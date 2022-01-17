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В Украине разработают программу, в которой родители будут видеть меню своего ребенка каждый день вместе с фото блюд, - Клопотенко

В Украине разработают программу, в которой родители будут видеть меню своего ребенка каждый день вместе с фото блюд, - Клопотенко

В Украине планируется разработать специальную программу, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Отвечая на вопрос, как родители могут проконтролировать, что именно ест их ребенок в столовой, он заявил: "Старшие дети могут рассказать родителям или сфотографировать блюда. Сейчас в планах разработка специальной программы, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: "Минестроне с вертутой, меньше соли и сахара: что будут есть дети в школах и садах?"

дети (6516) детсад (429) школа (3015) еда (353) диджитализация (221) Клопотенко Евгений (5)


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Топ комментарии
+4
Ну определять качество пищи по фото это конечно писец полный ... а шо траву уже легализовали ?
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17.01.2022 17:39
+4
Зебіли! Зараз будете їсти із смартфонів. Якщо вони у вас звичайно є.
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17.01.2022 19:30
+3
Сегодня в Дії снесло ковидные сертификаты(((

Страна в смартфоне или в ... где?
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17.01.2022 18:16
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Ну определять качество пищи по фото это конечно писец полный ... а шо траву уже легализовали ?
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17.01.2022 17:39 Ответить
Е-їдальня.
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17.01.2022 17:43 Ответить
Сегодня в Дії снесло ковидные сертификаты(((

Страна в смартфоне или в ... где?
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17.01.2022 18:16 Ответить
Мой на месте.
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17.01.2022 19:28 Ответить
Скумбрию по 8 гр.
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17.01.2022 18:53 Ответить
Скумбрія (по 8) в смартфоні.
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17.01.2022 18:59 Ответить
а нахрiна для цього цiла прога? достатньо гугл вeб сторiнки!
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17.01.2022 17:46 Ответить
А жити на що?!
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17.01.2022 19:00 Ответить
Учителю, вместо математики с физикой, нужно сфотографировать 500 страв Евгена? Наступный президент. Клоун был, теперь будет повар.
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17.01.2022 17:50 Ответить
при чому ту вчитeль? кухарки навчаться кнопочки нажимати.
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17.01.2022 19:08 Ответить
І що на воході получаеться теж на фото показувать!
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17.01.2022 17:51 Ответить
То же самое что изо рта этой мрази клопотенка....
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17.01.2022 17:55 Ответить
звідки взагалі воно виползло? його рецептурники й страви виглядають так само безглуздо як і він сам.
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17.01.2022 18:15 Ответить
ну таке, ніхто не примушує на це дивитись, я його не сприймаю, але ж комусь подобається, Джеймі Олівера чи Гордона Рамзі також, дехто вважає вискочками, але вони відомі кулінари, мільйонери і власники великих ресторанів. Займається він не тим чим треба.
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17.01.2022 20:23 Ответить
справа в тому, що його рецептурником не рекомендують користуватись, а примушують, не даючи права вибору. не думаю, що збірник рецептур 1982 року приносив велику шкоду здоров"ю дітей. мова навіть не про вискочку, а про якусь цілеспрямовану масштабну аферу.
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17.01.2022 20:41 Ответить
чесно кажучи за цим не слідкував, але чим зобов'язали користуватись його "рецептурником"? якщо щось і є таке, то більш за все це пов'язано з лєнкою, бо ж типа скумбрія по 8, вона за здорове харчування, якби вона щось таке написала чи типа "придумала", то паплюжили на кожному кроці а так прикрились типа авторитетним клопотенком.
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17.01.2022 21:59 Ответить
У нас одні погано приготовлені обов'язкові страви замінили на інші погано приготовлені обов'язкові страви і думають, що це і є реформа. Це був совок - залишився совок. Лише назви модні.
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17.01.2022 18:16 Ответить
совок у тому що школа ссцить робити щось сама! тому трeба зпускати постанови навiть на iжу. як би школи використовували свою автономiю з розумом то Лєнцi ця тeма б нe попалась i Клопотнко жив би бeз цiєi програми.
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17.01.2022 19:12 Ответить
школа не сцить, школи вже давно самі нічого не роблять, все закуповують послуги, але бюджет настільки смішний, що за ті гроші прогодувати дітей нормально і недорого практично неможливо, а ще ж і заробити підприємцям треба.
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17.01.2022 20:25 Ответить
ти намолов кашу! що самe школа сама нe робить? кухнi нeмає a є катeрiнг?
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17.01.2022 21:20 Ответить
ти таке слово городське знаєш, а дурні питання задаєш.
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17.01.2022 21:56 Ответить
хаха знаєш як твоя вiдповiдь звучить "я наляпав а шо сам нe поняв"
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17.01.2022 23:38 Ответить
Краса! Тепер зубожіле бидло матиме нагоду дивитись онлайн, як готують гречку по 12 гривень зі скумбрію по 8.! Я вас вітаю, зелений бидлонарід.
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17.01.2022 18:37 Ответить
Немає більш нагальних потреб, ніж фоткати і показувати батькам блюда?
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17.01.2022 18:43 Ответить
а ти батькв спитав? вони як раз цього i хочуть. тiльки для цього нe потрiбна прога!
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17.01.2022 19:14 Ответить
е-манулись...
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17.01.2022 18:44 Ответить
сюр...
******* пробивает очередное дно
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17.01.2022 18:46 Ответить
Хто йому сказав, шо цукор - це шкідливо? Якшо дитина цілодобово жує булки, лежачи на дивані, можливо. Решті здорових дітей цукор необхідний. В нас вистачає батьків, які теж наслухаються дурні, а потім свою малечу аптечною глюкозою або під крапельницями з ацетонових криз витягують. Цукор - це індивідуально.
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17.01.2022 18:50 Ответить
До того ж, прісна їжа - це несмачно, це гірше, ніж в совку годували, ви просто готуєте дітей, шоб ті жили, аби набити собі шлунок, бажано травою.
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17.01.2022 18:54 Ответить
поспитай у Європi цукор до чаю - подивляться на тeбe як на хвору на голову.
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17.01.2022 19:16 Ответить
Деякі і м'ясо не вживають, хто їм доктор. Та й йдеться про дітей.
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17.01.2022 19:21 Ответить
справа в тому що дiтeй (батькiв) трeба опитувати i з того робити мeню!
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17.01.2022 19:28 Ответить
Опитали, між іншим, дітей. Тепер багато хто з дітей відмовляються їсти в школі, бо несмачно, а батьки відмовляються, бо дорого.
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17.01.2022 19:37 Ответить
так дорого то нe iзза програми а iзза загального подорогшання?
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17.01.2022 19:41 Ответить
Через все, +25% за 2 тижні. В результаті дорого ще й несмачно.
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17.01.2022 19:47 Ответить
ну як би нe було програми то на програму нiхто б нe подумав. а з таким зeлeним кeруванням цiни пiднялися.
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17.01.2022 19:52 Ответить
цe всe йдe iз Європи. там городським бiльш нiчим займатися.
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17.01.2022 19:15 Ответить
Зебіли! Зараз будете їсти із смартфонів. Якщо вони у вас звичайно є.
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17.01.2022 19:30 Ответить
опять популизм и показуха((
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18.01.2022 00:34 Ответить
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18.01.2022 06:56 Ответить
 
 