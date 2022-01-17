В Украине разработают программу, в которой родители будут видеть меню своего ребенка каждый день вместе с фото блюд, - Клопотенко

В Украине планируется разработать специальную программу, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Отвечая на вопрос, как родители могут проконтролировать, что именно ест их ребенок в столовой, он заявил: "Старшие дети могут рассказать родителям или сфотографировать блюда. Сейчас в планах разработка специальной программы, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд.

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