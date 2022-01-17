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Станция метро "Позняки" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании (обновлено)

Станция метро

Станция столичного метрополитена "Позняки" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Позняки" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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Обновлено: в 19:28 столичный метрополитен сообщил, что станция снова открыта - ее осмотрели и не обнаружили взрывчатки.

Автор: 

Киев (25577) Метрополитен (1016) минирование (1446)


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Топ комментарии
+7
Зеля с }{уйлом резвятся на пару.
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17.01.2022 19:08
+6
Звонок поступил из аппарата президента?
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17.01.2022 19:08
+5
Банкова вже метро мінує, автозаки підігнали до суду - зеля вчергове за сьогодні обісцявся
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17.01.2022 19:05
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Банкова вже метро мінує, автозаки підігнали до суду - зеля вчергове за сьогодні обісцявся
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17.01.2022 19:05 Ответить
Гопота готує арешт .
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17.01.2022 19:07 Ответить
Зеля с }{уйлом резвятся на пару.
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17.01.2022 19:08 Ответить
Звонок поступил из аппарата президента?
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17.01.2022 19:08 Ответить
от же твари зебильные
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17.01.2022 19:14 Ответить
Все чиновники , учавствующие в зеленых игрищах ответят за все.
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17.01.2022 19:18 Ответить
Луценко годину назад сказав, що Клоун на Сейшелах відпочиває з сім'єю...
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17.01.2022 19:19 Ответить
Щоб люди не їхали. От же зелений пдр...
Робить те саме що його колеги фуйло і Лукашенко.
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17.01.2022 19:22 Ответить
Зектатура
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17.01.2022 19:24 Ответить
***** потирает руки - Зеро скоро выполнит его приказ, арестует "партию войны"
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17.01.2022 19:29 Ответить
кароче членограю позняк метаться, тока святый петр спасет украину
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17.01.2022 20:05 Ответить
 
 