Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК

В оккупированном Крыму российские власти планируют к 2024 году вовлечь каждого десятого школьника в военное образование.

Об этом сообщил руководитель Прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.

"8 лет государство-оккупант и его оккупационная администрация в Крыму, кроме незаконных призывных кампаний, проводят мероприятия, направленные на пропаганду вступления в армию РФ, в том числе среди детей. Государственная политика РФ по милитаризации жителей оккупированного полуострова носит систематический и широкомасштабный характер и направлена не только на юношей, но и на детей, начиная с дошкольного возраста.

К примеру, "Юнармия" - детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. Среди целей функционирования этого движения: "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках". Да и о добровольности такой "учебы" речь не идет. По данным прокуратуры автономии до конца 2024 года оккупанты запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника.

Он отметил, что такие действия российской "власти" квалифицируются как военное преступление, по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Прокуратура АРК сообщила о подозрениях двум "руководителям региональных штабов "Юнармии", в отношении одного из которых, в порядке специального досудебного расследования, обвинительный акт направлен в суд.