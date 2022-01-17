Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн
Сторона обвинения просит Печерский районный суд избрать пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в сумме 1 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко... меру пресечения в виде содержания под стражей... определить залог... 1 млрд грн", - сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник.
Необходимость избрания такой меры обвинения аргументирует характером уголовного производства, размером нанесенного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера предосторожности обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Це ж треба поставити на собі клеймо. Їхні прізвища стануть притчей во языцех.
а Порох походу уже 7й Президент Украины. рейтинг только расти будет.
дебіли з Зе -команди АЖ ЗАНАДТО ЗАХОПИЛИСЬ ПРОСУВАННЯМ БАРИГИ у другий тур Президентських виборів
Пєтя захопить Суди,"Приватбанк"(як планував),ВСЮ "кондитерку"(з допомогою Пашинського),очолить всі "схеми"..
МОЖЕ НАРЕШТІ НАЖЕРЕТЬСЯ?
Чекаю з нетерпінням.
хотят забрать все "честно" наворованное)))))))))
Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
порохоботи-ви досі не зрозуміли,що подібною демагогією ви прої..али вибори?
ще в нас такіх жлобів не було!
бубочну владу - за ґрати!
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн .
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Оскільки "Рошен" Петро переписав на синочка ще у 2019,його прихильники будуть змушені скинутись на заставу..
у пороха є можливість зробити ще один майдан.
але це на руку путіну
янелох це розуміє і тому так себе веде.
йому аплодували б 73%, як би він це зробив весною 2020.
зараз вже пізно
голосував я за пороха і ще раз буду голосувати.
другої альтернативи нема
Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)