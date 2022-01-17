Стыдно, что те, кто развлекал преступников в Горловке в 2014 году, сейчас обвиняют Порошенко в госизмене, - Турчинов

Бесконечные перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют о том, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов.

По словам Турчинова, стыдно, что именно те люди, которые уклонялись от военной службы, развлекали заговорщиков и преступников в Горловке в 2014 году, когда те убивали наших патриотов, те люди, которые сегодня продолжают развлекать Россию своими сериалами и "крышуют кротов", засевших на Банковой, обвиняют Порошенко в государственной измене.

"В то время, когда у нас есть реальные угрозы, когда российские войска продолжают наращивать свою численность на наших границах, вместо того, чтобы консолидировать и защищать страну, вместо того, чтобы бороться с российской агрессией, "зеленая власть" борется с патриотами и оппозицией", – сказал Турчинов.

В то же время, он не исключает, что пытаясь уничтожить оппозицию, власти пытаются открыть себе путь к предательству, коллаборации, – путь к договоренностям с Путиным.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

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