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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пленная Мозолевская нуждается в помощи врачей после пыток электротоком, - Денисова

Пленная Мозолевская нуждается в помощи врачей после пыток электротоком, - Денисова

Оккупанты удерживали Ольгу Мозолевскую в "Изоляции" два года, требуя признаться в "попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что Мозолевская жила на свободной территории недалеко от Авдеевки, а работала в оккупированном Донецке. В октябре 2017-го она исчезла, и у семьи два года не было известий об Ольге. Все это время оккупанты удерживали ее в тюрьме "Изоляция".

"Там ее подвергали физическим и психологическим пыткам: избивали и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего так называемой "ДНР". Во время одного из "допросов" Ольгу ударили головой о стену, после чего женщина страдает постоянными мигренями. Также у нее хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен, - пишет Денисова.

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Сейчас Ольга Мозолевская находится в СИЗО-5 ДОНЕЦКА. Она не получает никакой медицинской помощи и не имеет связи с родными.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Ольгу Мозолевскую, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи".

Автор: 

Денисова Людмила (996) плен (2616) пытки (838) изоляция (106) Донец (21) пленные (2143)


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Топ комментарии
+27
Головна задача Зеленського була видать Цьомаха , більше обміни не проводились.
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17.01.2022 16:30
+8
Ну почему же, а вдруг кацапские десантники "заблудятся" как в 2014м, то он поменяет их на таксистов и маргиналов из ордила
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17.01.2022 16:32
+6
Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля. Но зеля ж запретил стрелять, так что... А про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо.
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17.01.2022 16:49
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Головна задача Зеленського була видать Цьомаха , більше обміни не проводились.
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17.01.2022 16:30 Ответить
Ну почему же, а вдруг кацапские десантники "заблудятся" как в 2014м, то он поменяет их на таксистов и маргиналов из ордила
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17.01.2022 16:32 Ответить
Таких же "таксистов и маргиналов", как и Ольга Мазовецька из этой статьи? Она ваш "таксист и маргинал"? Или, может быть, те 2 бойца 6го полка спенцаза, которых выменяли на Цьомаха?
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17.01.2022 16:37 Ответить
А чего меня спрашивать? Вспомнить хотя бы как умирал Ярослав Журавель. И его не спасли, а могли. Так, что да - зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие и далее по списку
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17.01.2022 16:41 Ответить
"И его не спасли, а могли."

Могли? А как?
На его спасение вышла тогда команда - она тоже попала в засаду и погиб еще один наш боец, причем доктор. Или забыли? После этого неудачного выхода никаких подтверждений того, что Журавель еще жив уже не было - склькими еще жизнями вы готовы были пожертвовать для того, чтобы это проверить?

"зеленскому таксисты и маргиналы важнее чем военнослужащие "

Еще раз - в том обмене за Цемаха были вымемены 2 наших бойца из 6го полка спецназа. Это они - таксисты? А Если бы выменяли эту Ольгу Мозолевскую тогда - на что спорим, что вы ее сейчас приписывали бы к "таксистам и маргиналам"?
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17.01.2022 16:46 Ответить
Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля. Но зеля ж запретил стрелять, так что... А про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо.
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17.01.2022 16:49 Ответить
"Можно было артой накрыть сипаров и спасти Журавля"

Как все просто. А наши военные зачем-то группу собирали, высылали, жизнями рисковали, а надо было к вам обратиться.

"про эту женщину я не знаю, но мне не понятно одно: жить в Авдеевке и ездить на работу в Даунецк это как минимум глупо"
Глупо. Не будем выменивать?
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17.01.2022 16:54 Ответить
А кого с момента Цьомбаха поменяли? Правильно. Никого. Так что да, менять врядли кого-то будут. Можно ей только посочувствовать.
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17.01.2022 16:57 Ответить
глупо, это мягко сказано
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17.01.2022 22:25 Ответить
Такого підрозділу не існує
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17.01.2022 16:46 Ответить
Прошу вибачення, забувсь номер.
На скільки я пам'ятаю - ці 2 були з Кировоградського окремого полку спецпризначення.
Це 3й полк, не 6й. Ще раз прошу вибачення за неуважність.
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17.01.2022 16:53 Ответить
Кацапські десантники - то ***ня, баби іщо наражают. От якщо хто типу Цемаха попадеться - тоді можливо. Але на той момент у нас уже може бути інший президент.
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17.01.2022 16:51 Ответить
Так бегом до ОБСЕ регистрируй..
те
Я просто обуеваю с ее посади - ни...черта не делаешь, ...... собаки и просто пишешь всякую....
.... путнЮ.
нафиг нам эта жепщина шо только скулит то?
бегом - так Я написалаЭ, обратилась, а потом звернулась и т.д.- Вот как надо.
а не - ыыыы, я приняла и обоср.. тьху!
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17.01.2022 16:32 Ответить
Вони там взагалі всіх катують електричним струмом.
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17.01.2022 16:43 Ответить
ОдиннаРот... Твари, за всё придет расплата.
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17.01.2022 17:03 Ответить
"за Цемаха были вымемены 2 наших бойца"-кто вас ,бл..дей,рожает !?
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17.01.2022 17:37 Ответить
Сєпари і кацапи це навіть не люди, а просто тварини які косять під людей
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17.01.2022 20:55 Ответить
 
 