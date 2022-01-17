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"Бограч-индекс" для измерения цен на продукты ввели на Закарпатье

Разработчики из Карпатского центра полинговых исследований ввели понятие бограч-индекса. По нему будут мерять цены на самые популярные продукты в регионе.

Об этом сообщил директор Карпатского центра полинговых исследований Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Бограч-index" - это закарпатское ноу-хау, что-то вроде индекса биг-мака, по которому определяют покупательную способность жителей разных стран. Это измерение цен на самые популярные продукты в регионе для гуляша, который едят все закарпатцы – в расчете на одну семью. В бограч-набор входят базовые продукты: мясо, мука, вода, овощи, специи", - сообщил он.

По словам Шандора, в январе эксперты Карпатского центра полинговых исследований исследовали, что для того чтобы сварить 5 л бограча одна семья на Закарпатье должна потратить 471 гривню.

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Самое дорогое в наборе – мясо и сало. Также учитывается картофель и паприка.

Ежемесячный "бограч-индекс" будут определять в дальнейшем, это позволит оценить покупательную способность жителей Закарпатья. В июне можно будет подвести первые итоги и оценить по бограч-индексу рост цен в регионе.

В мире пользуются так называемым "индексом БигМака" - неофициальным способом определения паритета покупательной способности. "Бутербродный" курс – это изобретение издания The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд "БигМак" от "МакДоналдс" в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты.

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Автор: 

продукты (1532) цены (2290) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+11
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17.01.2022 19:59
+10
Сколько продуктовых карточек надо будет иметь ...что бы приготовить это блюдо.???
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17.01.2022 19:49
+10
У 2018 році, Мосейчучка рахувала вартість "борщового набору". При "баризі", він коштував 48 грн...



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17.01.2022 20:07
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Правила форума Совет форумчан
бограч-не бограч готовь кошелек. Все-равно подорожает.
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17.01.2022 19:42 Ответить
неактуально...в офисе фаршированная рыба с мацой...у них свой индекс.
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17.01.2022 19:44 Ответить
Скумбрия
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17.01.2022 19:46 Ответить
По 8, но большая, по 6 но маленькая.
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17.01.2022 19:59 Ответить
Я сегодня покупал даже за 7. Правда за 100 грамм
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17.01.2022 22:10 Ответить
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17.01.2022 20:01 Ответить
Коля бограч!!!
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17.01.2022 19:44 Ответить
бограч - мадярська юшка...
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17.01.2022 20:21 Ответить
Сколько продуктовых карточек надо будет иметь ...что бы приготовить это блюдо.???
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17.01.2022 19:49 Ответить
До...я.
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17.01.2022 20:01 Ответить
Калорийность бумаги низковата
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17.01.2022 20:30 Ответить
Таких продуктов по карточкам не будет.
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17.01.2022 21:44 Ответить
а чом би й нi раз там нe борщ головний.
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17.01.2022 19:50 Ответить
Сегодня главное
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17.01.2022 20:02 Ответить
На Закарпатті більшість населення - українці, тому борщ - головніше бограча. Тим більше, що ******* люди стараються здоровіше харчуватися, а бограч часто не поїж. Ми, дійсно, їмо багато страв угорської, словацької та інших кухонь. Тим цікавіше і смачніше.
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17.01.2022 23:11 Ответить
Нужно отслеживать индекс скумбрии, это должна биржа делать, как индекс Dow Jones типа😁😁
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17.01.2022 19:55 Ответить
время покупать скумбрийкоины
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18.01.2022 00:59 Ответить
Я надеюсь этот индекс безбарьерный и учёл мороженную скумбрию по 8 гр. за 1 кило и сало ( с тоненькой ниточкой мяса размером с большой палец коли котлеты) по 50 гр. за 1 кило с Бессарабского рынка.
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17.01.2022 19:57 Ответить
В Україні майже 10 років існує "індекс борщу"... бограч це угорська національна страва. Сєпарня...
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17.01.2022 19:58 Ответить
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17.01.2022 20:06 Ответить
Раньше борщ с мясом считали
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17.01.2022 21:45 Ответить
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17.01.2022 19:59 Ответить
F
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17.01.2022 20:00 Ответить
What's going on?
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17.01.2022 20:13 Ответить
усе на що була здатня))))
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17.01.2022 20:25 Ответить
Перевіряє, чи зняли бан. Боти часто так роблять, просто вони не пам'ятають, коли саме їх забанили.
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17.01.2022 20:47 Ответить
У 2018 році, Мосейчучка рахувала вартість "борщового набору". При "баризі", він коштував 48 грн...



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17.01.2022 20:07 Ответить
На Поліссі запровадили лобстер-індекс
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17.01.2022 20:13 Ответить
А если бы вы знали, какой вкусный этот гуляш!
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17.01.2022 20:26 Ответить
Vikusya***


На все здатні, аби лиш Рошен не їсти

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17.01.2022 20:28 Ответить
у нiмцiв є цибульний суп - там лишe цибуля
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17.01.2022 20:40 Ответить
тут речь о кондиторке
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17.01.2022 20:41 Ответить
так само як i про основнe блюдо. iх об"єднує цибуля.
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17.01.2022 21:32 Ответить
біля світловодська є навіть ціла річка - цибульник...невеличка
і чогось же ж назвали її так
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18.01.2022 07:21 Ответить
У падальщиков то же есть луковый суп и, что, он заменяет шоколад?
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17.01.2022 21:12 Ответить
нє вiн просто корисний
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17.01.2022 21:33 Ответить
До бограч-набору входять базові продукти: м'ясо, мука, ..борошно.., вода, овочі, спеції", - розказав він Джерело:

Ало, Бутусов, школярів найми статті писати. Журналісти в тебе неуки.
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17.01.2022 20:29 Ответить
Дануна,цуйка хороша з усім піва...)))
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17.01.2022 20:31 Ответить
Палинка )) Цуйка ближе к Солотвино ))
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17.01.2022 20:42 Ответить
и скока будет стоить унция белого порошку, зеле на понюшку?
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17.01.2022 20:32 Ответить
наркош дороже чем алкаш, везет народу с *************
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17.01.2022 20:38 Ответить
це самый счастливый у мире народ
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17.01.2022 20:40 Ответить
Кушають - свині, а люди - їдять!

Хоча як про це може знати свинособака.
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17.01.2022 20:51 Ответить
бутерброд "БигМак" от "МакДоналдс" Источник:

Эээ, бутерброд? Серьезно?
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17.01.2022 21:20 Ответить
Более мерзкого и неполезного блюда чем бограч трудно придумать. Жирная гадость. Понятно почему венгры его любят, они же прямые потомки варваров, никакой тонкости национальной кухни...
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17.01.2022 22:38 Ответить
Закарпатский ШОВДАРЬ
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17.01.2022 23:30 Ответить
Шось у мордвинів з русинським ізигом нічого не вийшло - тож вирішили зайти з козирів 😁
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18.01.2022 04:06 Ответить
За словами Шандора, у січні експерти Карпатського центру полінгових досліджень

Хто б сумнівався... Угорське ім'я Шандор та угорська страва Бограч... Це не на Закарпатті, а в Берегівському районі
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18.01.2022 11:24 Ответить
 
 