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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сейчас мы имеем дело с армией РФ, насчитывающей почти миллион военнослужащих, – Залужный

Сейчас мы имеем дело с армией РФ, насчитывающей почти миллион военнослужащих, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя количество российских военных у границ Украины, призвал не зацикливаться на цифре в 100 тыс. Он напомнил, что мы имеем дело со всей армией Российской Федерации, а это почти миллион военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

После заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов у Залужного спросили, осознают ли союзники, что сейчас Украина забирает на себя как минимум 100-тысячную группировку российских войск, которые в противном случае могли бы быть передислоцированы куда-то ближе к границам Альянса.

"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 000. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал главком ВСУ.

По словам Залужного, на заседании Военного комитета он довел до партнеров, что "это не иллюзия, это реальная угроза", и нужно учитывать, что Украине противостоит агрессор с почти миллионным войском. По итогам общения с коллегами у Залужного сложилось "стойкое впечатление": они все ясно и прекрасно понимают с военной точки зрения. По его словам, "люди военные проще смотрят на вещи, что позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации".

Он также отметил, что получить военную помощь или привлечь военных НАТО к операциям в Украине будет невозможно, и все это понимают. Однако Украина надеется на политическое влияние НАТО.

Читайте также: Агрессивные действия РФ приводят к усилению роли НАТО у российских границ, - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19358) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+37
Роздайте охочим українцям зброю і картина зміниться.
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17.01.2022 19:38
+13
Значит закопаем этот миллион в украинский чернозем!!!
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17.01.2022 19:46
+11
Ага, мільйон. А точніше 900 000. З них 150 000 - флот, 180 000 - штабники всіякі та убербійці з універів та ВНЗ, 60 000 - ракетно-ядерні війська, 30 000 - залізничники. Резер ще треба ж мати... Навіть якщо з Кавказу, кордону з Китаєм та Японією всіх вискребнуть - ну тисяч 200 пригнати зможуть. Тобто, це в нас "трохи" не мільйон піхоти вже, так?

ЗСУ: 250 000, що майже всі мають бойовий досвід, 40 000 гвардійців, 35 000 прикордонників. Плюс мільйон у резерві.

Якщо почнеться агресія - впишуться одразу купа країн зброєю плюс санкції.

Така х..я, малята. Нікому з верхівки рф та війна не потрібна насправді, бо за лічені години вони лишаться доступу до своїх рахунків, хатинок, шопінгу та харчів, діточки у гарвардах і все таке...
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17.01.2022 20:13
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нормальный человек, не будет служить зе-мафии...
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17.01.2022 21:32 Ответить
служить будет, а умирать за земафию и судей не будет....
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17.01.2022 21:37 Ответить
Ось так цапи воюють. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=1s
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17.01.2022 21:54 Ответить
а то Путин нападет. эта парадигма позволяет не воевать за Родину и свои земли.
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17.01.2022 22:34 Ответить
та там тыс 300 кухарей писарей из этйо цифры, швачек бухгалтеров, сторожей итд. Боеспособныых там до 200тыс и то, это очень громко сказано
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17.01.2022 23:03 Ответить
верно сказал.
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18.01.2022 00:13 Ответить
Видать из ОП пришла разнарядка как-то отвлечь народ ордой у ворот вместо наблюдения за фарсом ловли Порошенка.
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18.01.2022 00:18 Ответить
Украинской армии нужно делать приоритет на ПВО, ПРО, РЭБ и на ОТРК-Сапсан 5-6 дивизий хватит. И Береговой ракетный комплекс Нептун....Плюс на ударные БПЛА и барражирующие ракеты-боеприпасы .
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18.01.2022 01:38 Ответить
МЫ ДОМА, А ОНИ БУДУТ ТРУПЫ !!! ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖАТЬ ИХ И ИХ БЛИЗКИХ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
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18.01.2022 01:39 Ответить
Головне збурити Україну арештом Порошенка, які там війська хуіла з лукашенком уздовж кордону, Порошенко!!!
Беня наказав!!!! ДЛБЙБ …
Сашко Білий попереджував про кловунів та прокурорських ….
Знову надія на Захисників України!!!,
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18.01.2022 08:55 Ответить
И шо?
Вспомним Вьетнам.
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18.01.2022 09:15 Ответить
Надо не забывать, что это миллион Ванек -тунеядцев, алкоголиков, наркоманов!
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18.01.2022 09:47 Ответить
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