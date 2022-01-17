Разработка БМПВ "Вавилон" остановлена из-за того, что работы сдавали без взяток и "откатов", - инженерная группа "Арей"

Инженерная группа "Арей" заявила, что разработка БМП "Вавилон" остановлена украинскими коррупционерами.

Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелая БМП "ВАВИЛОН": разрабатывается по стандартам НАТО, а уничтожается украинскими коррупционерами и предателями. В разработку тяжелой БМП государство вложило значительные средства. "Арей" образцово выполнил работы по госконтракту – изготовил прототип машины, разработал конструкторскую документацию. Работы приняты и оплачены Министерством обороны. В Актах Минобороны нет нарушений, недостатков", - говорится в сообщении.

В "Арее" заявили, что причиной остановки работ стало то, что "сдавали работы без взяток/откатов".

"Да, мы отказались участвовать в дерибане 5 тыс. долларов на каждой тонне бронестали, отказались обеспечивать генеральский бизнес на элементах динамической защиты, отказались от схем через военные представительства. К чести наших военпредов – они также не являются участниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат вы знаете - разработка тяжелой БМПВ остановлена. Захотят ли новые военачальники разобраться в сути конфликта? Как зеленая военная элита объяснит Украинской Армии - почему остановлена ​​успешная разработка?" – добавили в инженерной группе.

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