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Новости
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Из-за госрегулирования цен с полок "АТБ" могут исчезнуть некоторые продукты

Из-за госрегулирования цен с полок

Установленная государством наценка не более 10% не покрывает расходы на логистику и операционные услуги.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. Следовательно, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил он.

По словам Маркова, цены на продукты растут из-за роста цен на энергоносители, а именно – на газ. "Причем эта тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться", – добавил он.

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Автор: 

продукты (1532) цены (2290) повышение цен (39)


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Топ комментарии
+43
Зеленский идиот, это факт.
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17.01.2022 17:53
+32
Не лише АТБ. Ота зелена сволото замість провести індексацію згідно інфляції, тобто зробити людям надбавки до пенсій, вводить продуктові картки, щоб піарити свої тушки.
А в результаті в країні і розвалиться економіка і настане голод.
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17.01.2022 17:54
+29
Таких идиотов как ты, давно пора было закрыть в сумасшедшем доме.
А особо упоротых, показывать в зоопарке: "Совкодрочер обыкновенный, вымирающий вид".
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17.01.2022 17:57
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якщо ви про "пресерви" по 20 грн за 120 грам, яких навіть помийні коти не їдять (дуже смердить якимись ліками!!! ), то можете відати їх депутатам безкоштовно!
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17.01.2022 23:16 Ответить
Интересно, а хрендиректор корпорации АТБ хоть закон читал? Эти нормы только во время карантина.
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18.01.2022 06:37 Ответить
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