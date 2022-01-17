Станция метро "Позняки" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании (обновлено)
Станция столичного метрополитена "Позняки" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Позняки" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Обновлено: в 19:28 столичный метрополитен сообщил, что станция снова открыта - ее осмотрели и не обнаружили взрывчатки.
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+7 Zelya Vsyo
показать весь комментарий17.01.2022 19:08
+6 Николай Морозов #446358
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+5 Iiro Kalastaja
показать весь комментарий17.01.2022 19:05
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Робить те саме що його колеги фуйло і Лукашенко.