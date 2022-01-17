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Акции украинской газовой компании в Лондоне упали на 6,4% из-за регулирования цен на газ для агрохолдингов

Акции украинской газовой компании в Лондоне упали на 6,4% из-за регулирования цен на газ для агрохолдингов

Акции украинской нефтегазовой компании Enwell Energy plc просели на 6,4% после публикации в понедельник утром на сайте Лондонской фондовой биржи сообщения о введении частичного госрегулирования цен на газ в Украине.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные котировок акций.

Так, если на момент закрытия торгов вечером 14 января акции Enwell торговались по 36,2 GBX, то после размещения публикации о госрегулировании произошло снижение на 6,4% – до 33,9 GBX, а курс последнего соглашения составляет 33,8 GBX.

При этом 13 января на сообщении об увеличении Enwell Energy в 2021 году добыча углеводородов на 4,2% акции компании достигала 39,57 GBX.

По словам генерального директора Enwell Energy Сергея Глазунова, введение государством регулирования цен на газ, пусть и на временной основе, очень тревожная ситуация для независимых производителей газа в Украине и инвестиционного климата в стране в целом.

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В Enwell отмечают, что схема и точные механизмы процедуры обязательства по продаже частными украинскими газодобытчиками 20% добытого ресурса на украинской бирже еще не совсем понятны.

Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В список компаний, имеющих право на льготный газ, вошло 7 тыс. компаний.

Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявили, что подобные решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.

Автор: 

Газ (10230) агрохолдинг (16)


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Топ комментарии
+4
ГАЗ УКРАИНСКОЙ ДОБЫЧИ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ПО ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛЮС 30 % на РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ,
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17.01.2022 16:49
+4
А к чему такая скромность?
Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
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17.01.2022 17:06
+2
Надра України по Конституції України є власністю нромадян країни.І її громадяни мають оплачувати тільки затрати на його видобуток і транспортування не більше.І пофіг нам що твориться на різних біржах нас може це хвилювати тільки тоді коли ми купуємо або продаємо газ а видобутий та проданий в україні українцям газ не залежить від ніяких цін на світових біржах.
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17.01.2022 17:08
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Правила форума Совет форумчан
ГАЗ УКРАИНСКОЙ ДОБЫЧИ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ПО ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛЮС 30 % на РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ,
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17.01.2022 16:49 Ответить
себестоимость один гривен + 30 коп на развитие. Но это для населения. А для промышленности пусть покупают газ на мировых рынках, а то всякие барыги типа фирташа и коломейши греются на народных ресурсах!!!
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17.01.2022 16:54 Ответить
А к чему такая скромность?
Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
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17.01.2022 17:06 Ответить
Надра України по Конституції України є власністю нромадян країни.І її громадяни мають оплачувати тільки затрати на його видобуток і транспортування не більше.І пофіг нам що твориться на різних біржах нас може це хвилювати тільки тоді коли ми купуємо або продаємо газ а видобутий та проданий в україні українцям газ не залежить від ніяких цін на світових біржах.
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17.01.2022 17:08 Ответить
А если у меня печка на дровах, то кто мне компенсирует недополученную прибыль от дешевого газа?
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17.01.2022 17:35 Ответить
не обязательно.
можно продавать по рыночной цене, а прибыль - людям, хоть на газ, хоть на кирогаз.

а можно демонополизировать экономику, создать условия для малого-среднего бизнеса и сделать платежеспособное население.
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17.01.2022 16:56 Ответить
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17.01.2022 17:08 Ответить
Ціна повинна бути ринковою для всіх. Від високої ціни на ринку повинні виграти ВСІ громадяни (не лише споживачі газу) шляхом перерозподілу пропорційних податків до держбюджету. Ціна повинна бути прозорішою та стимулюючою (не обов"язково при цьому захмарною - перш за все повинно бути зрозумілим ціноутворення) до приходу інших гравців у видобувну галузь.

Уявіть, як могла б заробити на нинішній газовій у Європі та світі кризі держава Україна, маячи видобуток у 2-3 рази більше та експортуючи надлишки газу за анологією з агропродукцією..
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17.01.2022 17:08 Ответить
Так то так, але якось несправедливо, коли собівартість видобування не змінилася суттєво, а вартість видобутого газу виросла в рази. Напевне окремий закон мав би регулювати вартість ренти і можливо рентабельність видобування у такі пікові моменти. А з отриманих податків можна і соціальну сферу дотувати
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17.01.2022 17:15 Ответить
Вартість ренти (а також експортні мита) повинна зростати пропорційно (або відповідно до близької до пропорційності формули) і у свою чергу формують більшу собівартість. Не треба бути страусом і не звертати увагу на те, що обмежений ресурс (газ) при підвищенні попиту повинен дорожчати (інше питання на скільки? - рента та мита якраз і повинні пом"якшувати та згладжувати надмірні коливання цін - але ні в якому разі не заперечувати саму тенденцію).

З іншого боку, ще раз, прозорість і зрозумілість ціноутворення на ринку стимулює приплав інвестицій і збільшенні виробництва цього дефіцитного продукту (що у свою чергу тиснутиме у бік зниження ціни).

ПС. Звісно це все "за інших рівних умов", тобто за нормальної діяльності судової систами як мінімум (як і таких інших інституцій, антимонопольного комітету, фондового ринку тощо).
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17.01.2022 17:40 Ответить
мне до лампочки, что у барыги "упали" акции от продажи МОЕГО газа! p.s. хочу сразу предупредить "защитников" барыг имеющих сверхприбыли на богатствах принадлежащих Народу Украины - я не против, что кто то будет иметь прибыль на добыче и продаже ресурсов, но я против, что б доход превращался в "сверхприбыль"!
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17.01.2022 17:21 Ответить
Газ для юрлиц (включая хлебозаводы, теплосети ...) почти по 3 000$.
Кто то думает, что так накажут олигархов?
Или народу поднимут цены на товары?
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17.01.2022 17:26 Ответить
 
 