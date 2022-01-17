Сейчас мы имеем дело с армией РФ, насчитывающей почти миллион военнослужащих, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя количество российских военных у границ Украины, призвал не зацикливаться на цифре в 100 тыс. Он напомнил, что мы имеем дело со всей армией Российской Федерации, а это почти миллион военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

После заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов у Залужного спросили, осознают ли союзники, что сейчас Украина забирает на себя как минимум 100-тысячную группировку российских войск, которые в противном случае могли бы быть передислоцированы куда-то ближе к границам Альянса.

"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 000. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал главком ВСУ.

По словам Залужного, на заседании Военного комитета он довел до партнеров, что "это не иллюзия, это реальная угроза", и нужно учитывать, что Украине противостоит агрессор с почти миллионным войском. По итогам общения с коллегами у Залужного сложилось "стойкое впечатление": они все ясно и прекрасно понимают с военной точки зрения. По его словам, "люди военные проще смотрят на вещи, что позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации".

Он также отметил, что получить военную помощь или привлечь военных НАТО к операциям в Украине будет невозможно, и все это понимают. Однако Украина надеется на политическое влияние НАТО.

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