Пленная Мозолевская нуждается в помощи врачей после пыток электротоком, - Денисова

Оккупанты удерживали Ольгу Мозолевскую в "Изоляции" два года, требуя признаться в "попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что Мозолевская жила на свободной территории недалеко от Авдеевки, а работала в оккупированном Донецке. В октябре 2017-го она исчезла, и у семьи два года не было известий об Ольге. Все это время оккупанты удерживали ее в тюрьме "Изоляция".

"Там ее подвергали физическим и психологическим пыткам: избивали и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР". Во время одного из "допросов" Ольгу ударили головой о стену, после чего женщина страдает постоянными мигренями. Также у нее хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен, - пишет Денисова.

Читайте также: Двоих организаторов и руководителей тюрьмы "Изоляции" в оккупированном Донецке обвинили в нарушении законов ведения войны

Сейчас Ольга Мозолевская находится в СИЗО-5 ДОНЕЦКА. Она не получает никакой медицинской помощи и не имеет связи с родными.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Ольгу Мозолевскую, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи".