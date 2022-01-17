Криминальный авторитет задержан в Харькове за вымогательство в 250 тыс. долл. "долга", - Нацполиция. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали криминального авторитета, требовавшего 250 тыс. долл. у местного бизнесмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Криминальный авторитет угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов несуществующего долга. Процесс вымогания и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня, 17 января, оперативники, следователи областной полиции при силовой поддержке КОРД задержали фигуранта при получении средств. С места происшествия изъяли 150 тыс. долл.", - говорится в сообщении.





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Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.