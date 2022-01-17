Пленная Мозолевская нуждается в помощи врачей после пыток электротоком, - Денисова
Оккупанты удерживали Ольгу Мозолевскую в "Изоляции" два года, требуя признаться в "попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР".
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что Мозолевская жила на свободной территории недалеко от Авдеевки, а работала в оккупированном Донецке. В октябре 2017-го она исчезла, и у семьи два года не было известий об Ольге. Все это время оккупанты удерживали ее в тюрьме "Изоляция".
"Там ее подвергали физическим и психологическим пыткам: избивали и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР". Во время одного из "допросов" Ольгу ударили головой о стену, после чего женщина страдает постоянными мигренями. Также у нее хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен, - пишет Денисова.
Сейчас Ольга Мозолевская находится в СИЗО-5 ДОНЕЦКА. Она не получает никакой медицинской помощи и не имеет связи с родными.
"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Ольгу Мозолевскую, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи".
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Могли? А как?
На его спасение вышла тогда команда - она тоже попала в засаду и погиб еще один наш боец, причем доктор. Или забыли? После этого неудачного выхода никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - склькими еще жизнями вы готовы были пожертвовать для того, чтобы это проверить?
"зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие "
Еще раз - в том обмене за Цемаха были вымемены 2 наших бойца из 6го полка спецназа. Это они - таксисты? А Если бы выменяли эту Ольгу Мозолевскую тогда - на что спорим, что вы ее сейчас приписывали бы к "таксистам и маргиналам"?
Как все просто. А наши военные зачем-то группу собирали, высылали, жизнями рисковали, а надо было к вам обратиться.
"про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо"
Глупо. Не будем выменивать?
На скільки я пам'ятаю - ці 2 були з Кировоградського окремого полку спецпризначення.
Це 3й полк, не 6й. Ще раз прошу вибачення за неуважність.
те
Я просто обуеваю с ее посади - ни...черта не делаешь, ...... собаки и просто пишешь всякую....
.... путнЮ.
нафиг нам эта жепщина шо только скулит то?
бегом - так Я написалаЭ, обратилась, а потом звернулась и т.д.- Вот как надо.
а не - ыыыы, я приняла и обоср.. тьху!