Стыдно, что те, кто развлекал преступников в Горловке в 2014 году, сейчас обвиняют Порошенко в госизмене, - Турчинов
Бесконечные перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют о том, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов.
По словам Турчинова, стыдно, что именно те люди, которые уклонялись от военной службы, развлекали заговорщиков и преступников в Горловке в 2014 году, когда те убивали наших патриотов, те люди, которые сегодня продолжают развлекать Россию своими сериалами и "крышуют кротов", засевших на Банковой, обвиняют Порошенко в государственной измене.
"В то время, когда у нас есть реальные угрозы, когда российские войска продолжают наращивать свою численность на наших границах, вместо того, чтобы консолидировать и защищать страну, вместо того, чтобы бороться с российской агрессией, "зеленая власть" борется с патриотами и оппозицией", – сказал Турчинов.
В то же время, он не исключает, что пытаясь уничтожить оппозицию, власти пытаются открыть себе путь к предательству, коллаборации, – путь к договоренностям с Путиным.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Один вопрос. Разве выгодно порохоботам вообще на эту тему рот раскрывать?
Тебе першу розстріляти за підбурювання.
"https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что до сих пор Порошенко не предъявлены обвинения и он не привлечен к ответственности. По словам Турчинова, ГПУ ожидает, когда Порошенко вернет себе депутатский мандат. "Но когда документы уничтожат, я помогу их найти", - отметил Турчинов. "
"Водночас, він не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, - шлях до домовленостей з Путіним".
І за бізнес парашика і зелено-блювоти з москотами соромно.
Та і за пастора, який здав Крим в обмін на "супер-легітимні" вибори, теж дуже соромно.
А де ж той Турчинов, що так гнівно викривав корупціонера Порошенка?
https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что коррупционер и вымогатель Порошенко еще не за решеткой
Турчинов: Порошенко будет нести ответственность за действия всей власти Источник: