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Новости Силовики
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Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. "долга", - Нацполиция. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали криминального авторитета, требовавшего 250 тыс. долл. у местного бизнесмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. долга, - Нацполиция 01

"Криминальный авторитет угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов несуществующего долга. Процесс вымогания и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня, 17 января, оперативники, следователи областной полиции при силовой поддержке КОРД задержали фигуранта при получении средств. С места происшествия изъяли 150 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. долга, - Нацполиция 02
Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. долга, - Нацполиция 03

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Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. долга, - Нацполиция 04

Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

криминалитет (602) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7515)


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Топ комментарии
+9
за такі дії потрібно ""ЗА супротив при затриманні""" робити так, що б міг трохи говорити.
розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
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17.01.2022 18:33
+9
Цих авторитетів як мурах розплодилось, нема кого накуй послать.
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17.01.2022 18:44
+3
это точно... нет авторитетов....меньше проблем и приступников .а шушеру давить как тараканов ... а то впоймали отпустили...впоймали и куда то выдворили....а они снова здесь...неа не будет так никакого толку ни с приступниками .ни с алигархами ни с корупционерами ни с мажорами.... пустая суета сует.... от дурной как говорится головы ни ногам ни голове покоя нет.. вечное движение лижбы при деле все были... движение ...жизнь....))
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17.01.2022 18:38
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за такі дії потрібно ""ЗА супротив при затриманні""" робити так, що б міг трохи говорити.
розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
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17.01.2022 18:33 Ответить
было бы круто.
каюсь, фильм смотрел давно - ""Белая стрела", - вроде таких ублюдков отстреливали.
но там мусора были. это говно так ""задерживали " "Чикатило" шо пару мужиков запрессовали и одного убили.
Невзоров недавно сказал - - в "дружинах" по поиску маньяка самым смелым был тот же Чикатило
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17.01.2022 18:38 Ответить
это точно... нет авторитетов....меньше проблем и приступников .а шушеру давить как тараканов ... а то впоймали отпустили...впоймали и куда то выдворили....а они снова здесь...неа не будет так никакого толку ни с приступниками .ни с алигархами ни с корупционерами ни с мажорами.... пустая суета сует.... от дурной как говорится головы ни ногам ни голове покоя нет.. вечное движение лижбы при деле все были... движение ...жизнь....))
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17.01.2022 18:38 Ответить
в некоторых штатах - третье нарушение = пожизняк.
я не брешу - бывает такое то.
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17.01.2022 18:45 Ответить
100%!Автритетов хватает и в европе!Но как то они своми дилишки крютят!Китайцы,Арабы и Т.П.! такие деньги крутят налоги платят и спят СПОКОЙНО!Украине как не жаль но вырваться с такой ЧЕРНОЙ ДЫРЫ!и 100 лет не хватит!Вот почему молодёж выезжает за кордон!ЖИЗНЬ ОДНА!!!
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18.01.2022 00:22 Ответить
""""забагато Навару""
ну и поедет опять быть Паханом. или даже круче - сам начзоны ему приносить будет... не только суп. не получилось. а на Филиппинах его бы просто не довезли туда. и да, это правильно - рецидивист? - получи 9 грамм.
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17.01.2022 18:43 Ответить
Цих авторитетів як мурах розплодилось, нема кого накуй послать.
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17.01.2022 18:44 Ответить
Половина тих "авторітетів" на параші жили в хаті, а потім купили титул за бабло.
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17.01.2022 18:47 Ответить
титул только один-вор. все остальное-фуфло, дворовая самодеятельность. параша, это ведро, в которое раньше срали в камере, а потом чухан выносил. поэтому - не НА параше, а - возле параши. петухи кстати у параши не живут, наоборот, прикормленные, и пахнут.
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17.01.2022 22:51 Ответить
Странно что ДСР его поймали, как я знаю в Чернигове ДСР крышует преступность, чему есть логическое объяснение и доказательства.
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17.01.2022 18:48 Ответить
За базар ответишь .
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17.01.2022 20:26 Ответить
почему ласты у овторитета не на каблуках?
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17.01.2022 18:46 Ответить
Довічне за такі злочини потрібно давати - привчати людей, до поваги до чужого майна.
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17.01.2022 18:46 Ответить
От цікаво,під заставу відпустять,чи домашній арешт?
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17.01.2022 18:57 Ответить
Прочитал слова -криминвльный авторитет и подумал что это сегодняшний суд. Потом дальше почитал и понял - Ан нет,другое
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17.01.2022 19:00 Ответить
Что такое "криминальный авторитет" ? И для кого он "авторитет" ? По-моему ,такими заголовками и создаются эти "авторитеты" .....Нет бы написали , - запаковали урку из блатных...
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17.01.2022 19:23 Ответить
шо то по мелкому работать стали, видвть уся крыша вместе с баблом окончательно зависли
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17.01.2022 20:21 Ответить
а квартальний псевдоміністр Ляшко коли поверне вкрадені млн дол. американському інвестору?
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17.01.2022 20:35 Ответить
250 тис. дол. віддавав, а 150 тис. дол. охоронці вилучили. Чомусь видається, що претензій у підприємця до охоронців про видачу решти не буде
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17.01.2022 20:39 Ответить
У селищі Маневичі Волинської області до 4 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який у магазині вкрав пляшку горілки

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, раніше судимий чоловік 26 листопада 2021 року вкрав із магазину пляшку горілки ємністю 0,5 л та вартістю 64 гривень 17 копійок без ПДВ. Він заховав алкоголь в штанах, а коли це помітили продавці, то відмовився сплатити і втік.

На суді встановили, що чоловік відшкодував магазинові вартість вкраденого. Проте суд кваліфікував грабіж, як "тяжкий злочин", що вчинений повторно, оскільки чоловік мав судимість за крадіжки.
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17.01.2022 21:24 Ответить
у него близкий родственник до недавнего времени был у Баканова советником) порешают за долю малую) отпустят с извинениями)
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17.01.2022 21:42 Ответить
 
 