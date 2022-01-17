Оккупанты в Крыму планируют вовлечь каждого десятого школьника в военное образование, - прокуратура АРК
В оккупированном Крыму российские власти планируют к 2024 году вовлечь каждого десятого школьника в военное образование.
Об этом сообщил руководитель Прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.
"8 лет государство-оккупант и его оккупационная администрация в Крыму, кроме незаконных призывных кампаний, проводят мероприятия, направленные на пропаганду вступления в армию РФ, в том числе среди детей. Государственная политика РФ по милитаризации жителей оккупированного полуострова носит систематический и широкомасштабный характер и направлена не только на юношей, но и на детей, начиная с дошкольного возраста.
К примеру, "Юнармия" - детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. Среди целей функционирования этого движения: "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках". Да и о добровольности такой "учебы" речь не идет. По данным прокуратуры автономии до конца 2024 года оккупанты запланировали принять в ряды "Юнармии" каждого десятого школьника.
Он отметил, что такие действия российской "власти" квалифицируются как военное преступление, по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
Прокуратура АРК сообщила о подозрениях двум "руководителям региональных штабов "Юнармии", в отношении одного из которых, в порядке специального досудебного расследования, обвинительный акт направлен в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну тогда лови, йододефицитный!
Как называется дом украинца - ХАТА (слово тюркское!). Чем украшается хата - КЫЛЫМОМ (слово тюркское!). Чем ограждается хата - ТЫНОМ (слово тюркское!). Что украинские женщины носят - ПЛАХТУ (слово тюркское!). Какая национальная одежда украинца: тюркские шаровары, широкий тюркский пояс. Как выглядели предки украинцев: половецкие усы (аля-Шевченко), в ухе тюркская серьга, на голове татарский чуб "оселедец". Какой национальный танец украинцев - гопак - ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ! На каких инструментах играли украинцы - на ТЮРКСКИХ! - на домре и бандуре! Чубук, бунчук, кош, кавун... и ещё много др. тюркизмов в укромове. И то, что национальным героем является казак Мамай, пояснять, надеюсь, уже ничего не нужно.
Многие украинцы, так же, как и другие тюркские народы - чернявы, круглоголовы, короткошеи и кареглазы. Какое распространённое окончание украинских фамилий? - на -УК, -ЮК. Так оканчиваются многие тюркские фамилии! На -КЬО (что означало - ЧЕЙ сын/ЧЬЯ дочь) оканчивались фамилии представителей касогов - кочевых племён, живших одно время на киевщине. Когда славянские племена начали родниться с кочевниками, -КЬО перефразировалось в - КО. Это не славянское окончание, ибо у славян фамилии оканчиваются так, что сразу можно определить кому она принадлежит - мужчине или женщине.
Таким образом, ТЫ САМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРДЫ! Поэтому, как говорят, - УЖ ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА!
- чув дзвін та не знаю де він ...
Як представник країни-окупанта (РФ) , вам краще б думати , що будете робити коли фюрер з-за поребрика , покине свій бункер , назавжди ...
Оккупация - это слово, означающее занятие вооружёнными силами государства, не принадлежащей ему территории, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРЕТЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА НАД НЕЙ (читайте "Википедию")! А территория Крыма БЫЛА ВКЛЮЧЕНА(!) Российской Федерацией В СВОЙ СОСТАВ!
Редактор, Вам не стыдно использовать политически неграмотных людей для написания статей?!