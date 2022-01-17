Акции украинской газовой компании в Лондоне упали на 6,4% из-за регулирования цен на газ для агрохолдингов

Акции украинской нефтегазовой компании Enwell Energy plc просели на 6,4% после публикации в понедельник утром на сайте Лондонской фондовой биржи сообщения о введении частичного госрегулирования цен на газ в Украине.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные котировок акций.

Так, если на момент закрытия торгов вечером 14 января акции Enwell торговались по 36,2 GBX, то после размещения публикации о госрегулировании произошло снижение на 6,4% – до 33,9 GBX, а курс последнего соглашения составляет 33,8 GBX.

При этом 13 января на сообщении об увеличении Enwell Energy в 2021 году добыча углеводородов на 4,2% акции компании достигала 39,57 GBX.

По словам генерального директора Enwell Energy Сергея Глазунова, введение государством регулирования цен на газ, пусть и на временной основе, очень тревожная ситуация для независимых производителей газа в Украине и инвестиционного климата в стране в целом.

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В Enwell отмечают, что схема и точные механизмы процедуры обязательства по продаже частными украинскими газодобытчиками 20% добытого ресурса на украинской бирже еще не совсем понятны.

Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В список компаний, имеющих право на льготный газ, вошло 7 тыс. компаний.

Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявили, что подобные решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.