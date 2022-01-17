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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК

Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК

В оккупированном Крыму российские власти планируют к 2024 году вовлечь каждого десятого школьника в военное образование.

Об этом сообщил руководитель Прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.

"8 лет государство-оккупант и его оккупационная администрация в Крыму, кроме незаконных призывных кампаний, проводят мероприятия, направленные на пропаганду вступления в армию РФ, в том числе среди детей. Государственная политика РФ по милитаризации жителей оккупированного полуострова носит систематический и широкомасштабный характер и направлена не только на юношей, но и на детей, начиная с дошкольного возраста.

К примеру, "Юнармия" - детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. Среди целей функционирования этого движения: "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках". Да и о добровольности такой "учебы" речь не идет. По данным прокуратуры автономии до конца 2024 года оккупанты запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника.

Он отметил, что такие действия российской "власти" квалифицируются как военное преступление, по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Прокуратура АРК сообщила о подозрениях двум "руководителям региональных штабов "Юнармии", в отношении одного из которых, в порядке специального досудебного расследования, обвинительный акт направлен в суд.

Автор: 

армия РФ (19365) дети (6516) Крым (26411) Поночовный Игорь (19)


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Топ комментарии
+6
Буряты не бесконечны
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17.01.2022 20:10
+5
В мене запитання: хто забороняє нам кожного першого?! Україну треба боронити - інакше з @бнутими сусідами не вижевемо!
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17.01.2022 20:27
+3
Ето кстати для тех касается кто думает что если Украина сдастся то войны не будет и их дети воевать не будут. Как раз все до наоборот, если Украина сдастся то все украинские дети будут воевать за Рашку притом в первых рядах в виде пушечного мяса.
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17.01.2022 20:42
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Буряты не бесконечны
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17.01.2022 20:10 Ответить
Россия возвращается к политике некоего АРАКЧЕЕВА. Военные поселения. Фсё енто было в истории РИ
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18.01.2022 05:19 Ответить
Ну это же не "воевать в войнах НАТО"!
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17.01.2022 20:13 Ответить
В мене запитання: хто забороняє нам кожного першого?! Україну треба боронити - інакше з @бнутими сусідами не вижевемо!
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17.01.2022 20:27 Ответить
Росо-орда окрім війн , ніяких цілей для себе не ставить . Маємо гуртуватись усім , свідомим світом , для протистояння навалі доісторичних тварин з-за поребрика ...
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17.01.2022 20:37 Ответить
Да что ты говогишь?!

Ну тогда лови, йододефицитный!

Как называется дом украинца - ХАТА (слово тюркское!). Чем украшается хата - КЫЛЫМОМ (слово тюркское!). Чем ограждается хата - ТЫНОМ (слово тюркское!). Что украинские женщины носят - ПЛАХТУ (слово тюркское!). Какая национальная одежда украинца: тюркские шаровары, широкий тюркский пояс. Как выглядели предки украинцев: половецкие усы (аля-Шевченко), в ухе тюркская серьга, на голове татарский чуб "оселедец". Какой национальный танец украинцев - гопак - ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ! На каких инструментах играли украинцы - на ТЮРКСКИХ! - на домре и бандуре! Чубук, бунчук, кош, кавун... и ещё много др. тюркизмов в укромове. И то, что национальным героем является казак Мамай, пояснять, надеюсь, уже ничего не нужно.
Многие украинцы, так же, как и другие тюркские народы - чернявы, круглоголовы, короткошеи и кареглазы. Какое распространённое окончание украинских фамилий? - на -УК, -ЮК. Так оканчиваются многие тюркские фамилии! На -КЬО (что означало - ЧЕЙ сын/ЧЬЯ дочь) оканчивались фамилии представителей касогов - кочевых племён, живших одно время на киевщине. Когда славянские племена начали родниться с кочевниками, -КЬО перефразировалось в - КО. Это не славянское окончание, ибо у славян фамилии оканчиваются так, что сразу можно определить кому она принадлежит - мужчине или женщине.
Таким образом, ТЫ САМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРДЫ! Поэтому, как говорят, - УЖ ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА!
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17.01.2022 21:55 Ответить
Романчик , ви взагалі історію країни не знаєте ,певно зкурили підручник . Звідси і наративи :
- чув дзвін та не знаю де він ...
Як представник країни-окупанта (РФ) , вам краще б думати , що будете робити коли фюрер з-за поребрика , покине свій бункер , назавжди ...
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18.01.2022 20:15 Ответить
Хотят мрази воевать нашими же людьми. Ху***ло не дурак, москвичей на войну не тащит. Потому что знает что взбунтуются москвичи если каждый день гробы в центре москвы будут носить.
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17.01.2022 20:37 Ответить
Что там говорили крысчаны и даунбаситы, лишь бы небыла вайны? Только теперь будут воевать не за Украину а в росийской армии за хотелки Х***ла.
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17.01.2022 20:39 Ответить
Ето кстати для тех касается кто думает что если Украина сдастся то войны не будет и их дети воевать не будут. Как раз все до наоборот, если Украина сдастся то все украинские дети будут воевать за Рашку притом в первых рядах в виде пушечного мяса.
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17.01.2022 20:42 Ответить
В другом случае - во всех горячих точках в качестве пушечного мяса в составе НАТО! Да ещё и гораздо чаще!
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17.01.2022 21:52 Ответить
Россияшки всегда воюют чужими руками
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17.01.2022 21:24 Ответить
Свежак на подходе, в Чечню поедут служить😁
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17.01.2022 21:39 Ответить
МЯЯЯЯСО !
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17.01.2022 21:48 Ответить
Вы охренели совсем? Используете слова, смысл которых не знаете!

Оккупация - это слово, означающее занятие вооружёнными силами государства, не принадлежащей ему территории, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРЕТЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА НАД НЕЙ (читайте "Википедию")! А территория Крыма БЫЛА ВКЛЮЧЕНА(!) Российской Федерацией В СВОЙ СОСТАВ!

Редактор, Вам не стыдно использовать политически неграмотных людей для написания статей?!
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17.01.2022 21:49 Ответить
Там все правильно написано. Если ты не согласен, тебе не к нам и не с нами.
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17.01.2022 23:32 Ответить
НЕ ВРИ! Я написал именно так, как написано в "Википедии"!
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18.01.2022 14:43 Ответить
Ты ***** написал, потому что вики заполняют кацапы
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18.01.2022 15:40 Ответить
Децимация по руцьки. ***** надо пушечное мясо.
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17.01.2022 21:58 Ответить
А ты самокритичен, молодец!
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18.01.2022 14:44 Ответить
Очередной кацапский недоумок. На швабру хочешь, винторогий?
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18.01.2022 16:24 Ответить
Что путин ***** знаешь? И что Крым это Украина согласен?
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19.01.2022 09:49 Ответить
ПутинЮгенд.
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18.01.2022 09:24 Ответить
Это твоя кликуха - "ПутинЮгенд"? Молодец! Я так и понял.
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18.01.2022 14:46 Ответить
Что ватник? Пришел дерьмо ********** стирать. Так плешивого кобеля не отмоешь добела. можешь хоть весть зад ему вылизать
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18.01.2022 16:27 Ответить
что путин ***** знаешь? Ичто Крым это территория Украины согласен? Или есть возражения?
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19.01.2022 09:53 Ответить
 
 