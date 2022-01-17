"Бограч-индекс" для измерения цен на продукты ввели на Закарпатье
Разработчики из Карпатского центра полинговых исследований ввели понятие бограч-индекса. По нему будут мерять цены на самые популярные продукты в регионе.
Об этом сообщил директор Карпатского центра полинговых исследований Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Бограч-index" - это закарпатское ноу-хау, что-то вроде индекса биг-мака, по которому определяют покупательную способность жителей разных стран. Это измерение цен на самые популярные продукты в регионе для гуляша, который едят все закарпатцы – в расчете на одну семью. В бограч-набор входят базовые продукты: мясо, мука, вода, овощи, специи", - сообщил он.
По словам Шандора, в январе эксперты Карпатского центра полинговых исследований исследовали, что для того чтобы сварить 5 л бограча одна семья на Закарпатье должна потратить 471 гривню.
Самое дорогое в наборе – мясо и сало. Также учитывается картофель и паприка.
Ежемесячный "бограч-индекс" будут определять в дальнейшем, это позволит оценить покупательную способность жителей Закарпатья. В июне можно будет подвести первые итоги и оценить по бограч-индексу рост цен в регионе.
В мире пользуются так называемым "индексом БигМака" - неофициальным способом определения паритета покупательной способности. "Бутербродный" курс – это изобретение издания The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд "БигМак" от "МакДоналдс" в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты.
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На все здатні, аби лиш Рошен не їсти
і чогось же ж назвали її так
мука, ..борошно.., вода, овочі, спеції", - розказав він Джерело:
Ало, Бутусов, школярів найми статті писати. Журналісти в тебе неуки.
Хоча як про це може знати свинособака.
Эээ, бутерброд? Серьезно?
Хто б сумнівався... Угорське ім'я Шандор та угорська страва Бограч... Це не на Закарпатті, а в Берегівському районі