Разработка БМПВ "Вавилон" остановлена из-за того, что работы сдавали без взяток и "откатов", - инженерная группа "Арей"
Инженерная группа "Арей" заявила, что разработка БМП "Вавилон" остановлена украинскими коррупционерами.
Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелая БМП "ВАВИЛОН": разрабатывается по стандартам НАТО, а уничтожается украинскими коррупционерами и предателями. В разработку тяжелой БМП государство вложило значительные средства. "Арей" образцово выполнил работы по госконтракту – изготовил прототип машины, разработал конструкторскую документацию. Работы приняты и оплачены Министерством обороны. В Актах Минобороны нет нарушений, недостатков", - говорится в сообщении.
В "Арее" заявили, что причиной остановки работ стало то, что "сдавали работы без взяток/откатов".
"Да, мы отказались участвовать в дерибане 5 тыс. долларов на каждой тонне бронестали, отказались обеспечивать генеральский бизнес на элементах динамической защиты, отказались от схем через военные представительства. К чести наших военпредов – они также не являются участниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат вы знаете - разработка тяжелой БМПВ остановлена. Захотят ли новые военачальники разобраться в сути конфликта? Как зеленая военная элита объяснит Украинской Армии - почему остановлена успешная разработка?" – добавили в инженерной группе.
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Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
во вторых все эти полицаи . старосты и тд. появлялись уже в тылу наступающей армии когда фронт ушел вперед
вот реши загадку . перед тобой город . предположим Конотоп . в нем засел батальон ВСУ . давай расскажи как ты его захватишь при помощи авиации и ракет . уточню не разнесешь по кирпичику а именно захватишь . расскажи как ты высосешь из пальца этих самых полицаев во главе со старостой
и вишенка на торт . к твоему сведению эти самые полицаи это по факту тоже пехота . да хреновая но пехота
кстати я тогда находился совсем рядышком . в Эфиопии . исполнял интернациональный долг
современная армия это и пехота и авиация ( пилотируемая и беспилотная ) это артиллерия ( ствольная и реактивная ) . сейчас невозможно воевать одной авиацией или одной пехотой . если не хочешь иметь потери в пехоте то должен эту пехоту прикрыть броней . если не хочешь терять пилотов то должен делать авиацию беспилотной
или ты не знаешь как закончилась та война ?
Где это такое бывает, что бы без откатов работать!
Арестовать немедленно!
Подивіться відео за посиланням.
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1482778546112188429
Хоча ми всі знаємо хто має сидіти.
Нащо ж так скромно? Ций особистостей чомусь ніхто не знає, а вони мають бути відомими на всю країну зі своїми схемами, щоб у того ж ДБР не було жодного шансу не відкрити проти цих покидьків справу!