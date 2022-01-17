Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. "долга", - Нацполиция. ФОТО
В Харькове правоохранители задержали криминального авторитета, требовавшего 250 тыс. долл. у местного бизнесмена.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Криминальный авторитет угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов несуществующего долга. Процесс вымогания и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством.
Сегодня, 17 января, оперативники, следователи областной полиции при силовой поддержке КОРД задержали фигуранта при получении средств. С места происшествия изъяли 150 тыс. долл.", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.
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розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
каюсь, фильм смотрел давно - ""Белая стрела", - вроде таких ублюдков отстреливали.
но там мусора были. это говно так ""задерживали " "Чикатило" шо пару мужиков запрессовали и одного убили.
Невзоров недавно сказал - - в "дружинах" по поиску маньяка самым смелым был тот же Чикатило
я не брешу - бывает такое то.
ну и поедет опять быть Паханом. или даже круче - сам начзоны ему приносить будет... не только суп. не получилось. а на Филиппинах его бы просто не довезли туда. и да, это правильно - рецидивист? - получи 9 грамм.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, раніше судимий чоловік 26 листопада 2021 року вкрав із магазину пляшку горілки ємністю 0,5 л та вартістю 64 гривень 17 копійок без ПДВ. Він заховав алкоголь в штанах, а коли це помітили продавці, то відмовився сплатити і втік.
На суді встановили, що чоловік відшкодував магазинові вартість вкраденого. Проте суд кваліфікував грабіж, як "тяжкий злочин", що вчинений повторно, оскільки чоловік мав судимість за крадіжки.