Из-за госрегулирования цен с полок "АТБ" могут исчезнуть некоторые продукты
Установленная государством наценка не более 10% не покрывает расходы на логистику и операционные услуги.
Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. Следовательно, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил он.
По словам Маркова, цены на продукты растут из-за роста цен на энергоносители, а именно – на газ. "Причем эта тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться", – добавил он.
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TarganRun
показать весь комментарий17.01.2022 23:16 Ответить Мне нравится 1
Андрей #467272
показать весь комментарий18.01.2022 06:37 Ответить Мне нравится 0
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А в результаті в країні і розвалиться економіка і настане голод.
А особо упоротых, показывать в зоопарке: "Совкодрочер обыкновенный, вымирающий вид".