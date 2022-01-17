Акции украинской газовой компании в Лондоне упали на 6,4% из-за регулирования цен на газ для агрохолдингов
Акции украинской нефтегазовой компании Enwell Energy plc просели на 6,4% после публикации в понедельник утром на сайте Лондонской фондовой биржи сообщения о введении частичного госрегулирования цен на газ в Украине.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные котировок акций.
Так, если на момент закрытия торгов вечером 14 января акции Enwell торговались по 36,2 GBX, то после размещения публикации о госрегулировании произошло снижение на 6,4% – до 33,9 GBX, а курс последнего соглашения составляет 33,8 GBX.
При этом 13 января на сообщении об увеличении Enwell Energy в 2021 году добыча углеводородов на 4,2% акции компании достигала 39,57 GBX.
По словам генерального директора Enwell Energy Сергея Глазунова, введение государством регулирования цен на газ, пусть и на временной основе, очень тревожная ситуация для независимых производителей газа в Украине и инвестиционного климата в стране в целом.
В Enwell отмечают, что схема и точные механизмы процедуры обязательства по продаже частными украинскими газодобытчиками 20% добытого ресурса на украинской бирже еще не совсем понятны.
Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В список компаний, имеющих право на льготный газ, вошло 7 тыс. компаний.
Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявили, что подобные решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.
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Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
можно продавать по рыночной цене, а прибыль - людям, хоть на газ, хоть на кирогаз.
а можно демонополизировать экономику, создать условия для малого-среднего бизнеса и сделать платежеспособное население.
Уявіть, як могла б заробити на нинішній газовій у Європі та світі кризі держава Україна, маячи видобуток у 2-3 рази більше та експортуючи надлишки газу за анологією з агропродукцією..
З іншого боку, ще раз, прозорість і зрозумілість ціноутворення на ринку стимулює приплав інвестицій і збільшенні виробництва цього дефіцитного продукту (що у свою чергу тиснутиме у бік зниження ціни).
ПС. Звісно це все "за інших рівних умов", тобто за нормальної діяльності судової систами як мінімум (як і таких інших інституцій, антимонопольного комітету, фондового ринку тощо).
Кто то думает, что так накажут олигархов?
Или народу поднимут цены на товары?