Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше
Те школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Идея такова: дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", - объяснил кулинар замысел реформы питания детей.
Вместе с тем Клопотенко отрицает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара: "Я, наоборот, боролся за соль и сахар, потому что их хотели отнять. Они остались. Надо просто добавлять их немного меньше. Раньше была целая ложка, а сейчас – пол ложки. Если в школе отказались полностью от соли и сахара, то это не корректно".
"Критика – признак того, что изменения происходят, и это хорошо. Я был бы очень расстроен, если бы ее не было. Это означало бы безразличие общества, а это хуже всего. Я был готов к критике реформы, особенно в пунктах, касающихся ограничения соли и сахара в блюдах, но думал, что она догонит меня в сентябре, когда все школы перейдут на новое питание, однако у нас был переходной период до января 2022 года и большинство школ дотянули до последнего. Как показывает опыт, школы, которые перешли на новое школьное питание раньше (с сентября), уже наладили все процессы и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям. Как показала последняя неделя, сопротивление реформе во многом объясняется тем, что сама культура питания в Украине вызывает много вопросов. Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски в рационе детей, а не за овощи и рыбу. Я не могу их винить – раньше нас никто не учил основам здорового питания. Именно поэтому мы начали реформу со школ – взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки детям – это наш шанс на здоровую нацию. Конечно, я полностью соглашаюсь, что такой глобальной реформе должна предшествовать национальная информационная кампания. Но не всегда у нас есть возможность реализовать идеальный сценарий. Насколько мне известно, ЮНИСЕФ планирует обширную информационную кампанию по здоровому питанию в Украине", - резюмировал шеф-повар.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: "Минестроне с вертутой, меньше соли и сахара: что будут кушать дети в школах и садиках?"
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Невже він продався наркоману?
Не вірю!
Чи ти насправді московит-пригожинець, що пише з-під проксі?
Хто ж думав, що вас зебілів виявиться так багато?
Бо крадуть.
Меню ж Клопотенко створює саме на ті гроші, які виділяються на цю їжу.
Проблема у тому, що жопоруки, що працюють поварами у школах, часто не здатні повторити досить прості рецепти Євгена.
Бачив, як подавали карбонару у одній школі - з яєць зробили омлет, що поклали поверх переварених сухих спагетті, а поряд поклали шмат сиру, який навіть не змогли натерти...бекон при цому, мабуть, взагалі вкрали.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
З такими цінами будемо бадилля жерти, здоров'я буде через край.
Не, если скумбрию по 8 брать то может оно и норм.Но с ценами для простых людей - свежие овощи и рыба в школе - слишком дорого на сегодня.
Что за чушь? Сосиски что - дешевле той же скумбрии по 80? Из какого дерьма в таком случае те сосиски?
Или "простые люди" своих детей так не любят?
Що, українського проксі не знайшлося?
А ти де? З Лахти-2 строчиш, чи звідки ви там українців виганяти зібралися з України?
PS на сьогодні з тебе вистачить на горілку - більше не подаватиму. Все одно ти по сути нічого не здатне написати.
Есть СЕЗОННЫЕ овощи и болгарский перец зимой сезонным овощем не является.
А зимой у нас есть капуста (белокочанная или краснокочанная, можно - квашенную), морковь, редька (дайкон, зеленая, розовая...), корень сельдерея, тыква...
"У нас в школе бывает банальный ЧАЙ не дают всем детям , аргумент - финансирования не хватает"
Головой потому что думать надо, а не болгарский перец зимой покупать и не воровать.
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 9 January, 20:14 ·
Є така ідейка: гуглити українською. Навіть якщо ви розмовляєте російською.
В чому сенс:
https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko 1. В інтернеті вже є багато українськомовного контенту. Страх, що ви не знайдете відповіді на свої питання, вже не має приводів для існування. От правда, є тупо все. Як поголити єнота, переліки найкращих серіалів, як дістати лампочку з рота, болячки різні (для тих, хто любить шукати у себе хвороби), прекрасні рецепти (щоб ви довго не ходили, то підказка: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklopotenko.com%2Fuk%3Ffbclid%3DIwAR0XxAh0S7FQRRPOIhaSd5Gvsp7H9CXxqjNG0Lwms6T3CTAXHnVtcZ4Ibg0&h=AT0e8phItCF3xYGbFuWP2gDmdyYPUVApLobnQgPv5KAO9BNg36AALbG-ytghC4DDaNRY2T5j6xagQQJ7BawAeioWp48XV8B4riFmFhCuFSBmXaqMjEuCq_XWMnKh9ngf0Bug6jGsNw9c0G8KmFcDgEop8g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iKf0dOgMOuKlzuxybpYHkft56HCoyHr8S-98mBPYcT47mKN4_r3X9yu0He7HSNB4FUqwvgtawscQE0Yqj1Yiugb24_5IYCmub3WjhBaaEo2IXDTqZs3-6G6xTjRWBrs472TWCtIQJMF1yAK1Mb0svIg https://klopotenko.com/uk ).
2. Більше українськомовних запитів - краще розвивається український інтернет. Я вам це кажу, як людина, що має проєкти, які залежать від запитів народу. Наприклад, моя команда їх аналізує, щоб зрозуміти, які рецепти вам краще дати. І так робимо не лише ми, коли створюємо контент. Такі дєла.
Ну, і особисто мій досвід. Звичка гуглити українською - це одна з фішок, що допомогли мені багато років тому перейти на нашу мову. Такі дєла
Расскажи это кулинарным каналам-миллионникам, что рецепты - это "умирающий тренд".
Всякая дурня в том же Тиктоке (где 99% контента - полная чушь с открыванием рта под чужое пение и тп бреда) конечно же отомрет, а готовить себе вкусную еду люди не перестанут.
В отличие от тех жопоруков без образования, которые как правило готовят в школьных столовых. И у которых еще и план - каждый день подготовить сетку с лучшими продуктами для директрисы школы.
А учитывая то, что со школьных столовых Клопотенко точно не получает дохода - тем более.
Если челвоек получает известность за то, что делает что-то хорошее - почему бы и нет?
Кто тестировал полезность меню клопотенка? Никто. Кто считал затраты от введения новых рецептов - тоже никто. Потому что все под управление гардеробщиц и кассиров квартала.
Почему шоумены типа Клопотенков, жены Зеленского и прочих лезут руками туда где им не место? Разве дети страдают от ожирения от переедания в школе?? А может сначала стоит проверить соленость и холестерин в бургерах и чипсиках которые продаются везде? (Вредность холестерина кстати это фейк, но фастфуд то еще зло).
Хай самі з ЗЕленською жеруть ці помиї,мій онук не їсть цей силос і приходить додому голодний.