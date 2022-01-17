Из-за госрегулирования цен с полок "АТБ" могут исчезнуть некоторые продукты

Установленная государством наценка не более 10% не покрывает расходы на логистику и операционные услуги.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. Следовательно, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил он.

По словам Маркова, цены на продукты растут из-за роста цен на энергоносители, а именно – на газ. "Причем эта тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться", – добавил он.

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