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Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн

Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн

Сторона обвинения просит Печерский районный суд избрать пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в сумме 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко... меру пресечения в виде содержания под стражей... определить залог... 1 млрд грн", - сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник.

Необходимость избрания такой меры обвинения аргументирует характером уголовного производства, размером нанесенного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера предосторожности обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Порошенко в аэропорту "Киев". ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

арест (10458) Порошенко Петр (19606) суд (25111) мера пресечения (460) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+40
Судья обрывает телефон Дерьмака, умоляя дать команду. А Дерьмак свои портки обгаживает - делегация Конгресса США в Киеве.И вопрос о политических репрессиях точно поднимается.
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17.01.2022 17:50
+36
У кого еще остались сомнения в адекватности ЗЕленых приматов? *****, для кацапского мертвечука - домашний арест, для ПАПа - лярд гривен. Моноскот уже и не скрывается...
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17.01.2022 17:49
+34
Піпіську у віслючари понюхайте!
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17.01.2022 17:45
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Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн Джерело:

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17.01.2022 17:57 Ответить
Порохоботи,не переживайте...Пороха не посадять,лишень налякають до усрачки...Тим паче то не важко...Обісраний сивочолий гетьман перестає бути гетьманом.але тут головне Зєлі не перестаратись...Бо тільки в тандемі на другий тур з Порохом Зєлі світить другий термін...
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17.01.2022 17:59 Ответить
Всё? Высрался? Беги к банкомату.
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17.01.2022 18:18 Ответить
Він не та людина щоб лякатись до всірачки.
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17.01.2022 18:19 Ответить
Там колись юля про когось казала: "...в сльозах,соплях...".
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17.01.2022 18:29 Ответить
Я ніколи не вірила жодному її слову.
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17.01.2022 18:31 Ответить
Значить знову збрехала "кремльовська зозуля"! А я,наївний, повірив!
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17.01.2022 19:28 Ответить
а чого ж "перевисав майно на кота" та дристанув за кордон у пошуках "крыши"?!!!
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17.01.2022 22:04 Ответить
адреса дебилов, студентов-профуроров - Ф студию, плиззз..
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17.01.2022 17:59 Ответить
Та все буде. Розчленують кожного і морально знищать.
Це ж треба поставити на собі клеймо. Їхні прізвища стануть притчей во языцех.
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17.01.2022 18:01 Ответить
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17.01.2022 18:00 Ответить
у зеЛи и его банды уже агония.

а Порох походу уже 7й Президент Украины. рейтинг только расти будет.
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17.01.2022 18:02 Ответить
тут погоджусь..

дебіли з Зе -команди АЖ ЗАНАДТО ЗАХОПИЛИСЬ ПРОСУВАННЯМ БАРИГИ у другий тур Президентських виборів
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17.01.2022 18:07 Ответить
Не дай Бог, щоб Порошенко став 7-ми президентом україни. Знову буде 5 років бездіяльності і казочок про 144 реформи, результати судової реформи чи реформи прокуратури ми бачимо на прикладі самого ж Порошенко
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17.01.2022 18:11 Ответить
ну чому ж..

Пєтя захопить Суди,"Приватбанк"(як планував),ВСЮ "кондитерку"(з допомогою Пашинського),очолить всі "схеми"..

МОЖЕ НАРЕШТІ НАЖЕРЕТЬСЯ?
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17.01.2022 18:15 Ответить
И мозги у тебя украл, которых у тебя отроду небыло
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17.01.2022 18:32 Ответить
Похваліться досягненнями півшостого.
Чекаю з нетерпінням.
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17.01.2022 20:33 Ответить
ДБЛ БЛД, тут "Унилая Лошадь" на 100% висловився на кілька років наперед.
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17.01.2022 18:04 Ответить
Спокойно выложит,мало просят
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17.01.2022 18:05 Ответить
А тебе жаба душить? Дивись, а то таки задушить, смороду ж буде...
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17.01.2022 18:11 Ответить
та його прихильники , тільки що біля його корита за нього , та ще ті які вже не виліковні після скількох років брехні
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17.01.2022 18:13 Ответить
грабеж.
хотят забрать все "честно" наворованное)))))))))
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17.01.2022 18:06 Ответить
для этого упыря миллиард "залога" - МАЛО!
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17.01.2022 18:06 Ответить
Да какой залог, по делам о гос измене залогов быть не должно.
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17.01.2022 18:07 Ответить
Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал «Фокус»

Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
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17.01.2022 18:07 Ответить
Просите 5 миллиардов Можно будет построить школы,больницы,дороги
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17.01.2022 18:08 Ответить
т.е. больше денег на школы взять не у кого
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17.01.2022 18:32 Ответить
Нахера тебе школы, больницы, дороги, чмо лишнехромосомное?
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17.01.2022 19:21 Ответить
Не постоят. С*издят. А куда делись те школы, которые были при 52 млн населения Украины?
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17.01.2022 19:57 Ответить
Прокурвы боятстя, что Порох может уехать за границу, откуда он только что сам, по своей воле и приехал? Редкостные дебилы.
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17.01.2022 18:08 Ответить
соболезную
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17.01.2022 18:11 Ответить
ненавидящих Христианина І Врага путина..

порохоботи-ви досі не зрозуміли,що подібною демагогією ви прої..али вибори?
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17.01.2022 18:18 Ответить
обікрав населення на ротердам і дюсельдорф ++ на понад 100млрд, а застава лише 1 млрд. Хто ж його посадить
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17.01.2022 18:12 Ответить
А ну понятно- "медведчуковский сценарий". В принципе логично всё.
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17.01.2022 18:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LsGTJ7FcoKU
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17.01.2022 18:13 Ответить
Это не суд а расправа! Банду геть!
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17.01.2022 18:14 Ответить
а вообще эти разборки не на часі. коли **ло на порозі доиівки.
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17.01.2022 18:16 Ответить
один міль'ярд, кажете?
ще в нас такіх жлобів не було!
бубочну владу - за ґрати!
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17.01.2022 18:18 Ответить
-------------
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн .

--------------

Оскільки "Рошен" Петро переписав на синочка ще у 2019,його прихильники будуть змушені скинутись на заставу..
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17.01.2022 18:20 Ответить
друга "д" зайва, я ж тобі вже казав
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17.01.2022 18:22 Ответить
Та не переймайтесь. Юра Картавий і баба Юля навчать його жити "по поняттям". Приживеться. А років через три зустріне на вході в камеру Клоуна з речами і вкаже йому місце біля параші. Злодій має сидіти в тюрмі.
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17.01.2022 18:19 Ответить
Вот прям так и лярд? А морда не треснет?
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17.01.2022 18:19 Ответить
Откуда математика такая? Он, типа, миллиард на даунбасском угле нажил?
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17.01.2022 18:22 Ответить
я б їх послав. не дав би ні копійки.
у пороха є можливість зробити ще один майдан.
але це на руку путіну
янелох це розуміє і тому так себе веде.
йому аплодували б 73%, як би він це зробив весною 2020.
зараз вже пізно
голосував я за пороха і ще раз буду голосувати.
другої альтернативи нема
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17.01.2022 18:28 Ответить
канешна, все ринуться защищать майно порошенко?
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17.01.2022 18:39 Ответить
Рішення вірне.
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17.01.2022 18:30 Ответить
От цікаво,а скільки в свій час цьому прокурорчику запропонують заплатити в якості альтернативи його арешту по цій наскрізь сфальсифікваній справі?
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17.01.2022 18:30 Ответить
Сподіваюсь: хрен в сраку йому і нічого більше
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17.01.2022 18:59 Ответить
без трусов должен 5 президент ходить?
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17.01.2022 18:38 Ответить
А хо -**** не хо -хо ?
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17.01.2022 18:47 Ответить
Та давай вже трильйон... чого мільярд і з Бєні не забудьте з Ахметкою... **** така ганьбіща на весь світ свою тупорилість показувати....
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17.01.2022 18:55 Ответить
Мертветчук вже на нарах?
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17.01.2022 18:58 Ответить
Медведчуку проще, он не был при должности.
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17.01.2022 19:05 Ответить
Мертвечуку всегда проще при коллаборантах.
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17.01.2022 19:13 Ответить
Согласно данным журнала "Фокус" за прошлый 2020 год (при Зеленском), Виктор Медведчук заработал 1,2 млрд. долларов США и вошел в список 100 наиболее богатых украинцев.

Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.

https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)
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17.01.2022 19:14 Ответить
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17.01.2022 19:46 Ответить
Від комента з піпіською це жирні вподобайки
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17.01.2022 20:15 Ответить
Стотисячна орда на границі чекає команди фас. Но наш великозелений хернею мається зомботормоз
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17.01.2022 20:22 Ответить
А случайно у прокуратуры от такой суммы, понос не приключится???
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17.01.2022 23:38 Ответить
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