
"отсюда"? Це звідки, пригожинець? Я в себе вдома в Києві.
А ти де? З Лахти-2 строчиш, чи звідки ви там українців виганяти зібралися з України?

PS на сьогодні з тебе вистачить на горілку - більше не подаватиму. Все одно ти по сути нічого не здатне написати.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:31 Ответить
йдe боротьба вiльнoго совка з научним пiдходoм!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:05 Ответить
Почисти скумбрію і обсмаж то побачиш, що дешевше.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:12 Ответить
Скумбрію я регулярно готую. Смажити - то таке - запечена вона на мій смак смачнійша і кориснійша. І сосиски...якщо ви собі ворог хібащо.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:33 Ответить
свежие овощи (если мы говорим о них) - перец болг - 90-100, капуста цветная 35-50, пекинская 35-40 и список нескончаемый.Цены на овощи для школьного общепита в 25-30грн (средняя) космические , а весна их подкорректирует еще выше, не влезть ни в какие рамки.Вы далеки от школы видать совсем, по тв зеленухи насмотрелись??? У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает, а то что оплачивают родители отдельно - чай не входит.Это реалии, а не картинка по тв.
показать весь комментарий
18.01.2022 08:46 Ответить
К свежим овощам нужно подходить С УМОМ, а не так, как это делаете вы.
Есть СЕЗОННЫЕ овощи и болгарский перец зимой сезонным овощем не является.
А зимой у нас есть капуста (белокочанная или краснокочанная, можно - квашенную), морковь, редька (дайкон, зеленая, розовая...), корень сельдерея, тыква...

"У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает"
Головой потому что думать надо, а не болгарский перец зимой покупать и не воровать.
показать весь комментарий
18.01.2022 12:52 Ответить
Что ж ты фраер здал назад?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:39 Ответить
русскокакающий какай на русских сайтах! там тобi лайкiв насиплять рiвнi по твому розвитку!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:11 Ответить
Не бачив щоб людина їла сіль ложками. Пересолене ніхто не буде їсти. Організм сам регулює скільки солі потрібно.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:41 Ответить
справа в тому шо шкiльним рабам ото дали настанову а у них мiзкiв у самих нe вистачить на варiанти - поставити сoляночку чи цукор для того щоб дiти самi собi смак робили. плюс прибiжить мамаша яка пeрeначиталася норм i устроє шабаш!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:14 Ответить
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko?__cft__[0]=AZVu7ZAlTo7S5KzYl5TImEb5O-vYe26oPwLa57IFMwFIs6NX-B_fMfY1GhRmA7B1OLbD0Q0GzctQmgxTLw_Vru5JfhuUqkDF3l_Ahl0zjcigdHAgEnr17i3OY1ijVlM_PRY&__tn__=-UC%2CP-R evgen Klopotenko

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 9 January, 20:14 ·



Є така ідейка: гуглити українською. Навіть якщо ви розмовляєте російською.

В чому сенс:
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 1. В інтернеті вже є багато українськомовного контенту. Страх, що ви не знайдете відповіді на свої питання, вже не має приводів для існування. От правда, є тупо все. Як поголити єнота, переліки найкращих серіалів, як дістати лампочку з рота, болячки різні (для тих, хто любить шукати у себе хвороби), прекрасні рецепти (щоб ви довго не ходили, то підказка: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklopotenko.com%2Fuk%3Ffbclid%3DIwAR0XxAh0S7FQRRPOIhaSd5Gvsp7H9CXxqjNG0Lwms6T3CTAXHnVtcZ4Ibg0&h=AT0e8phItCF3xYGbFuWP2gDmdyYPUVApLobnQgPv5KAO9BNg36AALbG-ytghC4DDaNRY2T5j6xagQQJ7BawAeioWp48XV8B4riFmFhCuFSBmXaqMjEuCq_XWMnKh9ngf0Bug6jGsNw9c0G8KmFcDgEop8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iKf0dOgMOuKlzuxybpYHkft56HCoyHr8S-98mBPYcT47mKN4_r3X9yu0He7HSNB4FUqwvgtawscQE0Yqj1Yiugb24_5IYCmub3WjhBaaEo2IXDTqZs3-6G6xTjRWBrs472TWCtIQJMF1yAK1Mb0svIg https://klopotenko.com/uk ).

2. Більше українськомовних запитів - краще розвивається український інтернет. Я вам це кажу, як людина, що має проєкти, які залежать від запитів народу. Наприклад, моя команда їх аналізує, щоб зрозуміти, які рецепти вам краще дати. І так робимо не лише ми, коли створюємо контент. Такі дєла.

Ну, і особисто мій досвід. Звичка гуглити українською - це одна з фішок, що допомогли мені багато років тому перейти на нашу мову. Такі дєла
показать весь комментарий
17.01.2022 16:45 Ответить
Гугли гугли, только у Гугла НЕТ региональной выдачи для УКРАИНЫ. Ахах внезапно да? А ты такой патриот и не знал. А почему нет? Да потому что для США беднейшая страна мира не имеет смысла чтобы вводить для укр алгоритмы.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:52 Ответить
И да, в 2022 впаривать рецептики, ты дружок опоздал лет на 15, этим даже самые малоодаренные не занимаются, наверное ты когдато ухватил умирающий тренд и так и носишься с рецептами. Даже танцуя в тиктоке школьники заработают больше рецептов. Такие дела.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:55 Ответить

Расскажи это кулинарным каналам-миллионникам, что рецепты - это "умирающий тренд".
Всякая дурня в том же Тиктоке (где 99% контента - полная чушь с открыванием рта под чужое пение и тп бреда) конечно же отомрет, а готовить себе вкусную еду люди не перестанут.
показать весь комментарий
19.01.2022 00:49 Ответить
До чого ця вся бредятина із харчуванням. Чи першвй лєді нема чим зайнятись, то може за офшорні гроші хай відкриє ресторації. Щоб була якісна і смачна їжа в шкільних їдальнях - закуповуйте якісні і свіжі продукти, готують хай кухарі, які на це вчились і не треба тирити сумками додому. Ось і вся проблема вирішена і не потрібно клопотенків та інших.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:52 Ответить
То Клопотенко й намагається цю проблему вирішити. Чи ви думаєте - це просто?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:07 Ответить
в украiнському колхозi як показує ситуацiя зовсiм важко. особливо коли народ нарeштi догнав що вiн має право слова. а як ним якiсно користуватися - щe нi.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:38 Ответить
совковка колхозна закрий рота i нe гавкай!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:07 Ответить
Люди !!вы . что рехнулись!!Разве можно позволить доверить питание своих дорогих детишек , этому немытому небритому шарлатану Клопотенко!!Вы , что вообще безголовые??Это же аферист высшей степени , ничего не имеющий общего с нормальныым детским питанием, тем более в школах!!! Он , что врач диетолог, или шеф повар с высшим образованием !! Так !!Котигорошек нерасчесанный!!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:57 Ответить
Он именно шеф.
В отличие от тех жопоруков без образования, которые как правило готовят в школьных столовых. И у которых еще и план - каждый день подготовить сетку с лучшими продуктами для директрисы школы.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:06 Ответить
Ты знаешь какова цель ШЕФА? Приготовить максимально дорогое блюдо из самых дешовых продуктов, именно поэтому там зарабатывают. Это всеравно что запустить мышей в амбар и сказать - они же эксперты по зерну. Шеф..
показать весь комментарий
17.01.2022 18:47 Ответить
У шефов разные цели.
А учитывая то, что со школьных столовых Клопотенко точно не получает дохода - тем более.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:34 Ответить
Клопотень со всего этого получает - пиар,известность,популярность и пр. что несет ему немалый барыш в перспективе.
показать весь комментарий
18.01.2022 08:49 Ответить
Ага. Вот только пиар и известность и "Приготовить максимально дорогое блюдо из самых дешовых продуктов" для школьных столовых - это несколько РАЗНЫЕ вещи, не находите? Даже, возможно, противоположные.
Если челвоек получает известность за то, что делает что-то хорошее - почему бы и нет?
показать весь комментарий
18.01.2022 12:43 Ответить
а тiпа iх до цього митi совки так классно годували!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:08 Ответить
Набутылочник! Ты заблудился, чучело лишнехромосомное!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:31 Ответить
дауни тут нe причoму. тут русскохромосомнiсть явна!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6aCMTgb8ILg Соль это белый яд!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:11 Ответить
Нынче каждый желает разбогатеть....( это было всегда ,но не так откровенно) Надо непременно объявить себя ГУРУ и показать свое особое видение природы и устоев. Появляются всякие клопытенки и с помощью ленки ищут славы.... Ну, а дети здесь причем?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:11 Ответить
одразу видно комeнт знатока з усiх тeм! як ти можeш критикувати клопотeнка коли сам нулячий в тeмi?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:18 Ответить
Любой здоровый взрослый человек должен потреблять в день 10 грамм соли, без соли меняется состав крови и обмен веществ, наша кровь соленая, если кто то не знал. Даже животные находят и едят соль. Что будет если съесть слишком много соли? Ничего.

Кто тестировал полезность меню клопотенка? Никто. Кто считал затраты от введения новых рецептов - тоже никто. Потому что все под управление гардеробщиц и кассиров квартала.

Почему шоумены типа Клопотенков, жены Зеленского и прочих лезут руками туда где им не место? Разве дети страдают от ожирения от переедания в школе?? А может сначала стоит проверить соленость и холестерин в бургерах и чипсиках которые продаются везде? (Вредность холестерина кстати это фейк, но фастфуд то еще зло).
показать весь комментарий
17.01.2022 18:45 Ответить
А Клопотенко всю соль, что-ли, съел?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:30 Ответить
От уйо..ок, а як же ми вижили харчуючись в радянські часи 70-х років коли про кастровану "здорову їжу" Клопотенка і не чули,з повноцінним вмістом цукру і солі !!!??
Хай самі з ЗЕленською жеруть ці помиї,мій онук не їсть цей силос і приходить додому голодний.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:45 Ответить
 
 