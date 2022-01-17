РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7480 посетителей онлайн
Новости
11 971 65

Стыдно, что те, кто развлекал преступников в Горловке в 2014 году, сейчас обвиняют Порошенко в госизмене, - Турчинов

Стыдно, что те, кто развлекал преступников в Горловке в 2014 году, сейчас обвиняют Порошенко в госизмене, - Турчинов

Бесконечные перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют о том, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов.

По словам Турчинова, стыдно, что именно те люди, которые уклонялись от военной службы, развлекали заговорщиков и преступников в Горловке в 2014 году, когда те убивали наших патриотов, те люди, которые сегодня продолжают развлекать Россию своими сериалами и "крышуют кротов", засевших на Банковой, обвиняют Порошенко в государственной измене.

"В то время, когда у нас есть реальные угрозы, когда российские войска продолжают наращивать свою численность на наших границах, вместо того, чтобы консолидировать и защищать страну, вместо того, чтобы бороться с российской агрессией, "зеленая власть" борется с патриотами и оппозицией", – сказал Турчинов.

В то же время, он не исключает, что пытаясь уничтожить оппозицию, власти пытаются открыть себе путь к предательству, коллаборации, – путь к договоренностям с Путиным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Этот пассажир в розыске. Планировалось задержание", - адвокат Глядык о попытке ГБР привлечь его к следственным действиям в качестве безвозмездного защитника Порошенко. ВИДЕО

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Также читайте: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского, - Сенцов

Порошенко Петр (19606) суд (25111) Турчинов Александр (3336) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
AVE ПАСТОР!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36
+45
Этим стыдно не бывает. Эти продают свои говносериальчики на глвных пропагандонских каналах страны-помойки, финансируя уплатой налогов террористов, и аж из портков с онучами выпрыгивают, марно тужась пришить хоть шо-то Порошенке.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:38
+38
Цікаво, зеленського внесуть в базу Миротворця?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
AVE ПАСТОР!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36 Ответить
Пастор жги!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:57 Ответить
Цікаво, зеленського внесуть в базу Миротворця?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
Зе точно внесуть і в "Миротворець" - і в червоний список Інтерпола!
показать весь комментарий
17.01.2022 18:30 Ответить
Надеюсь, урок впрок. В будущем те, кто развлекал террористов, должны будут развлекать зеков будучи зеками сами.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
В апреле 2014
показать весь комментарий
17.01.2022 18:00 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 18:06 Ответить
Горловку Зеля Безлеру робив в квітні 2014-го.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:14 Ответить
Это в точку .
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
зеля тупорилазрадниця-аватархйла
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
Этим стыдно не бывает. Эти продают свои говносериальчики на глвных пропагандонских каналах страны-помойки, финансируя уплатой налогов террористов, и аж из портков с онучами выпрыгивают, марно тужась пришить хоть шо-то Порошенке.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:38 Ответить
Да Зе хоть продал свою долю в "95квартале", в отличии от пети и его "Рошена", с его "Липецкой фабрикой". Которая, к слову, исправно подпитывала рос. бюджет годами, несмотря на горячую фазу войны тогда, и петинскую лицемерную риторику.

Один вопрос. Разве выгодно порохоботам вообще на эту тему рот раскрывать?
показать весь комментарий
17.01.2022 18:05 Ответить
Врешь, русский. Не продал, а передал Шефиру. И пока ***** гундосой мартышкой вполне доволен, раз пустил ваших "скотов" на главные пропагандонские каналы. И финансирование терроризма Переворотькой не просто на виду, а вы еще и этим гордитесь.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:10 Ответить
Сам ты русский. А что "скоты"? Это медийный продукт, тем более, он изначально снимался для рынка СНГ. Это не один фильм, где участвовал Зе, и эти фильмы могут в любой момент купить хоть какой телеканал, хочет ли того Зе или нет, он на процесс уже не может повлиять. А Порошенко конкретно имел там своё собственное предприятие, которое функционировало и выдавала продукцию здесь и сейчас ежедневно. И ежемесячно пополняла бюджет страны-агрессора.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:19 Ответить
Да-да. Это ж так случайно случилось, шо ваш плешивый фюрерок позволяет гнусавому зарабатывать срублишки на своих главных пропагандонских , ежедневно пополняя налогами свою казну
показать весь комментарий
17.01.2022 18:24 Ответить
Да кого там? Не смеши хоть))) Или нарочно дурачка включаешь?)У них телеканалы полностью убыточные и финансируются как раз из гос.бюджета, а не они бюджет пополняют (там отрицательное сальдо сумасшедшее каждый год) .
показать весь комментарий
17.01.2022 18:28 Ответить
Ты сам понял, шо ты настрочил, русский? Ты только шо рассказал, шо Моника Переворотько получает срублишки прямиком из гос.бюджета страны-помойки.Т.е., практически находится на зарплате у твоего фюрерка, русский
показать весь комментарий
17.01.2022 18:31 Ответить
Телеканалы покупают фильмы, актёрам капают деньги. Тоже самое и у певцов к примеру, пока они не продадут авторские права своего продукта. Грубо говоря, в зависимости от контракта, даже Трампу могут капать деньги с проката из разных стран за участие в фильме "Один дома".
показать весь комментарий
17.01.2022 18:40 Ответить
Ну да, для зеленой слизи срублишки же не пахнут. Тем более, если они от самого фюрерка русни.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:42 Ответить
Медийный продукт он не управляемый после выхода в свет. В отличии от конкретной фабрики, которую можно тупа сразу закрыть и забыли. Вот в чём основная мысль.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:46 Ответить
Нет, русский. Твоя основная мысль в том, шо Переворотько получает срублишки прямо из бюджета страны-помойки, де-факто находясь на зарплате *****. И ты в этом не видишь ничего предосудительного. Все остальное - уринотерапия в офтальмологии.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:50 Ответить
Підлога бізнеса Порошенка лишилась в окупованому Криму та нарасєї. І доки Зєля і компанія ялини делікатеси у окупованій Горлівці, Порох закуповував озброєння.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:54 Ответить
Правильні слова від шановного чоловіка! Богом нам даного!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:39 Ответить
Між п'ятим та сьомим президентом якесь півшосте непорозуміння.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:42 Ответить
мені починае страшно бути не від війни а від дій ціеі ганебноі влади тільки нові вибори
показать весь комментарий
17.01.2022 17:43 Ответить
Зеленський на своїх концертах за кордоном демонстративно ходив у драних шароварах жовто-блакитного кольору, називав Україну повією. А над найбільшою трагедією Українського Народу - Голодомором 32-33 р.р. кепкував - "сеньйо-Голодомор!" А зараз разом з компанією обдолбаних клоунів розкрадає державну казну на задоволення своїх хворобливих фантазій і гробить Армію перед загрозою вторгнення московської орди. І це недороблене падло ще когось звинувачує у деожавній зраді?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:43 Ответить
Не було б ніякого сорому,якби ті,що прийшли до влади в 2014 покарали всих тих,хто довів країну до такого сорому.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:44 Ответить
Расстрелять 73% имбицилов?
показать весь комментарий
17.01.2022 18:39 Ответить
Хіба ригів було аж 73%? Я не знав.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:19 Ответить
Тебе, ******
Тебе першу розстріляти за підбурювання.

"https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что до сих пор Порошенко не предъявлены обвинения и он не привлечен к ответственности. По словам Турчинова, ГПУ ожидает, когда Порошенко вернет себе депутатский мандат. "Но когда документы уничтожат, я помогу их найти", - отметил Турчинов. "
показать весь комментарий
17.01.2022 20:40 Ответить
так их и карали - они все выходили в окна, взрывались в лифтах, гавкали из-за поребрика. А сейчас повозвращались и работают в ОПЕ. Нынче же у нас официальная позиция такая - "какая разница" называется
показать весь комментарий
17.01.2022 23:05 Ответить
Кого карали?Хто "всє виходілі в окна"?Один дурний Чететов з переляку вистрибнув з вікна і зараз мабуть дуже про це жалкує?Хто в опзж сидить з 2014 року?Інопланетяни?Чи може вони при Янелоху в Раді з'явились?Не треба видавати бажане за дійсне.Треба визнавати свої помилки,а не ховатись за спини прихильників,які їх не бачать,або не хочуть бачити.Так далеко не заїдеш,бо мова йде про базові речі,які обіцялись на Майдані,і які,були "злиті" в угоду корумпованого оточення.Так,так,мова йде про Порошенка.Янелох- результат його правління!
показать весь комментарий
17.01.2022 23:49 Ответить
На жаль і таке може бути.

"Водночас, він не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, - шлях до домовленостей з Путіним".
показать весь комментарий
17.01.2022 17:52 Ответить
Пастор ,мабуть буде наступним...
показать весь комментарий
17.01.2022 17:56 Ответить
На суде
показать весь комментарий
17.01.2022 18:11 Ответить
Щось він якось дуже верещить,як на проповіді сектантів.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:22 Ответить
а где ты был в 14 году? почему сдавали крым а ты ничего не сделал? не бежал с калашом в руке на кацапов? или с боевого дивана намного легче других не обученных.невооруженных.толком не одетых на смерть посылать
показать весь комментарий
17.01.2022 18:17 Ответить
Именно для того , чтобы сдать Украину Путину, как говорят "без шума и пыли", Зеленский и его банда судят Порошенко, а значит и всю национально-демократическую часть нашего общества.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:06 Ответить
саша. как можно сомневаться в "реформированном" порошенкой суде?
показать весь комментарий
17.01.2022 18:09 Ответить
К чему ведет такая политика Зеленского? К поражению Украины, к кризису, бедности, нищете, к превращению ее в территорию, где влавствуют нелюди, а не люди, как в Лугандоне.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:09 Ответить
шо, прямо на дивані у мацквє стидно?
показать весь комментарий
17.01.2022 18:15 Ответить
https://youtu.be/*****-hKNkU найвеличніший на захисті України (Горловка, 2014)
показать весь комментарий
17.01.2022 18:12 Ответить
Соромно і зеленяву пісюняву, що робить вигляд, що воно - президент, і за парашика, який сам збудував цю корумпо-реформовану судову систему, сподіваючись, що він же ж буде єю керувати (але не склалось ), а тепер її проти нього ж і застосували.
І за бізнес парашика і зелено-блювоти з москотами соромно.
Та і за пастора, який здав Крим в обмін на "супер-легітимні" вибори, теж дуже соромно.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:36 Ответить
почему против клоунов не завели дело про пособничество террористам?????
показать весь комментарий
17.01.2022 18:42 Ответить
https://gorlovka-pravda.com/novosti-gorlovki/video-vchera-v-gorlovke-vladimir-zelenskii-i-studija-95-kvartal-shutili-nad-politikami.html
показать весь комментарий
17.01.2022 19:01 Ответить
Слава Україні!!! Соромно, що на чолі нашої Держави стоїть людина яка навіть керувати звичайною громадою не здатна, а не те що цілою Державою. Цінічна, дрібязкова та недалека істота, яку назвати Президентом не повертається навіть язик. Дуже чекаю кінця цього цирку, який нам влаштували...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:20 Ответить
гімно-влада терпець ось ось увірветься..., коли людям втрачати нічого буде біда, вішати будуть усіх без розбору вчіть історію Русі-України неуки бо буде пізно...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:33 Ответить
Кому це так соромно?
А де ж той Турчинов, що так гнівно викривав корупціонера Порошенка?

https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что коррупционер и вымогатель Порошенко еще не за решеткой
показать весь комментарий
17.01.2022 20:37 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 20:55 Ответить
Тепер я дійсно вірю, що Турчинов - пастор та з Богом на короткій нозі.

Турчинов: Порошенко будет нести ответственность за действия всей власти Источник:
показать весь комментарий
17.01.2022 21:16 Ответить
"Срок придет, и холодное слово "тюрьма", прозвучит приговор трибунала...".
показать весь комментарий
17.01.2022 21:28 Ответить
не писяйся, и до тебя доберуться!
показать весь комментарий
17.01.2022 21:23 Ответить
Кто-то давал концерты, а кто-то сдавал Крым...
показать весь комментарий
17.01.2022 21:55 Ответить
Турчинова поважаю,але він потрапив в соєву буду(так сталося) .... Вірю ,що одумається.
показать весь комментарий
18.01.2022 02:18 Ответить
поки порох кролік і кардинал в 14 році ділили портфелі і підписували мінск,путін забрав крим і донбас .зеленський воює! а де ви-мразі?
показать весь комментарий
02.03.2022 12:33 Ответить
 
 