РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7480 посетителей онлайн
Новости Война
12 687 60

Разработка БМПВ "Вавилон" остановлена из-за того, что работы сдавали без взяток и "откатов", - инженерная группа "Арей"

Разработка БМПВ

Инженерная группа "Арей" заявила, что разработка БМП "Вавилон" остановлена украинскими коррупционерами.

Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелая БМП "ВАВИЛОН": разрабатывается по стандартам НАТО, а уничтожается украинскими коррупционерами и предателями. В разработку тяжелой БМП государство вложило значительные средства. "Арей" образцово выполнил работы по госконтракту – изготовил прототип машины, разработал конструкторскую документацию. Работы приняты и оплачены Министерством обороны. В Актах Минобороны нет нарушений, недостатков", - говорится в сообщении.

В "Арее" заявили, что причиной остановки работ стало то, что "сдавали работы без взяток/откатов".

"Да, мы отказались участвовать в дерибане 5 тыс. долларов на каждой тонне бронестали, отказались обеспечивать генеральский бизнес на элементах динамической защиты, отказались от схем через военные представительства. К чести наших военпредов – они также не являются участниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат вы знаете - разработка тяжелой БМПВ остановлена. Захотят ли новые военачальники разобраться в сути конфликта? Как зеленая военная элита объяснит Украинской Армии - почему остановлена ​​успешная разработка?" – добавили в инженерной группе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО

Минобороны (9357) оружие (10222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Зато ледокол имени зеленскага баржу по Днепру протянул....вот такие у зеленого стада приоритеты..
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32
+17
Не так страшні московські воши, як наші українські гниди.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34
+14
Почему то, Израиль не отказывается от бронетехники.
Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато ледокол имени зеленскага баржу по Днепру протянул....вот такие у зеленого стада приоритеты..
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32 Ответить
21 век на дворе ,кому нужны те бмп ,ракеты нужно делать ,самолёты ,корабли , ещё тачанки начните клепать ..
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32 Ответить
Почему то, Израиль не отказывается от бронетехники.
Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Ну Израиль воюет с индейцами у которых из оружия только карамультуки или в лучшем случае АК а Украина воюет с московией у которой неплохая авиация и ракетные войска и которые пехотой в лобовую атаку не пойдут ..разницу улавливаешь ?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:42 Ответить
да щас карамультуки . и у Хамаса и у ФАТХа противотанковых средств завались . и какая бы у москалей не была супер-пупер авиация но все по старинке решает пехота . что войны в Сирии и в Карабахе в очередной раз и подтвердили
показать весь комментарий
17.01.2022 17:56 Ответить
Пехота уже давно ничего не решает , много пехота нарешает после ударов по ней авиацией и ракетами и зачистке артиллерией .Что-то могут решать спецназовцы в горах и городских условиях и только .
показать весь комментарий
17.01.2022 18:00 Ответить
ага . пребывай и далее в таком удобном заблуждении . а по свободе прикинь как ты при помощи ракет и авиации сможешь захватить и удерживать какой нибудь среднестатистический районный центр
показать весь комментарий
17.01.2022 18:04 Ответить
Та легко и просто ,как это немцы делали ,полицаи ,старосты из местных и комендантский взвод .
показать весь комментарий
17.01.2022 18:17 Ответить
ну во первых немцы так не делали
во вторых все эти полицаи . старосты и тд. появлялись уже в тылу наступающей армии когда фронт ушел вперед
вот реши загадку . перед тобой город . предположим Конотоп . в нем засел батальон ВСУ . давай расскажи как ты его захватишь при помощи авиации и ракет . уточню не разнесешь по кирпичику а именно захватишь . расскажи как ты высосешь из пальца этих самых полицаев во главе со старостой
и вишенка на торт . к твоему сведению эти самые полицаи это по факту тоже пехота . да хреновая но пехота
показать весь комментарий
17.01.2022 18:29 Ответить
Ну шо ты несёшь ,в современной войне расхреначат тот Конотоп и никто не будет считать сколько там погибнет людей ,тебе шо напомнить как кацапы во второй чеченской Грозный брали
показать весь комментарий
17.01.2022 18:38 Ответить
да напомни . как они верхом на самолетах и ракетах брали Грозный . так понимаю основные потери при этом понесли пилоты и ракетчики
показать весь комментарий
17.01.2022 18:45 Ответить
Та они его расхерачили авиацией в порошок и спокойно взяли а вот в первую чеченскую да ,они думали как и ты ,что им танки и бтр помогут ,ну и помогли отправится на тот свет ,а вот после того как взяли поставили там полицая кадырова ..
показать весь комментарий
17.01.2022 18:49 Ответить
"а вот после того как взяли" так они его взяли или расхерячили ? если взяли то уточни кто именно брал . авиация и ракетчики или все таки пехота и танкисты ?
показать весь комментарий
17.01.2022 18:56 Ответить
Ну не дуркуй ,там уже нечего было брать ,зашёл спецназ и всё зачистил ,в современной войне пехота это атавизм ,дроны ,ракеты ,электроника ,какая пехота расхерачила в Сирии вагнеровцев ,ни один пехотинец на поле боя не вышел ,полетали беспилотники и куча ватной мёртвой пехоты ,вот и всё ,когда-то умерла конница ,сейчас умирает пехота ,такова селяви ..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:04 Ответить
оху..ный пример привел . ты товарисч понимаешь разницу между окопавшейся пехотой имеющей поддержку авиации и артиллерии и колонной вагнеровцев на марше ? ты понимаешь что это не одно и тоже ?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:11 Ответить
Пехота Хусейна нехило так себе окопалась ,арты было немерено ...и ШО ? где там та пехота ,видимо уже Вашингтон берёт ..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:17 Ответить
куда там . после того как американские летчики и саудовские ракетчики начали захватывать иракские города пехотинцы Саддама в ужасе разбежались
показать весь комментарий
17.01.2022 19:30 Ответить
Чуть не так они разбежались после первых недель бомбардировок ,ну те что выжили и радостно встречали американцев в городах и посёлках городского типа уже в качестве освобождённого иранского народа сегодня это работает именно так.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:46 Ответить
очень может быть что в детских раскрасках именно так все и описано . очень может быть что Саддама победили исключительно ВВС и ракетчики . но в реальности все было чуть чуть не так . а точнее совсем не так
кстати я тогда находился совсем рядышком . в Эфиопии . исполнял интернациональный долг
показать весь комментарий
17.01.2022 19:51 Ответить
Я тоже его исполнял в далеких восьмидесятых за речкой ,поэтому и говорю ,что пехота в том виде в котором она была во Вторую Мировую никому не нужна ,сейчас побеждают технологии ,высокоточное оружие ,спутники а миллион пехотинцев разбежится от одного самолёта ,таким стал Мир .
показать весь комментарий
17.01.2022 19:58 Ответить
каким бы мир не стал но даже появление новых видов оружия совсем не отменяет старых и проверенных . появление дронов не отменило обычные ручные гранаты в руках у бойца
современная армия это и пехота и авиация ( пилотируемая и беспилотная ) это артиллерия ( ствольная и реактивная ) . сейчас невозможно воевать одной авиацией или одной пехотой . если не хочешь иметь потери в пехоте то должен эту пехоту прикрыть броней . если не хочешь терять пилотов то должен делать авиацию беспилотной
показать весь комментарий
17.01.2022 20:08 Ответить
Та никто и не говорит ,что пехотинцы не нужны и этот род войск надо упразднить ,речь идёт о приоритетных направлениях без которых пехота будет лишь пушечным мясом и сейчас выиграть войну просто забросав его трупами своих солдат не получится .
показать весь комментарий
17.01.2022 20:13 Ответить
ну там после авиации зашла дивизия и не вышла... расхерачить можно и с воздуха, но удержать територию и зачистка всегда пехота или эта земля твоей не будет
показать весь комментарий
17.01.2022 19:02 Ответить
Та кому сейчас нужна земля ,уничтожили промышленность ,армию ,аэродромы ,средства коммуникации ,ну и дальше бегай с автоматом по подвалам ,ищи где пожрать ..бред не надо нести ..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:07 Ответить
У Хусейна пехота была ахренеть и танков куча была ,не напомнишь ,чем там всё закончилось ..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:09 Ответить
закончилось тем что на поле боя появилась еще более ахренительная пехота сил коалиции с кучей более новых танков . и пехота Саддама решила не искушать судьбу и разбежалась
показать весь комментарий
17.01.2022 19:26 Ответить
Ну в силах коалиции не дураки сидят и их пехота входит когда уже не с кем воевать это при царе Горохе сходились на поле армии и выясняли кто круче и кого больше а сейчас это выясняют инженеры создающие современные виды вооружения и промышленность их производящая ..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:50 Ответить
от жалко айзера про это не знали и зачем то послали в наступление на Шушу не пилотов и ракетчиков а горную пехоту
или ты не знаешь как закончилась та война ?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:57 Ответить
Ну война в горах имеет свои особенности и прежде чем послать спецназ там уже всё подчистили Байрактары . Ну не неси глупости как рнбёнок пятилетний ,ну завтра тебя призовут в пехоту ,ну ещё призовут миллион и пошлют скажем отбить Крым ...знаешь чем это закончится ,полагаю мы оба знаем ..
показать весь комментарий
17.01.2022 20:05 Ответить
рейд на Шушу был без всякий Байрактаров . чисто наземная операция . только минометы протащили
показать весь комментарий
17.01.2022 20:11 Ответить
"Корнет" уже стал карамультуком?...однако...
показать весь комментарий
17.01.2022 22:16 Ответить
тачанка с двс и джавелином будет востребована
показать весь комментарий
17.01.2022 17:35 Ответить
Дивіться, ще один диванний війсковий стратег намалювався.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
Вообще охренели!
Где это такое бывает, что бы без откатов работать!
Арестовать немедленно!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:33 Ответить
"пiдозрiлые" они - надо им "пiдозру" и "запобiжний захiд"
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36 Ответить
Не так страшні московські воши, як наші українські гниди.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Українські ?
Подивіться відео за посиланням.
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1482778546112188429
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36 Ответить
Риба й надалі гниє з голови...
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Та нахрен ваш ,,Вавілон", Пороха треба пресувать!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
А судять Порошенка
Хоча ми всі знаємо хто має сидіти.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:35 Ответить
" схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи"

Нащо ж так скромно? Ций особистостей чомусь ніхто не знає, а вони мають бути відомими на всю країну зі своїми схемами, щоб у того ж ДБР не було жодного шансу не відкрити проти цих покидьків справу!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
Дик таваріщ Путєн пріказал
показать весь комментарий
17.01.2022 17:40 Ответить
Голвне що не Порошенко?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:45 Ответить
Перестрелять падлів. Якщо докази залізобетонні!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:46 Ответить
Зеленський - "чистий" корупціонер. Але під "кришею" і дуже-дуже законспірований. Не вірю жодному його слову. І жодному привітанню. Злодій одне каже, але діє зовсім по-іншому.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:47 Ответить
уу. на щотчик поставили!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:51 Ответить
Погано.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:53 Ответить
Одни воры сменили других.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:55 Ответить
мабуть надійшла негласна вказівка з охвісту оманського презента
показать весь комментарий
17.01.2022 18:10 Ответить
всех расстрелять кого назвали с конфискацией квартир и льгот и наград и занова финансировать
показать весь комментарий
17.01.2022 18:38 Ответить
Люди из Арея нормальные в том, что не дают откаты. А в востальном они очень странные с очень странными подходами к жизни
показать весь комментарий
17.01.2022 18:40 Ответить
Зараз ми бачимо прямі звинувачення у зраді зеленського, і ніякоі реакції, яка повина бути митєвою, украінці повині бачити, кого вже поставили до стіни.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:31 Ответить
Весь вопрос ведь в том, с кем строить будем ? Нам нужны не руководители строительства, а сами стоители. А с теми руководителями мы ничего построить не сможем, кроме как то, что уже есть или похуже. Их нужно под нож пустить до четвертого колена. И сделать это мы будум вынуждены: бурьян прорастает быстро и мощно.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:38 Ответить
Зелю - геть! Сипатое угребище.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:48 Ответить
ЗЕ это те же рыги яныка только в профиль. Что было от них еще ожидать
показать весь комментарий
17.01.2022 20:39 Ответить
Позор тупоголовому Зеленько!
показать весь комментарий
17.01.2022 20:43 Ответить
Диверсія зрадників під час війни. Мабуть отримають нагороди від охвцсу презента
показать весь комментарий
17.01.2022 20:45 Ответить
Зеленые барыги и мародеры на крови!
показать весь комментарий
17.01.2022 20:59 Ответить
 
 